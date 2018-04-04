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21:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Атака «Спартака» сокрушила Самару

Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира, где их уже ждет «Тосно».

ГАЗОН — В ПОРЯДКЕ

Когда этот матч из-за жутких морозов переносили с конца февраля на начало апреля, казалось, что новая дата игры обеспечит идеальный комфорт как зрителям, так и футболистам. У погоды, однако, нашлись свои планы. Настоящая теплая весна в Самару до сих пор так и не пришла. Еще в воскресенье город утопал в снегу, потом настало легкое потепление, растопившее все эти метровые сугробы и превратившее улицы в глубокие грязевые реки. По ночам здесь по-прежнему подмораживает, постоянно дует сильный и холодный ветер.

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Возникали тревоги и за поле. Как оно отреагировало на метель? Как пережило последующую повышенную влажность? Успела ли вырасти вообще трава при такой затянувшейся зиме? Реальность оказалась благосклонной к командам: газон выглядел зеленым и очень приличным, пусть и немного рыхлым. Проплешин, правда, на нем хватало, да и трава показалась слегка высоковатой.

Но это точно лучше того, что было в конце февраля. И поэтому вряд ли команды были вправе жаловаться. Особенно «Спартак», чей состав наполнен техничными иностранцами, трепетно относящихся к качеству покрытия. Легче красно-белым теперь стало и в психологическом плане. Все-таки в конце зимы они прилетали в Самару, только-только вылетев от «Атлетика» в Лиге Европы и не успев вкатиться в сезон. А сейчас должны пребывать в добром настроении после хорошей победной серии.

РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЛЯ САМАРСКОГО СЕЗОНА

…Болельщики — как «Крыльев», так и «Спартака» — уже скопились в огромном количестве у VIP-входа. «К вам приехал чемпион страны!» — без устали распевали люди в красно-белой атрибутике, однако на стадион этот самый чемпион ехать отчего-то не спешил. 16.30. 16.45. 17.00. До стартового свистка оставалось уже меньше полутора часов, самарская команда давным-давно прибыла и готовилась к разминке, а «Спартак» куда-то пропал.

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И когда уже за судьбу матча стало немного тревожно (все-таки пробки в Самаре действительно есть — и их немало), красно-белые все-таки прибыли. С большим восторгом их встречало свыше сотни поклонников — причем не только спартаковских, но и местных. Оно, впрочем, неудивительно, ведь два клуба — не чужие друг другу, в их истории случалось немало переплетений. Да даже сейчас, ведь «Крылья» возглавляет Андрей Тихонов — родной человек и кумир на все времена и для красно-белых, и для самарцев.

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«Тихоновский дух победителя — это эталон для русского футбола» — такой баннер красовался у входа на стадион.

Аншлага на арене не случилось, хотя посещаемость все равно следует признать достойной: 15833 зрителей — это рекорд сезона для «Крыльев». Центральные трибуны заполнились примерно на две трети, а уж про спартаковский сектор говорить излишне — когда все фанаты прошли досмотр, он ожидаемо набился битком. «Мы — мясо, всех сильнее», — растянули небольшое полотно болельщики, потрясли красными и белыми шариками, запустили их в небо — и матч начался.

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ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК МЕЛЬГАРЕХО

Каррера не стал рисковать и выставил с первых минут всех сильнейших. Оно и понятно: на кону стоит слишком многое. Не вышел в основе лишь Комбаров, но тут вмешались медицинские факторы: защитник почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, и его решили приберечь. На левом фланге появился Мельгарехо, и пусть эту позицию нельзя назвать для парагвайца любимой, соответствующий опыт он имеет. И отыграл, если забегать вперед, прилично.

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Тихонов же выбрал осторожную модель — три центральных защитника (Надсон, Таранов, Бурлак), глубоко посаженная оборона, два габаритных форварда (Корниленко и Соболев) впереди. Расчет очевидно был сделан на контратаки и «стандарты», лезть шашками наголо «Крылья» не стали, посмотрев для начала, что им предложит «Спартак».

Красно-белые выглядели приличнее и живее, чем в минувшем туре премьер-лиги против «Тосно», однако все равно играли явно не на своей номинальной мощности. При выходе в атаку хватало брака, в опорной зоне время от времени возникали дыры. Да и вообще нельзя было сказать, что «Спартак» давит, а «Крылья» отбиваются. В штрафную самарцев мяч попадал не очень часто.

ПРОМАХ ПРОМЕСА И ГОЛ ЗЕ ЛУИША

Один шикарный момент команда Карреры в дебюте все-таки создала: на 13-й минуте Луиз Адриану, оттянувшись в глубину поля, вырезал идеальную передачу на Промеса. Квинси выскочил один на один, бил из шикарной позиции, находясь в центре штрафной прямо перед воротами, и умудрился проиграть дуэль Конюхову. После чего за голову схватился не сам голландец, а Адриану. Как можно «убивать» такие пасы?!

Тем не менее, у красно-белых все-таки нашлось, кому забивать — поглядев на промахи лучшего игрока команды, роль бомбардира взял на себя Зе Луиш, который в последний раз отличался еще в ноябре в матче с «Марибором». У кабовердианца была не такая простая позиция, удар наносил он под давлением защитников и с разворота, а получилось все равно удачнее. Мяч несильно нырнул в дальний угол. Конюхов не дотянулся.

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И ВСЕ-ТАКИ КВИНСИ ЗАБИЛ

После взятия ворот «Спартак» невольно отдал инициативу и откатился назад. Возможно, он стал позволять «Крыльям» даже больше положенного. Например, еще в первом тайме провал случился на фланге Ещенко, и после прострела Алиева Соболев пробил выше почти из вратарской. Сейчас, когда мы уже знаем итоговый счет, тот момент хочется назвать одним из ключевых.

Впрочем, после перерыва у самарцев также хватало перспективных подходов. По-настоящему острыми их не назовешь, но немного нервничать спартаковцев «Крылья» все равно заставили.

А потом уже силы стали оставлять хозяев, пошли провалы на своей половине поля из-за малочисленности — и красно-белые начали одну за другой проводить быстрые контратаки. В результате сначала забил Промес, который в порыве эмоций сразу же сделал впечатляющий рывок через все поле к фанатскому сектору.

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Потом, после углового, отличился и Луиз Адриану. Совладать с мощной атакующей группой «Спартака» «Крылья» не смогли — каждый из звездных форвардов забил по голу. В компенсированное время Соболев один мяч отыграл, но тут же раздался финальный свисток. Красно-белые делают еще один шаг к победе в Кубке России.

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Михаил ГОНЧАРОВ
из Самары.

Крылья Советов 1:3
Первый тайм: 0:1
Спартак М
4.04.2018, 17:30 Зрители: 15833 Плей-офф: 1/4 финала Металлург
Главные тренеры
Андрей Тихонов Массимо Каррера
Голы
90+2′ Александр Соболев (Г. Зотов) 7
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (Фернанду) 20′
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш) 71′
12 де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш) 77′
Составы
Евгений Конюхов 14
Жозе Феррейра Надсон 6
Тарас Бурлак 90
Дмитрий Ятченко 3
Азер Алиев 10
Александр Соболев 7
Данил Кленкин 27
17′ Олег Ланин 64
74′ Иван Таранов (к) 4
Георгий Зотов 15
82′ Алан Чочиев 9
Евгений Башкиров 2
79′ Сергей Корниленко 8
Срджан Мияйлович 20
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду
47 Роман Зобнин 78′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 89′
30 Софьян Ханни
12 де Соуза Луиз Адриану 80′
50 Марио Пашалич
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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