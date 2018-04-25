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16:07 (мск), источник: ТАСС

РФС утвердил бесплатный вход на финал Кубка России в Волгограде

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) утвердил бесплатный вход на финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом». Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор организации Владимир Карпович.

Встреча состоится 9 мая на «Волгоград-Арене» и станет третьим тестовым матчем стадиона перед чемпионатом мира 2018 года.

«Утвердили, вход на стадион будет бесплатным для всех. Пока еще билеты не распространяли», — сказал Карпович.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что РФС планирует сделать вход на финал Кубка России свободным.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячной «Волгоград-Арене» состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).

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