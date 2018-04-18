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21:29 (мск), источник: ТАСС

«Тосно» обыграл «Спартак» и сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России по футболу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Тосно» из Ленинградской области со счетом 2:1 в дополнительное время одержал победу над московским «Спартаком» в полуфинале Кубка России по футболу и вышел в финал турнира. Основное время закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее был «Тосно» — 5:4. Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

Источник: ИТАР-ТАСС

Гол у «Спартака» забил Зе Луиш (62-я минута), у «Тосно» — Вагиз Галиулин (89). На 34-й минуте матча нападающий «Тосно» Павел Погребняк получил травму и был вынужден покинуть поле, вместо него на замену вышел Никола Труйич. На последних секундах дополнительного времени полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не реализовал выход один на один, пробив мимо ворот.

В среду «Спартаку» исполнилось 96 лет. Перед началом матча символический удар по мячу нанес бывший футболист «Спартака» Георгий Ярцев, которому 11 апреля исполнилось 70 лет. Полузащитник Квинси Промес получил награду лучшему футболисту России 2017 года, защитнику московского клуба Дмитрию Комбарову подарили памятную футболку в честь сыгранного 250-го матча за команду, который футболист провел 31 марта против «Тосно» (2:1).

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В текущем розыгрыше Кубка страны «Тосно» в 1/16 финала победил «Тюмень» (2:1), в 1/8 финала — томскую «Томь» (1:0 — по пенальти), а в четвертьфинале — «Луч-Энергию» из Владивостока (2:1).

В решающем матче «Тосно» сыграет с курским «Авангардом», который ранее в полуфинале со счетом 1:0 победил ярославский «Шинник».

Финал Кубка России состоится в Волгограде 9 мая. Победитель турнира получит право сыграть на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

Спартак М 1:1
По пенальти: 4:5
Основное время: 1:1 (0:0)
Тосно
18.04.2018, 18:30 Зрители: 22335 Плей-офф: 1/2 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дмитрий Парфенов
Голы
62′ Мендеш Андраде Зе Луиш (А. Ещенко) 9
21 Вагиз Галиулин (И. Жигулев) 89′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров (к) 23
Илья Кутепов 29
Никола Максимович 33
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
36′ Роман Зобнин 47
81′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
54′ Софьян Ханни 30
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
60′ Марио Пашалич 50
Фернанду 11
16 Давид Юрченко (к) 120+1′
24 Тимофей Маргасов
28 Евгений Чернов
25 Андрей Буйволов 80′
26 Раде Дугалич 4′
21 Вагиз Галиулин
4 Илья Жигулев
15 Нуну Роша 108′
22 Резиуан Мирзов 67′
31 Александр Макаров
33 Павел Погребняк 34′
77 Никола Труич
88 Марко Полетанович 82′
11 Максим Палиенко 119′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
24 Удары (всего) 7
13 Удары в створ 5
12 Угловые 3
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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