Андрей Тихонов: Промес тоже бьет мимо, но виноват Глушаков?

Источник: Спорт-Экспресс

В среду «Спартак» сенсационно проиграл «Тосно» на своем поле в полуфинале Кубка России (1:1, 5:4 — пенальти). Главным антигероем встречи стал капитан москвичей Денис Глушаков, который не реализовал выход один на один в самом конце дополнительного времени, а затем не забил в серии 11-метровых.

— Глушаков блестяще провел прошлый сезон, этот получается хуже. Не находите аналогий между Денисом и вами в 2000 году, когда пришлось уйти из «Спартака»?

— Подождите. «Спартак» на тот момент, когда по мне приняли решение, выиграл семь или восемь чемпионатов, был безоговорочный лидером российского футбола. А сейчас команда взяла титул спустя 16 лет. Это большая разница! Получается как: в нескольких матчах Денис выглядит не очень хорошо — и что, сразу нужно принимать кардинальное решение? Это неверно. Я против, чтобы болельщики так остро реагировали. Понимаю, что это стресс, эмоциональное восприятие одного момента или даже матча.

Глушаков — один из лидеров команды. Понимаю эмоции людей, которые сейчас недовольны, но такое с футболистами случается. Он в прошлом году забивал важные голы, его боготворили трибуны. Но вот так сейчас получилось, что промахнулся. Не стоит всю вину вешать на Дениса. Тот же Промес не использовал множество шансов, а все свалили на Глушакова.

— В чем ошибки полузащитника конкретно в матче с «Тосно»?

— Просто не стоило бить 11-метровый. Человек не реализовал чистый голевой момент в дополнительное время, и думаю, психологическое состояние нарушилось. Имело смысл не включать его в пятерку пенальтистов.

— С чем связываете столь жесткую оценку болельщиков?

— Всегда случается так, что если нет результата, начинается критика. Денис действовал неудачно: вышел не с первых минут, а появившись на замену, просто не вошел в игру.

— Что с ним происходит этой весной? Просто спад или все продолжают мерить его по прошлому сезону, когда Денис прыгнул выше головы?

— Случается, что футболист выступает лучше своего уровня. И Глушаков в чемпионате-2016/17 его превышал. Не часто увидишь ситуацию, чтобы футболист из опорной зоны так много забивал, как тогда Денис. В этом розыгрыше картина другая. Но человек, который выполняет огромный объем работы и ведет игру, не заслуживает такой критики. Это неправильно.

— Для вас такой итог встречи с «Тосно» — шок?

— Смотрел встречу, как и предыдущие с участием «Спартака». Раньше случалось следующее: красно-белые били по воротам, и, допустим, мяч попадал в угол, пролетев у соперника между ногами, а сейчас это не прошло. Не получилось и в более простых моментах.

— Что бы посоветовали Денису в его ситуации?