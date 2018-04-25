«Спартак» проведёт следующий домашний матч в Кубке России с закрытой трибуной В
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матча ½ финала Кубка России «Спартак» — «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матча ½ финала Кубка России «Спартак» — «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).
«За использование болельщиками пиротехники «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей. Также главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов оштрафован на 3 тыс. рублей.
Также по этому матчу к нам поступило письмо от Смертина, который просил рассмотреть уханье в адрес игрока «Тосно» Нуну Роши во время финального пенальти с трибуны болельщиков «Спартака». Мы приняли решение за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 100 тыс. рублей и запретить допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.