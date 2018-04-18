Дмитрий Парфенов: Погребняк — просто находка. Пашет за двоих

Источник: Спорт-Экспресс

Специалист заявил, что группе атаки красно-белых ни в коем случае нельзя давать свободу для действий, и что 34-летний нападающий Павел Погребняк, регулярно забивающий «Спартаку», находится в отличной форме.

— Недавний матч чемпиона с «Уралом» («Спартак» проиграл 1:2. — Прим. «СЭ»), наверное, смотрели с особым вниманием?

— К сожалению, не получилось. Посмотрел только частично — в это время мы проводили восстановительную тренировку. Но сейчас, вместе с командой, внимательно посмотрю отдельные моменты на теоретическом занятии, где их разберем и прикинем тактические варианты. Хотя представление о сопернике по полуфиналу имеем более чем достаточное. Ведь не так давно мы встречались с ним на «Открытие Арене».

— Несмотря на поражение в той встрече (со счетом 1:2. — Прим. «СЭ»), в игре «Тосно» была осмысленность, просматривался рисунок. И уж точно не чувствовалась обреченности.

— Спасибо на добром слове. Но для команды, которая уступила, это слабое утешение. И скидки на то, что тебе противостоял чемпион, да еще на своем поле, не принимаются. А вот уроки той неудачи при подготовке к полуфиналу нам обязательно пригодятся.

— Поражению «Спартака» в Екатеринбурге сильно удивились?

— Конечно, как и для большинства, оно стало неожиданностью. Особенно если учитывать турнирную ситуацию, которая обязывала команду Карреры только побеждать. Но ведь и «Урал» — не подарок. На сей раз хозяева использовали свои шансы, а «Спартак» — нет. У Тарханова крепкая, хорошо отлаженная команда. Мы в этом убедились, когда дома, во встрече с ней, упустили победу, которая была почти в руках. Обидно терять такие очки.

— Наверное, то же самое можно сказать и о недавнем поражении в Грозном (со счетом 0:1. — Прим. «СЭ»), где, по общему мнению, хозяева забили вам единственный гол из офсайда? На настроение футболистов перед полуфиналом это не повлияет?

— Уверен, что нет. Мы поговорили с ребятами и приняли решение сейчас сосредоточиться только на кубковой встрече со «Спартаком». Сегодня все трубят о незаслуженной карточке Смолова. Я, конечно, сочувствую Федору. Но «Краснодар» хоть выиграл, а мы в матче с «Ахматом» вообще без очков остались. Но это все равно не повод опускать руки. Надо идти дальше. И такие опытные игроки, как Юрченко, Погребняк, Галиулин, Сухарев, Буйволов, это понимают. За ними и молодежь пойдет.

— Чем силен сегодняшний «Спартак»?

— Прежде всего группой атаки — Зе Луиш, Промес, Луиз Адриану, Самедов, Ханни. На мой взгляд, по подобру классных исполнителей команда Карреры сегодня укомплектована лучше всех. Дать таким умельцам свободу, позволить навязать свою волю, значит подписать себе приговор. Все это хорошо знают, но противостоять такой лавине удается не каждому клубу.

— Вашу же группу атаки в межсезонье покинули лидеры — перешедший в «Зенит» Заболотный и приглашенный в «Динамо» Марков. Насколько Погребняку удается компенсировать эти потери?

— Павел для нас — просто находка: пашет за двоих, от борьбы не уходит, постоянной держит в напряжении чужую оборону. Наконец, забивает (Погребняк поразил ворота «Спартака» в матче чемпионата; всего за карьеру он забил красно-белым восемь мячей. — Прим. «СЭ»). Почему он не был таким в «Динамо», можно только догадываться.

— Сейчас, обсуждая шансы соперников, стало модным подсчитывать, сколько по трансферной шкале стоят их футболисты. Не смущает, что в этом плане «Тосно» по отношении к «Спартаку» находится в незавидном положении?

— Ничего не поделаешь — таковы реалии. Но ведь известно, что деньги в футбол не играют. И уже бывало достаточно случаев, когда это подтверждалось.

— Вы имеете в виду победу «Тосно» в кубковом четвертьфинале четырехлетней давности над «Спартаком» Валерия Карпина?

— И ее тоже. Оказалось, что те, кто сильнее и богаче, тоже могут ошибаться. Надо только уметь этим воспользоваться.

— Не планируете показать ту встречу своим подопечным?

— Пока не знаю. Знаю только, что настраивать на матч в среду никого из ребят не придется. У нас есть игроки молодежной сборной Жигулев и Макаров, а Трошечкин — кандидат в нее. Для них кубковый полуфинал — первый в жизни. И здесь главное, чтобы ребята не перегорели. Но те, кто поопытнее, не дадут им дрогнуть.

— Больных нет?

— Слава Богу, все здоровы. Жаль только, что не сможет выйти на поле Мелкадзе. Он бы нам очень пригодился.

— В чем причина?

— Таковы требования арендного соглашения. А штраф слишком велик. У нас таких денег нет.

— Что вспоминается вам из своей кубковой биографии?