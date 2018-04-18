Массимо Каррера: Я готов к увольнению

Источник: РИА "Новости"

— Кубок России был одной из главных целей в нынешнем сезоне. Теперь — вылет. В чемпионате тоже почти потеряны шансы на золото. Не боитесь, что руководством будут принято решение об увольнении?

— Да, конечно же, я готов и к такому. Я делаю свою работу при любой участи — хорошей или плохой.

— Как в таком случаи поступали римские императоры?

— Они сразу вставали с колен и оставляли поражения в прошлом. Увы, в футболе такое случается. Нужно смотреть вперед.

— Насколько довольны действиями команды при счете 1:0?

— У нас не было баланса во втором тайме. Появлялись возможности, чтобы забить еще. Когда в футболе не реализовываешь свои шансы, соперник может забить при наших ошибках. Мы старались выиграть этот матч, но не получилось.

— Как оцените игру Глушакова, не реализовавшего момент на последних минутах и смазавшего пенальти?