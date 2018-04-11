«Спартак» оштрафован на 50 тыс руб за поведение фанатов в матче Кубка России

«Крылья Советов» — «Спартак»: болельщики «Спартака» зажгли пять пиротехнических устройств, штраф — 50 тысяч рублей. После финального свистка на футбольное поле выбежал болельщик команды «Крылья Советов», пообщался с главным тренером Тихоновым и покинул поле. За необеспечение безопасности и появление на поле посторонних «Крылья» оштрафованы на 30 тысяч рублей, — отметил он.
«Спартак» 4 апреля в Самаре обыграл «Крылья Советов», выступающие в ФНЛ, со счетом 3:1 в рамках ¼ финала Кубка России.
Также Григорьянц рассказал о решениях по итогам матчей ФНЛ. «Рассмотрели удаление Зелимхана Бакаева в матче “Спартак-2” — “Олимпиец”. Поскольку Бакаев не мог в прошлую среду присутствовать на заседании — он был вызван в основную команду для участия в матче Кубка России, мы перенесли рассмотрение. Решение следующее: футболист “Спартака” Бакаев дисквалифицирован на два матча первенства России по футболу», — отметил глава КДК.
«Главный тренер “Сибири” Сергей Кирсанов в оскорбительной форме высказывался в адрес судейской бригады после окончания матча с “Волгарем”. Дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 30 тысяч рублей. Сегодняшний матч не входит в их число», — подчеркнул Григорьянц.
Также наказание получил «Луч-Энергия» (Владивосток). «По итогам прошлого домашнего матча мы дисквалифицировали 8-й сектор северной трибуны стадиона клуба “Луч-Энергия”. В итоге болельщики перешли на 8-й сектор южной трибуны, откуда вновь скандировали оскорбительные кричалки. Принято решение — штраф 10 тысяч, и запретить ФК “Луч” допуск болельщиков на сектор 8 северной трибуны и сектор 8 южной трибуны на ближайший матч», — сказал глава КДК.