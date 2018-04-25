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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» проведёт следующий домашний матч в Кубке России с закрытой трибуной В

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матча ½ финала Кубка России «Спартак» — «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

Источник: РИА "Новости"

«За использование болельщиками пиротехники «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей. Также главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов оштрафован на 3 тыс. рублей.

Также по этому матчу к нам поступило письмо от Смертина, который просил рассмотреть уханье в адрес игрока «Тосно» Нуну Роши во время финального пенальти с трибуны болельщиков «Спартака». Мы приняли решение за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 100 тыс. рублей и запретить допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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