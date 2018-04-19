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22:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Тихонов: Промес тоже бьет мимо, но виноват Глушаков?

Легенда красно-белых Андрей Тихонов, который сейчас возглавляет «Крылья Советов», в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о ситуации, в которой оказался лидер чемпионов России.

Источник: Спорт-Экспресс

В среду «Спартак» сенсационно проиграл «Тосно» на своем поле в полуфинале Кубка России (1:1, 5:4 — пенальти). Главным антигероем встречи стал капитан москвичей Денис Глушаков, который не реализовал выход один на один в самом конце дополнительного времени, а затем не забил в серии 11-метровых.

— Глушаков блестяще провел прошлый сезон, этот получается хуже. Не находите аналогий между Денисом и вами в 2000 году, когда пришлось уйти из «Спартака»?

— Подождите. «Спартак» на тот момент, когда по мне приняли решение, выиграл семь или восемь чемпионатов, был безоговорочный лидером российского футбола. А сейчас команда взяла титул спустя 16 лет. Это большая разница! Получается как: в нескольких матчах Денис выглядит не очень хорошо — и что, сразу нужно принимать кардинальное решение? Это неверно. Я против, чтобы болельщики так остро реагировали. Понимаю, что это стресс, эмоциональное восприятие одного момента или даже матча.

Глушаков — один из лидеров команды. Понимаю эмоции людей, которые сейчас недовольны, но такое с футболистами случается. Он в прошлом году забивал важные голы, его боготворили трибуны. Но вот так сейчас получилось, что промахнулся. Не стоит всю вину вешать на Дениса. Тот же Промес не использовал множество шансов, а все свалили на Глушакова.

— В чем ошибки полузащитника конкретно в матче с «Тосно»?

— Просто не стоило бить 11-метровый. Человек не реализовал чистый голевой момент в дополнительное время, и думаю, психологическое состояние нарушилось. Имело смысл не включать его в пятерку пенальтистов.

— С чем связываете столь жесткую оценку болельщиков?

— Всегда случается так, что если нет результата, начинается критика. Денис действовал неудачно: вышел не с первых минут, а появившись на замену, просто не вошел в игру.

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— Что с ним происходит этой весной? Просто спад или все продолжают мерить его по прошлому сезону, когда Денис прыгнул выше головы?

— Случается, что футболист выступает лучше своего уровня. И Глушаков в чемпионате-2016/17 его превышал. Не часто увидишь ситуацию, чтобы футболист из опорной зоны так много забивал, как тогда Денис. В этом розыгрыше картина другая. Но человек, который выполняет огромный объем работы и ведет игру, не заслуживает такой критики. Это неправильно.

— Для вас такой итог встречи с «Тосно» — шок?

— Смотрел встречу, как и предыдущие с участием «Спартака». Раньше случалось следующее: красно-белые били по воротам, и, допустим, мяч попадал в угол, пролетев у соперника между ногами, а сейчас это не прошло. Не получилось и в более простых моментах.

— Что бы посоветовали Денису в его ситуации?

— Очень хорошо его знаю. Это профессионал и прекрасный человек. Надо держаться и ни в коем случае не опускать голову. И все у Глушакова наладится.

Спартак М 1:1
По пенальти: 4:5
Основное время: 1:1 (0:0)
Тосно
18.04.2018, 18:30 Зрители: 22335 Плей-офф: 1/2 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дмитрий Парфенов
Голы
62′ Мендеш Андраде Зе Луиш (А. Ещенко) 9
21 Вагиз Галиулин (И. Жигулев) 89′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
Илья Кутепов 29
Никола Максимович 33
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
36′ Роман Зобнин 47
81′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
54′ Софьян Ханни 30
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
60′ Марио Пашалич 50
Фернанду 11
16 Давид Юрченко (к) 120+1′
24 Тимофей Маргасов
28 Евгений Чернов
25 Андрей Буйволов 80′
26 Раде Дугалич 4′
21 Вагиз Галиулин
4 Илья Жигулев
15 Нуну Роша 108′
22 Резиуан Мирзов 67′
31 Александр Макаров
33 Павел Погребняк 34′
77 Никола Труич
88 Марко Полетанович 82′
11 Максим Палиенко 119′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 7
13 Удары в створ 5
12 Угловые 3
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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