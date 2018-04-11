Матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется 18 апреля в 18:30 мск

Источник: РИА "Новости"

На 18 апреля в Москве запланировано проведение трех футбольных матчей в Москве: ЦСКА и «Локомотив» проведут встречи 23-го тура чемпионата страны с «Амкаром» и «Ахматом» соответственно, которые были перенесены с 18 марта из-за президентских выборов, а «Спартак» примет в рамках полуфинала Кубка страны «Тосно».

Кроме того, в столице состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

Ранее Куликов сообщил, что один из матчей чемпионата, возможно, будет перенесен на день вперед из-за вопроса обеспечения безопасности в городе. Позднее в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) заявили, что не намерены переносить игры. Матчи чемпионата планировалось начать в 19:30 мск, встречу Кубка России — в 20:45.