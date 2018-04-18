Кошмар по имени «Тосно»: «Спартак» опозорился в свой день рождения

ДЕНЬ, КОГДА ПОРАЖЕНИЕ РАВНЯЛОСЬ ПОЗОРУ
Была твердая уверенность, что «Спартак» прекрасно понимал, какой матч — и в какой день — ему предстоит, и что он подойдет к нему ответственно.
Ведь,
Но даже если «Спартак» все это и понимал, то все равно отнесся в игре не так, как следовало.
ПОГРЕБНЯКУ ПОСЛЕ ТРАВМЫ И СВИСТЕЛИ, И АПЛОДИРОВАЛИ
Раннее начало матча в будний день, не действующие на полуфинал сезонные абонементы, промозглая погода, невысокий статус соперника, упавшее настроение после Екатеринбурга — все это не могло не повлиять на посещаемость матча. На «Открытие Арене» оказалось куда больше свободных мест, чем обычно, но без солидной поддержки «Спартак» все равно не остался.
Для почти всех собравшихся, за редким исключением, не было на стадионе фигуры более нелюбимой, чем Погребняк. Форвард «Тосно», забивший бывшей команде в мартовской игре чемпионата, и в этот раз оказался в стартовом составе. Он несколько раз услышал в свой адрес жуткий свист, успел сделать опасный рывок в штрафную с правого фланга, по пути легко уйдя от Максимовича, однако на 31-й минуте, мчась в контратаку, на ровном месте оступился и упал. Сразу же стало понятно, что матч продолжить не сможет: настолько страшно было следить за его мучениями на газоне.
ВОЗВРАЩЕНЕЦ АДРИАНУ И КОРОЛЬ ЮРЧЕНКО
В стартовый состав «Спартака» вернулись Селихов, Ещенко и Луиз Адриану, а на скамейку отправились Глушаков и Фернанду, слабо отыгравшие против «Урала».
Тут еще и Юрченко включил режим Супермена и вытащил минимум три «мертвых» мяча: после выстрела Промеса в ближнюю «девятку», удара Ханни головой под перекладину и все того же Квинси в противоход после смещения с фланга в центр. Еще издали мощно приложился Комбаров — но с тем же успехом, что и партнеры. Вратарь «Тосно» до перерыва был настоящим королем.
РАСПЛАТА ЗА ТРАНЖИРСТВО
Мы знаем, к чему часто приводят проблемы с реализацией: команда теряет уверенность и начинает пропускать контратаки. С хозяевами это, собственно, и произошло. Вторую половину они начали неважно, дважды у ворот Селихова возникали очень неприятные ситуации, и болельщикам было впору хвататься за сердце.
Каррера быстро понял, что игра уходит
Казалось, дальше для «Спартака» все пойдет как по маслу. Он принялся почти ежеминутно создавать возможности, только упорно продолжал их транжирить. Моментов
Как тут было не вспомнить историю четырехлетней давности, когда «Спартак» именно в дополнительную 30-минутку проиграл «Тосно»?
Но в этот раз «Спартак» вылетел не в овертайме, а по итогам серии пенальти, до которой
Это позор.
|Массимо Каррера
|Дмитрий Парфенов
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|24
|Удары (всего)
|7
|13
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|3
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)