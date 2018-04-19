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21:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кого хотите в Лиге Европы — «Тосно» или «Авангард»?

Это будет самый странный финал в истории национального Кубка.

Источник: Спорт-Экспресс

9 мая, Волгоград, стадион чемпионата мира. Финал Кубка России пройдет в классном месте. И если бы в главном матче играл «Спартак», был бы грандиозный праздник. Болельщики устроили бы один из самых массовых выездов в истории — это совершенно точно, и великий город получил бы классный матч с хрестоматийным сюжетом — суперфаворит против суперандердога.

После того, что случилось в среду в Москве, андердогов в финале будет двое. Такой вот Кубок — и тут ни слова упрека в адрес «Тосно» или «Авангарда». Не их вина, что одна половина больших клубов плюет на Кубок, а вторая не способна правильно распределить силы. И эти два клуба теперь поборются не только за трофей, но и за выход в Лигу Европы.

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«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России

Обладатель Кубка, кстати, напрямую играет в групповом турнире. Весело будет.

Кого же вам хочется видеть в матчах против крепких европейских команд? Кто же защитит честь страны?

«Тосно», без пяти минут вылетевший из премьер-лиги, или середняк ФНЛ «Авангард», который до этого шесть сезонов подряд мыкался во втором дивизионе?

«Тосно» 2013 года рождения, или «Авангард», чье наивысшее достижение — 1/16 союзного Кубка в 1961 году, где под именем «Трудовые резервы» куряне получили 0:8 от «Торпедо» Виктора Маслова?

«Тосно», главная звезда которого — 34-летний Погребняк (в финале он, скорее всего, не примет участия), почти завершивший карьеру, или «Авангард», использующий опыт и кадры нальчикского «Спартака»?

Тренер курской команды — Хасан Биджиев, многие футболисты (Багаев, Дашаев, Болов, Шогенов) играли в Нальчике. И воспитанник московского «Спартака» Игорь Киреев, чей гол в ворота «Шинника» отправил Курск в финал, тоже поработал с Биджиевым в Кабардино-Балкарии. Такой вот южный подход, который принес успех.

Стадион в Курске имеет две трибуны и легкоатлетические дорожки, за воротами стоят дома — по виду из сталинского жилого фонда, а еще какие-то гаражи.

А у «Тосно» вообще нет своей арены, соперников он принимает на «Петровском».

Посмотреть на европейские команды в Курске будет весело, да. Но допустит ли УЕФА такой стадион? Потому что когда «Авангард» заставят принимать соперников в условных «Химках», все очарование уйдет.

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Кажется, уйдет и очарование финала Кубка России.

Волгоградский стадион придется как-то заполнять жителями Волгограда. Потому что на «Тосно» в Петербурге ходит от трех до пяти тысяч человек, на «Авангард» в Курске около трех. Даже если обе команды настолько вдохновят своих болельщиков, что те массово отправятся в Волгоград, арена не заполнится и на десять процентов. Вся надежда на то, что местные жители просто захотят пойти посмотреть на свой замечательный стадион.

Может, сделать вход бесплатным?

Ну, РФС с этим как-нибудь разберется, а у нас есть три недели, чтобы принять такой финал Кубка. И решить, за кого болеть. Потому что и одна, и вторая команда заслужили того, чтобы получить немного поддержки от болельщиков в нашей стране. Пока остальные валяли дурака, они бились за свой шанс. Это и есть спорт.

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