Массимо Каррера: Я готов к увольнению

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Колоссальный урон: ответ РФ на санкции США может поддержать Китай
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Мальчик с аутизмом построил самую большую в мире модель «Титаника»
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Российские «Терминаторы» пугают запад
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино0
Милан1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина2
Лацио0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Удинезе1
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА3
Амкар0
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол0
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия1
Хетафе2
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М0
Ахмат0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит2
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто0
Аталанта3
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак МП 4:51
Тосно1
Футбол. Кубок России
18:00
Авангард К1
Шинник0
Все события
СМИ: 95-летний Этуш собирается покинуть Россию вместе с женой
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Авангард» впервые в истории вышел в финал Кубка России
«Зенит» на последних минутах вырвал победу в матче с «Динамо»
53-летний Ленни Кравиц похвастался подтянутой фигурой
Семья Виктории Бекхэм устроила для нее идеальный день рождения
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
10«Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с московским ЦСКА
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
22:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Я готов к увольнению

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после полуфинала Кубка России против «Тосно» (1:1. Пенальти — 4:5) отметил, что у его команда не было баланса во втором тайме. Специалист также добавил, что готов к увольнению.

Источник: РИА "Новости"

— Кубок России был одной из главных целей в нынешнем сезоне. Теперь — вылет. В чемпионате тоже почти потеряны шансы на золото. Не боитесь, что руководством будут принято решение об увольнении?

— Да, конечно же, я готов и к такому. Я делаю свою работу при любой участи — хорошей или плохой.

Читайте также
Парфенов: Футболисты «Тосно» заслужили выход в финал Кубка России

— Как в таком случаи поступали римские императоры?

— Они сразу вставали с колен и оставляли поражения в прошлом. Увы, в футболе такое случается. Нужно смотреть вперед.

— Насколько довольны действиями команды при счете 1:0?

— У нас не было баланса во втором тайме. Появлялись возможности, чтобы забить еще. Когда в футболе не реализовываешь свои шансы, соперник может забить при наших ошибках. Мы старались выиграть этот матч, но не получилось.

— Как оцените игру Глушакова, не реализовавшего момент на последних минутах и смазавшего пенальти?

— В пенальти не ошибается только тот, кто его не пробивает. Это может случиться с каждым. Пенальти — лотерея. И дело не в нем.

Спартак М 1:1
По пенальти: 4:5
Основное время: 1:1 (0:0)
Тосно
18.04.2018, 18:30 Зрители: 22335 Плей-офф: 1/2 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дмитрий Парфенов
Голы
62′ Мендеш Андраде Зе Луиш (А. Ещенко) 9
21 Вагиз Галиулин (И. Жигулев) 89′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
Илья Кутепов 29
Никола Максимович 33
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
36′ Роман Зобнин 47
81′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
54′ Софьян Ханни 30
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
60′ Марио Пашалич 50
Фернанду 11
16 Давид Юрченко (к) 120+1′
24 Тимофей Маргасов
28 Евгений Чернов
25 Андрей Буйволов 80′
26 Раде Дугалич 4′
21 Вагиз Галиулин
4 Илья Жигулев
15 Нуну Роша 108′
22 Резиуан Мирзов 67′
31 Александр Макаров
33 Павел Погребняк 34′
77 Никола Труич
88 Марко Полетанович 82′
11 Максим Палиенко 119′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 7
13 Удары в створ 5
12 Угловые 3
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Мощнейшая речь Смолова о судействе
«Спартак» опозорился в свой день рождения
«Зенит» на последних минутах вырвал победу в матче с «Динамо»
СМИ назвали имя следующего соперника Сергея Ковалева
В Госдуме прокомментировали слова Кэмерона о ЧМ-2018
«Локомотив» не смог обыграть «Ахмат» в домашнем матче РФПЛ
Гассиев — Усик: пять аргументов в пользу Москвы
Новости
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь