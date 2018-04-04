Атака «Спартака» сокрушила Самару

К чему ещё стремиться Криштиану.
ГАЗОН — В ПОРЯДКЕ
Когда этот матч
Возникали тревоги и за поле. Как оно отреагировало на метель? Как пережило последующую повышенную влажность? Успела ли вырасти вообще трава при такой затянувшейся зиме? Реальность оказалась благосклонной к командам: газон выглядел зеленым и очень приличным, пусть и немного рыхлым. Проплешин, правда, на нем хватало, да и трава показалась слегка высоковатой.
Но это точно лучше того, что было в конце февраля. И поэтому вряд ли команды были вправе жаловаться. Особенно «Спартак», чей состав наполнен техничными иностранцами, трепетно относящихся к качеству покрытия. Легче
РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЛЯ САМАРСКОГО СЕЗОНА
…Болельщики — как «Крыльев», так и «Спартака» — уже скопились в огромном количестве у
И когда уже за судьбу матча стало немного тревожно (все-таки пробки в Самаре действительно есть — и их немало),
«Тихоновский дух победителя — это эталон для русского футбола» — такой баннер красовался у входа на стадион.
Аншлага на арене не случилось, хотя посещаемость все равно следует признать достойной: 15833 зрителей — это рекорд сезона для «Крыльев». Центральные трибуны заполнились примерно на две трети, а уж про спартаковский сектор говорить излишне — когда все фанаты прошли досмотр, он ожидаемо набился битком. «Мы — мясо, всех сильнее», — растянули небольшое полотно болельщики, потрясли красными и белыми шариками, запустили их в небо — и матч начался.
ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК МЕЛЬГАРЕХО
Каррера не стал рисковать и выставил с первых минут всех сильнейших. Оно и понятно: на кону стоит слишком многое. Не вышел в основе лишь Комбаров, но тут вмешались медицинские факторы: защитник почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, и его решили приберечь. На левом фланге появился Мельгарехо, и пусть эту позицию нельзя назвать для парагвайца любимой, соответствующий опыт он имеет. И отыграл, если забегать вперед, прилично.
Тихонов же выбрал осторожную модель — три центральных защитника (Надсон, Таранов, Бурлак), глубоко посаженная оборона, два габаритных форварда (Корниленко и Соболев) впереди. Расчет очевидно был сделан на контратаки и «стандарты», лезть шашками наголо «Крылья» не стали, посмотрев для начала, что им предложит «Спартак».
ПРОМАХ ПРОМЕСА И ГОЛ ЗЕ ЛУИША
Один шикарный момент команда Карреры в дебюте
Тем не менее, у
И
После взятия ворот «Спартак» невольно отдал инициативу и откатился назад. Возможно, он стал позволять «Крыльям» даже больше положенного. Например, еще в первом тайме провал случился на фланге Ещенко, и после прострела Алиева Соболев пробил выше почти из вратарской. Сейчас, когда мы уже знаем итоговый счет, тот момент хочется назвать одним из ключевых.
Впрочем, после перерыва у самарцев также хватало перспективных подходов.
А потом уже силы стали оставлять хозяев, пошли провалы на своей половине поля
Потом, после углового, отличился и Луиз Адриану. Совладать с мощной атакующей группой «Спартака» «Крылья» не смогли — каждый из звездных форвардов забил по голу. В компенсированное время Соболев один мяч отыграл, но тут же раздался финальный свисток.
Михаил ГОНЧАРОВ
из Самары.
|Крылья Советов
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1:3
Первый тайм: 0:1
|Спартак М
|Андрей Тихонов
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|5
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)