«Тосно» против переноса кубкового матча со «Спартаком» с 18 на 19 апреля

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов рассказал ТАСС, что организация обсудит с Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) возможность переноса одного из матчей чемпионата страны «Локомотив» — «Ахмат» и ЦСКА — «Амкар», либо игры Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» на 19 апреля. Однако в пресс-службе РФПЛ в четверг ТАСС сообщили, что лига не будет переносить встречи чемпионата.

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«У нас следующий матч после Кубка — 22 апреля, это важнейшая игра, поэтому лишний день на подготовку нам очень важен. Я против переноса, это даже не обсуждается — есть дата, мы в нее и играем, вся подготовка на этом и строится. То, что перенесли матчи из-за выборов [президента РФ], это надо планировать заранее, ведь 18 апреля — это дата Кубка», — сказал Парфенов.