Мейтин: Выкрикивающие расистские высказывания болельщики будут отлучены от футбола

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» закрытием фанатской трибуны на ближайшем домашнем матче Кубка России из-за расистских выкриков в адрес футболиста «Тосно» Нуну Роши. В полуфинале турнира 18 апреля «Спартак» проиграл тосненцам в серии пенальти со счетом 4:5, основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 1:1.

«Произошедшее — печально, но ничего не проходит бесследно. Подтверждением этому — решения КДК РФС. Клубы и полиция регулярно проводят профилактику подобных правонарушений. Надеемся на болельщиков, кто этого не поймет, рано или поздно будет смотреть футбол по телевизору», — сказал Мейтин.