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17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Тосно». Глушаков — в запасе

Стал известен состав «Спартака» на матч ½ финала Кубка России против «Тосно».

Капитан красно-белых Денис Глушаков начнет встречу в запасе.

Полностью заявка команды выглядит следующим образом:

Селихов — Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров — Пашалич, Зобнин — Самедов, Ханни, Промес — Луиз Адриану. Запасные — Ребров, Максименко, Петкович, Таски, Боккетти, Миронов, Глушаков, Фернанду, Бакаев, Тимофеев, Зе Луиш, Роша.

Матч «Спартак» — «Тосно» начнется в 18.30 по московскому времени.

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