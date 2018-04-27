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11:45 (мск), источник: ТАСС

Мейтин: Выкрикивающие расистские высказывания болельщики будут отлучены от футбола

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Болельщикам, которые на футбольных матчах чемпионата и Кубка России выкрикивают расистские высказывания, со временем будет запрещен вход на стадионы. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» закрытием фанатской трибуны на ближайшем домашнем матче Кубка России из-за расистских выкриков в адрес футболиста «Тосно» Нуну Роши. В полуфинале турнира 18 апреля «Спартак» проиграл тосненцам в серии пенальти со счетом 4:5, основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 1:1.

«Произошедшее — печально, но ничего не проходит бесследно. Подтверждением этому — решения КДК РФС. Клубы и полиция регулярно проводят профилактику подобных правонарушений. Надеемся на болельщиков, кто этого не поймет, рано или поздно будет смотреть футбол по телевизору», — сказал Мейтин.

В финале Кубка России 9 мая в Волгограде «Тосно» из Ленинградской области сыграет против курского «Авангарда».

Спартак М 1:1
По пенальти: 4:5
Основное время: 1:1 (0:0)
Тосно
18.04.2018, 18:30 Зрители: 22335 Плей-офф: 1/2 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дмитрий Парфенов
Голы
62′ Мендеш Андраде Зе Луиш (А. Ещенко) 9
21 Вагиз Галиулин (И. Жигулев) 89′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
Илья Кутепов 29
Никола Максимович 33
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
36′ Роман Зобнин 47
81′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
54′ Софьян Ханни 30
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
60′ Марио Пашалич 50
Фернанду 11
16 Давид Юрченко (к) 120+1′
24 Тимофей Маргасов
28 Евгений Чернов
25 Андрей Буйволов 80′
26 Раде Дугалич 4′
21 Вагиз Галиулин
4 Илья Жигулев
15 Нуну Роша 108′
22 Резиуан Мирзов 67′
31 Александр Макаров
33 Павел Погребняк 34′
77 Никола Труич
88 Марко Полетанович 82′
11 Максим Палиенко 119′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 7
13 Удары в створ 5
12 Угловые 3
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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