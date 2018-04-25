РФС утвердил бесплатный вход на финал Кубка России в Волгограде

Встреча состоится 9 мая на «Волгоград-Арене» и станет третьим тестовым матчем стадиона перед чемпионатом мира 2018 года.

«Утвердили, вход на стадион будет бесплатным для всех. Пока еще билеты не распространяли», — сказал Карпович.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что РФС планирует сделать вход на финал Кубка России свободным.