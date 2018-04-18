Парфенов: Футболисты «Тосно» заслужили выход в финал Кубка России

Источник: ИТАР-ТАСС

Футболисты «Тосно» обыграли «Спартак» в полуфинале Кубка России в серии пенальти со счетом 5:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

«Две недели назад у меня был недобрый вечер, а сегодня добрый. Можно нас поздравить и не стесняться. Где-то нам везло, конечно, но, поверьте, мы трудимся, работаем. Значит, победу заслужили», — сказал Парфенов.

Тренер отметил, что в дополнительное время его команда готовилась к серии пенальти. «А вы хотели, чтобы мы прессинговали? Не мы это придумали — эта тактика логична», — отметил он.

На 34-й минуте матча нападающий «Тосно» Павел Погребняк получил травму и был вынужден покинуть поле. «Будет обследование. Травмы не только у него», — подчеркнул тренер.