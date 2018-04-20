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00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Парфенов: После победы над «Спартаком» получил 200 смс

Эксклюзивное интервью главного тренера «Тосно» Дмитрия Парфенова, который в среду обыграл чемпиона России в полуфинале Кубка страны (1:1, пенальти — 5:4).

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МЫ ИГРАЛИ, А НЕ ТУПО ОТБИВАЛИСЬ

— Когда поверили, что «Тосно» в финале? В момент, когда Нуну Роша реализовал решающий пенальти в послематчевой серии или все же раньше?

— Ну, когда выигрываешь, можно рассказывать все, что угодно. Но мы ехали в Москву с верой, что способны пройти «Спартак». Поэтому и вытерпели до конца в тяжелейшей встрече.

— На чем основывалась ваша уверенность? Все-таки выступали в гостях у чемпиона страны, и «Тосно» явно нельзя было причислить к фаворитам этой пары.

— Просто не сомневался в том, что делаю, в том, что ребята тоже не подведут. В общем, тут общая заслуга. К тому же примеров кубковых сенсаций — миллион. Когда все решается только в одном матче, фаворитов, по сути, не существует, только на бумаге.

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— Скажите честно, был расчет на то, что получится затащить красно-белых в дополнительное время, а там дотянуть и до серии 11-метровых?

— Мы очень хотели забить, сравнять счет. А дальше в овертайме уже определенный тактический момент сказался: сил оставалось немного и часто атаковать было тяжело. Но это не означает, что «Тосно» сознательно делал ставку на пенальти, там же всегда лотерея, вовсе не обязательно, что если ты до серии дожил, то победил. Кстати, и «Спартак» в 30 минут добавленного времени стал не так активен — соперник опасался пропустить наш контрвыпад.

— В таком случае, каков был план на игру? Сдержать нападение москвичей и постараться провести голевую контратаку?

— Не вижу смысла подробно рассуждать на эту тему. Главное, что добились результата. В этом сезоне мы проводили достаточно качественные матчи, но его не добивались, а здесь, возможно, получился не самый яркий футбол, но несколько отрезков вышли очень неплохие — играли, а не тупо отбивались.

— Насколько помогло в подготовке то, что со «Спартаком» совсем недавно встречались в РФПЛ?

— Турниры разные, но соперник тот же, матч прошел всего две недели назад и, кстати, по качеству для «Тосно» получился приличным, несмотря на поражение. Так что действительно в этом оказался некий плюс.

УХАНИЙ НУНУ РОШЕ НЕ СЛЫШАЛ

— Что мелькнуло в голове, когда Селихов парировал первый удар в серии в исполнении Дугалича? «Все, приехали»?

— Нет, вообще никаких мыслей не возникло. Это такой момент, когда все, что можно сказать, произнесено, так что просто стоял и наблюдал. От тебя уже ничего не зависит, разве только поддержать ребят можешь.

— Кстати, фанатов красно-белых обвиняют в том, что перед решающим ударом Нуну Роши, они ухали в адрес африканца. Вы это слышали?

— Я был настолько сконцентрирован в ходе всей встречи, что не обращал внимания на такие вещи.

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«Глушаков, выходи!»

— А поверили своим глазам, когда на 120-й минуте Глушаков упустил даже не сто, а тысячепроцентный шанс, выйдя один на один?

— Там Юрченко здорово себя проявил — грамотно сблизился с соперником, поэтому Глушаков и хотел пробить с запасом, а в итоге промахнулся. Вратарь спровоцировал хавбека нанести именно такой удар.

— Но у вас укладывается в голове, как можно не забить в такой ситуации?

— Вполне. Глушаков такой же человек, как все, не он один промахивался в подобных случаях.

— Это скорее вопрос психологии и нехватки мастерства?

— По-моему, Денис всем все давно доказал, это капитан и лидер «Спартака». Да, бывает, что футболист находится не в самом лучшем физическом состоянии и это сказывается на игре в целом. Но не стоит вешать на Глушакова всех собак, собственно сами спартаковцы, включая легионеров, так и сказали, мол, все вместе проиграли. Так что говорить о недостатке мастерства у полузащитника не стоит.

Массимо КАРРЕРА (слева) и Дмитрий ПАРФЕНОВ | Источник: Спорт-Экспресс

ФЕДУН С ПОБЕДОЙ НЕ ПОЗДРАВЛЯЛ

— Со стороны вы выглядели на удивление спокойным на протяжении всей встречи, бровку в районе скамейки не утюжили. Что позволяет сохранять хладнокровие?

— Если нужно, в какой-то момент можно и выплеснуть эмоции, никаких проблем тут не вижу. Но и скакать, прыгать без повода считаю не слишком правильным. Тем более, следовало демонстрировать и передавать игрокам уверенность, а не истерику.

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— В раздевалке все вверх дном стояло, когда вернулись с поля?

— Это же большой успех! Футболисты, руководство, весь штаб, конечно, сильно радовались. Это абсолютно нормально для победы над чемпионом в тяжелейшей выездной встрече.

— А потом прилично успех отметили? Или держали себя в руках?

— У нас уже 22 апреля матч с «Амкаром», тем более, для «Тосно» сейчас каждая игра как финал. Дали команде один выходной — москвичи остались в столице, остальные сразу полетели в Питер.

— Чей звонок или смс после успеха на «Открытие Арене» стал самым неожиданным?

— Да мне под 200 сообщений после матча пришло, так что тут какое одно не выделишь.

— Прямо 200?!

— Ну да — у победы же много отцов. (Смеется).

— Вы их все просмотрели?

— В четверг появилось время, ознакомился.

— Кто-то из спартаковцев в вашу раздевалку с поздравлениями заходил?

— Я отлучался на пресс-конференцию, но пока находился внутри, никого из игроков или руководителей соперников не видел. Да и настроение у них наверняка было не самое хорошее.

— Леонид Федун тоже не поздравлял?

— Мы знакомы, но нет, не поздравлял.

ПРО ДЕНЬГИ ЛУЧШЕ СПРОСИТЬ РУКОВОДСТВО

— Потеря Погребняка для команды трагедия? Особенно учитывая, как неплохо Павел смотрелся в последнее время.

— Для меня травма любого нашего футболиста — трагедия. Тем более, Паша действительно набрал хорошую форму. Но весь сезон в одиннадцать человек не проведешь, так что появляется шанс для других доказать, что они достойны выходить на поле.

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— Вы в принципе довольно глубиной состава? Некоторые тренеры постоянно жалуются на это — кому-то форвардов не хватает, кому-то представителей иных амплуа.

— Бессмысленно рассуждать об этом за четыре тура до конца чемпионата. Горжусь нашими игроками, для меня они — самые лучшие. Хотя усиление любому клубу не помешает, не только «Тосно».

— Не исключено, что сложится уникальная ситуация, когда «Тосно», взяв кубок, покинет премьер-лигу. Может быть, в РФПЛ к команде относятся несколько предвзято, что думаете?

— Ничего. Играть нужно, сражаться до конца. Думаю, мы показали, что способны на это, и что у нас сильный коллектив. Будем делать это до финиша.

— Одна из главных проблем «Тосно» — финансовая. Например, генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко не скрывает, что есть большая задолженность по премиальным. Как мотивировать людей в подобной ситуации?

— То, что говорится в раздевалке, там и остается. Но наши выступления как раз свидетельствуют о том, что командный дух на уровне. Не платят ведь не одному-двум, а всем. Проще всего было бы поднять руки, но все ребята остались и продолжают бороться на поле.

— А руководство дает какие-то гарантии?

— Это лучше у него и спросить. Сидеть, плакаться я не собираюсь, работать нужно. Самая простая и, считаю, правильная позиция.

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— Такое впечатление, что «Тосно» словно беспризорный ребенок — в своем городе соперников не принимает, в Петербурге никому особо команда не нужна. Это давит, сказывается на настроении и результатах?

— Мы не с Луны свалились, я здесь третий год, ситуация всем понятна, так что никакого давления не испытываем. Да, хотелось бы, чтобы и стадион свой был, и база, но клуб молодой, и раз все пряглись, то, значит, готовы к таким обстоятельствам. Надеюсь, что это временные трудности.

— Если возникнут варианты трудоустройства в другом клубе РФПЛ, что ответите? Вот про «Урал» разговоры ходят. Или «Спартак» пригласит.

— Сейчас занят делом, не до того мне. Когда что-то появится, тогда и можно будет обсуждать. А пока предстоит матч с «Амкаром» и все мысли только о нем. Вообще не сторонник подобных рассуждений. Кто-то вот любит такие разговоры, а я нет.

— Может, иногда они и нужны…

— Может быть. Но что сейчас разглагольствовать о «Спартаке»? В этом нет смысла.

Спартак М 1:1
По пенальти: 4:5
Основное время: 1:1 (0:0)
Тосно
18.04.2018, 18:30 Зрители: 22335 Плей-офф: 1/2 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дмитрий Парфенов
Голы
62′ Мендеш Андраде Зе Луиш (А. Ещенко) 9
21 Вагиз Галиулин (И. Жигулев) 89′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
Илья Кутепов 29
Никола Максимович 33
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
36′ Роман Зобнин 47
81′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
54′ Софьян Ханни 30
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
60′ Марио Пашалич 50
Фернанду 11
16 Давид Юрченко (к) 120+1′
24 Тимофей Маргасов
28 Евгений Чернов
25 Андрей Буйволов 80′
26 Раде Дугалич 4′
21 Вагиз Галиулин
4 Илья Жигулев
15 Нуну Роша 108′
22 Резиуан Мирзов 67′
31 Александр Макаров
33 Павел Погребняк 34′
77 Никола Труич
88 Марко Полетанович 82′
11 Максим Палиенко 119′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 7
13 Удары в створ 5
12 Угловые 3
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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