Кого хотите в Лиге Европы — «Тосно» или «Авангард»?
Это будет самый странный финал в истории национального Кубка.
Это будет самый странный финал в истории национального Кубка.
9 мая, Волгоград, стадион чемпионата мира. Финал Кубка России пройдет в классном месте. И если бы в главном матче играл «Спартак», был бы грандиозный праздник. Болельщики устроили бы один из самых массовых выездов в истории — это совершенно точно, и великий город получил бы классный матч с хрестоматийным сюжетом — суперфаворит против суперандердога.
После того, что случилось в среду в Москве, андердогов в финале будет двое. Такой вот Кубок — и тут ни слова упрека в адрес «Тосно» или «Авангарда». Не их вина, что одна половина больших клубов плюет на Кубок, а вторая не способна правильно распределить силы. И эти два клуба теперь поборются не только за трофей, но и за выход в Лигу Европы.
Обладатель Кубка, кстати, напрямую играет в групповом турнире. Весело будет.
Кого же вам хочется видеть в матчах против крепких европейских команд? Кто же защитит честь страны?
«Тосно», без пяти минут вылетевший из
«Тосно» 2013 года рождения, или «Авангард», чье наивысшее достижение — 1/16 союзного Кубка в 1961 году, где под именем «Трудовые резервы» куряне получили 0:8 от «Торпедо» Виктора Маслова?
«Тосно», главная звезда которого — 34-летний Погребняк (в финале он, скорее всего, не примет участия), почти завершивший карьеру, или «Авангард», использующий опыт и кадры нальчикского «Спартака»?
Тренер курской команды — Хасан Биджиев, многие футболисты (Багаев, Дашаев, Болов, Шогенов) играли в Нальчике. И воспитанник московского «Спартака» Игорь Киреев, чей гол в ворота «Шинника» отправил Курск в финал, тоже поработал с Биджиевым в
Стадион в Курске имеет две трибуны и легкоатлетические дорожки, за воротами стоят дома — по виду из сталинского жилого фонда, а еще
А у «Тосно» вообще нет своей арены, соперников он принимает на «Петровском».
Посмотреть на европейские команды в Курске будет весело, да. Но допустит ли УЕФА такой стадион? Потому что когда «Авангард» заставят принимать соперников в условных «Химках», все очарование уйдет.
Кажется, уйдет и очарование финала Кубка России.
Волгоградский стадион придется
Может, сделать вход бесплатным?
Ну, РФС с этим