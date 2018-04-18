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22:16 (мск), источник: ТАСС

Парфенов: Футболисты «Тосно» заслужили выход в финал Кубка России

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Игроки «Тосно» заслужили победу в полуфинале Кубка России по футболу над московским «Спартаком». Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов.

Источник: ИТАР-ТАСС

Футболисты «Тосно» обыграли «Спартак» в полуфинале Кубка России в серии пенальти со счетом 5:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

«Две недели назад у меня был недобрый вечер, а сегодня добрый. Можно нас поздравить и не стесняться. Где-то нам везло, конечно, но, поверьте, мы трудимся, работаем. Значит, победу заслужили», — сказал Парфенов.

Тренер отметил, что в дополнительное время его команда готовилась к серии пенальти. «А вы хотели, чтобы мы прессинговали? Не мы это придумали — эта тактика логична», — отметил он.

На 34-й минуте матча нападающий «Тосно» Павел Погребняк получил травму и был вынужден покинуть поле. «Будет обследование. Травмы не только у него», — подчеркнул тренер.

Следующий матч «Тосно» проведет в 27-м туре чемпионата России с «Амкаром».

Спартак М 1:1
По пенальти: 4:5
Основное время: 1:1 (0:0)
Тосно
18.04.2018, 18:30 Зрители: 22335 Плей-офф: 1/2 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дмитрий Парфенов
Голы
62′ Мендеш Андраде Зе Луиш (А. Ещенко) 9
21 Вагиз Галиулин (И. Жигулев) 89′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
Илья Кутепов 29
Никола Максимович 33
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
36′ Роман Зобнин 47
81′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
54′ Софьян Ханни 30
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
60′ Марио Пашалич 50
Фернанду 11
16 Давид Юрченко (к) 120+1′
24 Тимофей Маргасов
28 Евгений Чернов
25 Андрей Буйволов 80′
26 Раде Дугалич 4′
21 Вагиз Галиулин
4 Илья Жигулев
15 Нуну Роша 108′
22 Резиуан Мирзов 67′
31 Александр Макаров
33 Павел Погребняк 34′
77 Никола Труич
88 Марко Полетанович 82′
11 Максим Палиенко 119′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 7
13 Удары в створ 5
12 Угловые 3
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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