Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В обход доллара: российские и китайские компании готовят отказ
В России построили тягач «Вощина-1»
Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
Известный фигурист решил продать свою квартиру
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино0
Милан1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина2
Лацио0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Удинезе1
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА3
Амкар0
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол0
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия1
Хетафе2
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М0
Ахмат0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит2
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто0
Аталанта3
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак МП 4:51
Тосно1
Футбол. Кубок России
18:00
Авангард К1
Шинник0
Все события
СМИ: 95-летний Этуш собирается покинуть Россию вместе с женой
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ назвали имя следующего соперника Сергея Ковалева
В Госдуме прокомментировали слова Кэмерона о ЧМ-2018
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Российские «Терминаторы» пугают запад
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Фоторепортажи
10«Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с московским ЦСКА
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
22:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кошмар по имени «Тосно»: «Спартак» опозорился в свой день рождения

Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ в серии пенальти. Антигероем встречи стал капитан московской команды Денис Глушаков, в конце дополнительного времени не реализовавший выход один на один, а потом смазавший послематчевый 11-метровый.

Источник: Спорт-Экспресс

ДЕНЬ, КОГДА ПОРАЖЕНИЕ РАВНЯЛОСЬ ПОЗОРУ

Была твердая уверенность, что «Спартак» прекрасно понимал, какой матч — и в какой день — ему предстоит, и что он подойдет к нему ответственно.

Ведь, во-первых, это был вечер теплых поздравлений и больших дат. Сам «Спартак» в среду отмечал 96-летие. Чествовали перед стартовым свистком и знаменитого Георгия Ярцева, чемпиона России-1996, который 11 апреля справил 70-летний юбилей. Дмитрию Комбарову вручили памятную табличку в честь того, что он провел 250 матчей за красно-белых. Квинси Промес из рук главного редактора «СЭ» Максима МАКСИМОВА получил награду «Лучший футболист страны 2017 года». В качестве почетного гостя приехал даже Роман Павлюченко, сверкавший улыбкой и явно получавший наслаждение от пребывания на стадионе родной команды.

Во-вторых, теперь, после оплеухи в Екатеринбурге, деваться «Спартаку» было попросту некуда. Выше второго места команде с вероятностью в 99 процентов не забраться. Кубок оставался не просто единственно возможным трофеем, а грушей, которая висела и сама просилась в руки. Можно было сколько угодно петь оды «Тосно» и восхвалять его за неуступчивость (абсолютно справедливо!), однако вылет от команды Дмитрия Парфенова — в шаге от финала и при игре на собственном стадионе — означал позор на всю страну.

Но даже если «Спартак» все это и понимал, то все равно отнесся в игре не так, как следовало.

ПОГРЕБНЯКУ ПОСЛЕ ТРАВМЫ И СВИСТЕЛИ, И АПЛОДИРОВАЛИ

Раннее начало матча в будний день, не действующие на полуфинал сезонные абонементы, промозглая погода, невысокий статус соперника, упавшее настроение после Екатеринбурга — все это не могло не повлиять на посещаемость матча. На «Открытие Арене» оказалось куда больше свободных мест, чем обычно, но без солидной поддержки «Спартак» все равно не остался.

Для почти всех собравшихся, за редким исключением, не было на стадионе фигуры более нелюбимой, чем Погребняк. Форвард «Тосно», забивший бывшей команде в мартовской игре чемпионата, и в этот раз оказался в стартовом составе. Он несколько раз услышал в свой адрес жуткий свист, успел сделать опасный рывок в штрафную с правого фланга, по пути легко уйдя от Максимовича, однако на 31-й минуте, мчась в контратаку, на ровном месте оступился и упал. Сразу же стало понятно, что матч продолжить не сможет: настолько страшно было следить за его мучениями на газоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еле-еле двигаясь в сторону раздевалки мимо спартаковской трибуны, он вновь услышал невыносимое гудение, а еще — громогласные нецензурные заряды. Хотя на центральных секторах форварду, напротив, многие похлопали.

Во время загрузки произошла ошибка.

ВОЗВРАЩЕНЕЦ АДРИАНУ И КОРОЛЬ ЮРЧЕНКО

В стартовый состав «Спартака» вернулись Селихов, Ещенко и Луиз Адриану, а на скамейку отправились Глушаков и Фернанду, слабо отыгравшие против «Урала». Красно-белые пусть и с погрешностями, но нормально провели первый тайм: с нужным настроем и интенсивностью, много атаковали, организовывали постоянное давление, комбинировали, использовали оба фланга, но опять столкнулись с кошмарными трудностями в реализации. Иногда им не хватало точной последней передачи. Иногда — хладнокровного завершающего удара.

Тут еще и Юрченко включил режим Супермена и вытащил минимум три «мертвых» мяча: после выстрела Промеса в ближнюю «девятку», удара Ханни головой под перекладину и все того же Квинси в противоход после смещения с фланга в центр. Еще издали мощно приложился Комбаров — но с тем же успехом, что и партнеры. Вратарь «Тосно» до перерыва был настоящим королем.

РАСПЛАТА ЗА ТРАНЖИРСТВО

Мы знаем, к чему часто приводят проблемы с реализацией: команда теряет уверенность и начинает пропускать контратаки. С хозяевами это, собственно, и произошло. Вторую половину они начали неважно, дважды у ворот Селихова возникали очень неприятные ситуации, и болельщикам было впору хвататься за сердце.

Каррера быстро понял, что игра уходит из-под контроля, провел две замены, выпустив на поле Зе Луиша и Фернанду. Перестановка впереди сработала сразу же. Форвард сборной Кабо-Верде прекрасно обработал мяч после длинной передачи Ещенко, развернулся и классным обводящим ударом из-за штрафной послал мяч в нижний угол, отобрав корону матча у Юрченко.

Казалось, дальше для «Спартака» все пойдет как по маслу. Он принялся почти ежеминутно создавать возможности, только упорно продолжал их транжирить. Моментов семь-восемь превратились в пустоту, а расплата пришла на 90-й минуте: Галиулин, обыграв Ещенко и Максимовича, уложил мяч в «девятку» почти из вратарской, и дело перетекло в овертайм.

Как тут было не вспомнить историю четырехлетней давности, когда «Спартак» именно в дополнительную 30-минутку проиграл «Тосно»?

Во время загрузки произошла ошибка.

Но в этот раз «Спартак» вылетел не в овертайме, а по итогам серии пенальти, до которой красно-белые довели дело, попутно не реализовав еще несколько моментов — так, в самой концовке Глушаков запорол выход один на один с Юрченко. Он стал антигероем матча — наряду с Фернанду капитан «Спартака» не реализовал свой 11-метровый.

Это позор.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак М 1:1
По пенальти: 4:5
Основное время: 1:1 (0:0)
Тосно
18.04.2018, 18:30 Зрители: 22335 Плей-офф: 1/2 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дмитрий Парфенов
Голы
62′ Мендеш Андраде Зе Луиш (А. Ещенко) 9
21 Вагиз Галиулин (И. Жигулев) 89′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
Илья Кутепов 29
Никола Максимович 33
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
36′ Роман Зобнин 47
81′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
54′ Софьян Ханни 30
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
60′ Марио Пашалич 50
Фернанду 11
16 Давид Юрченко (к) 120+1′
24 Тимофей Маргасов
28 Евгений Чернов
25 Андрей Буйволов 80′
26 Раде Дугалич 4′
21 Вагиз Галиулин
4 Илья Жигулев
15 Нуну Роша 108′
22 Резиуан Мирзов 67′
31 Александр Макаров
33 Павел Погребняк 34′
77 Никола Труич
88 Марко Полетанович 82′
11 Максим Палиенко 119′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 7
13 Удары в створ 5
12 Угловые 3
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Мощнейшая речь Смолова о судействе
«Зенит» на последних минутах вырвал победу в матче с «Динамо»
СМИ назвали имя следующего соперника Сергея Ковалева
В Госдуме прокомментировали слова Кэмерона о ЧМ-2018
«Локомотив» не смог обыграть «Ахмат» в домашнем матче РФПЛ
Гассиев — Усик: пять аргументов в пользу Москвы
Массимо Каррера заявил, что готов к увольнению из «Спартака»
Новости
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь