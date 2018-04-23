Вход на финал Кубка России «Авангард» — «Тосно» будет бесплатным

Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Решающая игра пройдёт 9 мая в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

«Вход на финал Кубка России будет бесплатным. Это народный финал. Что касается будущего команд в еврокубках, то давайте не будем загадывать. Есть регламент — если клуб победитель пройдёт лицензирование, то будет играть в Лиге Европы», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.