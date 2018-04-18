Кошмар по имени «Тосно»: «Спартак» опозорился в свой день рождения

Источник: Спорт-Экспресс

ДЕНЬ, КОГДА ПОРАЖЕНИЕ РАВНЯЛОСЬ ПОЗОРУ

Была твердая уверенность, что «Спартак» прекрасно понимал, какой матч — и в какой день — ему предстоит, и что он подойдет к нему ответственно.

Ведь, во-первых, это был вечер теплых поздравлений и больших дат. Сам «Спартак» в среду отмечал 96-летие. Чествовали перед стартовым свистком и знаменитого Георгия Ярцева, чемпиона России-1996, который 11 апреля справил 70-летний юбилей. Дмитрию Комбарову вручили памятную табличку в честь того, что он провел 250 матчей за красно-белых. Квинси Промес из рук главного редактора «СЭ» Максима МАКСИМОВА получил награду «Лучший футболист страны 2017 года». В качестве почетного гостя приехал даже Роман Павлюченко, сверкавший улыбкой и явно получавший наслаждение от пребывания на стадионе родной команды.

Во-вторых, теперь, после оплеухи в Екатеринбурге, деваться «Спартаку» было попросту некуда. Выше второго места команде с вероятностью в 99 процентов не забраться. Кубок оставался не просто единственно возможным трофеем, а грушей, которая висела и сама просилась в руки. Можно было сколько угодно петь оды «Тосно» и восхвалять его за неуступчивость (абсолютно справедливо!), однако вылет от команды Дмитрия Парфенова — в шаге от финала и при игре на собственном стадионе — означал позор на всю страну.

Но даже если «Спартак» все это и понимал, то все равно отнесся в игре не так, как следовало.

ПОГРЕБНЯКУ ПОСЛЕ ТРАВМЫ И СВИСТЕЛИ, И АПЛОДИРОВАЛИ

Раннее начало матча в будний день, не действующие на полуфинал сезонные абонементы, промозглая погода, невысокий статус соперника, упавшее настроение после Екатеринбурга — все это не могло не повлиять на посещаемость матча. На «Открытие Арене» оказалось куда больше свободных мест, чем обычно, но без солидной поддержки «Спартак» все равно не остался.

Для почти всех собравшихся, за редким исключением, не было на стадионе фигуры более нелюбимой, чем Погребняк. Форвард «Тосно», забивший бывшей команде в мартовской игре чемпионата, и в этот раз оказался в стартовом составе. Он несколько раз услышал в свой адрес жуткий свист, успел сделать опасный рывок в штрафную с правого фланга, по пути легко уйдя от Максимовича, однако на 31-й минуте, мчась в контратаку, на ровном месте оступился и упал. Сразу же стало понятно, что матч продолжить не сможет: настолько страшно было следить за его мучениями на газоне.

Еле-еле двигаясь в сторону раздевалки мимо спартаковской трибуны, он вновь услышал невыносимое гудение, а еще — громогласные нецензурные заряды. Хотя на центральных секторах форварду, напротив, многие похлопали.

ВОЗВРАЩЕНЕЦ АДРИАНУ И КОРОЛЬ ЮРЧЕНКО

В стартовый состав «Спартака» вернулись Селихов, Ещенко и Луиз Адриану, а на скамейку отправились Глушаков и Фернанду, слабо отыгравшие против «Урала». Красно-белые пусть и с погрешностями, но нормально провели первый тайм: с нужным настроем и интенсивностью, много атаковали, организовывали постоянное давление, комбинировали, использовали оба фланга, но опять столкнулись с кошмарными трудностями в реализации. Иногда им не хватало точной последней передачи. Иногда — хладнокровного завершающего удара.

Тут еще и Юрченко включил режим Супермена и вытащил минимум три «мертвых» мяча: после выстрела Промеса в ближнюю «девятку», удара Ханни головой под перекладину и все того же Квинси в противоход после смещения с фланга в центр. Еще издали мощно приложился Комбаров — но с тем же успехом, что и партнеры. Вратарь «Тосно» до перерыва был настоящим королем.

РАСПЛАТА ЗА ТРАНЖИРСТВО

Мы знаем, к чему часто приводят проблемы с реализацией: команда теряет уверенность и начинает пропускать контратаки. С хозяевами это, собственно, и произошло. Вторую половину они начали неважно, дважды у ворот Селихова возникали очень неприятные ситуации, и болельщикам было впору хвататься за сердце.

Каррера быстро понял, что игра уходит из-под контроля, провел две замены, выпустив на поле Зе Луиша и Фернанду. Перестановка впереди сработала сразу же. Форвард сборной Кабо-Верде прекрасно обработал мяч после длинной передачи Ещенко, развернулся и классным обводящим ударом из-за штрафной послал мяч в нижний угол, отобрав корону матча у Юрченко.

Казалось, дальше для «Спартака» все пойдет как по маслу. Он принялся почти ежеминутно создавать возможности, только упорно продолжал их транжирить. Моментов семь-восемь превратились в пустоту, а расплата пришла на 90-й минуте: Галиулин, обыграв Ещенко и Максимовича, уложил мяч в «девятку» почти из вратарской, и дело перетекло в овертайм.

Как тут было не вспомнить историю четырехлетней давности, когда «Спартак» именно в дополнительную 30-минутку проиграл «Тосно»?

Но в этот раз «Спартак» вылетел не в овертайме, а по итогам серии пенальти, до которой красно-белые довели дело, попутно не реализовав еще несколько моментов — так, в самой концовке Глушаков запорол выход один на один с Юрченко. Он стал антигероем матча — наряду с Фернанду капитан «Спартака» не реализовал свой 11-метровый.