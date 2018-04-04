Атака «Спартака» сокрушила Самару

ГАЗОН — В ПОРЯДКЕ

Когда этот матч из-за жутких морозов переносили с конца февраля на начало апреля, казалось, что новая дата игры обеспечит идеальный комфорт как зрителям, так и футболистам. У погоды, однако, нашлись свои планы. Настоящая теплая весна в Самару до сих пор так и не пришла. Еще в воскресенье город утопал в снегу, потом настало легкое потепление, растопившее все эти метровые сугробы и превратившее улицы в глубокие грязевые реки. По ночам здесь по-прежнему подмораживает, постоянно дует сильный и холодный ветер.

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Возникали тревоги и за поле. Как оно отреагировало на метель? Как пережило последующую повышенную влажность? Успела ли вырасти вообще трава при такой затянувшейся зиме? Реальность оказалась благосклонной к командам: газон выглядел зеленым и очень приличным, пусть и немного рыхлым. Проплешин, правда, на нем хватало, да и трава показалась слегка высоковатой.

Но это точно лучше того, что было в конце февраля. И поэтому вряд ли команды были вправе жаловаться. Особенно «Спартак», чей состав наполнен техничными иностранцами, трепетно относящихся к качеству покрытия. Легче красно-белым теперь стало и в психологическом плане. Все-таки в конце зимы они прилетали в Самару, только-только вылетев от «Атлетика» в Лиге Европы и не успев вкатиться в сезон. А сейчас должны пребывать в добром настроении после хорошей победной серии.

РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЛЯ САМАРСКОГО СЕЗОНА

…Болельщики — как «Крыльев», так и «Спартака» — уже скопились в огромном количестве у VIP-входа. «К вам приехал чемпион страны!» — без устали распевали люди в красно-белой атрибутике, однако на стадион этот самый чемпион ехать отчего-то не спешил. 16.30. 16.45. 17.00. До стартового свистка оставалось уже меньше полутора часов, самарская команда давным-давно прибыла и готовилась к разминке, а «Спартак» куда-то пропал.

И когда уже за судьбу матча стало немного тревожно (все-таки пробки в Самаре действительно есть — и их немало), красно-белые все-таки прибыли. С большим восторгом их встречало свыше сотни поклонников — причем не только спартаковских, но и местных. Оно, впрочем, неудивительно, ведь два клуба — не чужие друг другу, в их истории случалось немало переплетений. Да даже сейчас, ведь «Крылья» возглавляет Андрей Тихонов — родной человек и кумир на все времена и для красно-белых, и для самарцев.

«Тихоновский дух победителя — это эталон для русского футбола» — такой баннер красовался у входа на стадион.

Аншлага на арене не случилось, хотя посещаемость все равно следует признать достойной: 15833 зрителей — это рекорд сезона для «Крыльев». Центральные трибуны заполнились примерно на две трети, а уж про спартаковский сектор говорить излишне — когда все фанаты прошли досмотр, он ожидаемо набился битком. «Мы — мясо, всех сильнее», — растянули небольшое полотно болельщики, потрясли красными и белыми шариками, запустили их в небо — и матч начался.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК МЕЛЬГАРЕХО

Каррера не стал рисковать и выставил с первых минут всех сильнейших. Оно и понятно: на кону стоит слишком многое. Не вышел в основе лишь Комбаров, но тут вмешались медицинские факторы: защитник почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, и его решили приберечь. На левом фланге появился Мельгарехо, и пусть эту позицию нельзя назвать для парагвайца любимой, соответствующий опыт он имеет. И отыграл, если забегать вперед, прилично.

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Тихонов же выбрал осторожную модель — три центральных защитника (Надсон, Таранов, Бурлак), глубоко посаженная оборона, два габаритных форварда (Корниленко и Соболев) впереди. Расчет очевидно был сделан на контратаки и «стандарты», лезть шашками наголо «Крылья» не стали, посмотрев для начала, что им предложит «Спартак».

Красно-белые выглядели приличнее и живее, чем в минувшем туре премьер-лиги против «Тосно», однако все равно играли явно не на своей номинальной мощности. При выходе в атаку хватало брака, в опорной зоне время от времени возникали дыры. Да и вообще нельзя было сказать, что «Спартак» давит, а «Крылья» отбиваются. В штрафную самарцев мяч попадал не очень часто.

ПРОМАХ ПРОМЕСА И ГОЛ ЗЕ ЛУИША

Один шикарный момент команда Карреры в дебюте все-таки создала: на 13-й минуте Луиз Адриану, оттянувшись в глубину поля, вырезал идеальную передачу на Промеса. Квинси выскочил один на один, бил из шикарной позиции, находясь в центре штрафной прямо перед воротами, и умудрился проиграть дуэль Конюхову. После чего за голову схватился не сам голландец, а Адриану. Как можно «убивать» такие пасы?!

Тем не менее, у красно-белых все-таки нашлось, кому забивать — поглядев на промахи лучшего игрока команды, роль бомбардира взял на себя Зе Луиш, который в последний раз отличался еще в ноябре в матче с «Марибором». У кабовердианца была не такая простая позиция, удар наносил он под давлением защитников и с разворота, а получилось все равно удачнее. Мяч несильно нырнул в дальний угол. Конюхов не дотянулся.

И ВСЕ-ТАКИ КВИНСИ ЗАБИЛ

После взятия ворот «Спартак» невольно отдал инициативу и откатился назад. Возможно, он стал позволять «Крыльям» даже больше положенного. Например, еще в первом тайме провал случился на фланге Ещенко, и после прострела Алиева Соболев пробил выше почти из вратарской. Сейчас, когда мы уже знаем итоговый счет, тот момент хочется назвать одним из ключевых.

Впрочем, после перерыва у самарцев также хватало перспективных подходов. По-настоящему острыми их не назовешь, но немного нервничать спартаковцев «Крылья» все равно заставили.

А потом уже силы стали оставлять хозяев, пошли провалы на своей половине поля из-за малочисленности — и красно-белые начали одну за другой проводить быстрые контратаки. В результате сначала забил Промес, который в порыве эмоций сразу же сделал впечатляющий рывок через все поле к фанатскому сектору.

Потом, после углового, отличился и Луиз Адриану. Совладать с мощной атакующей группой «Спартака» «Крылья» не смогли — каждый из звездных форвардов забил по голу. В компенсированное время Соболев один мяч отыграл, но тут же раздался финальный свисток. Красно-белые делают еще один шаг к победе в Кубке России.