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21:10 (мск), источник: ТАСС

Промес заявил, что смог вернуться на прежний уровень игры

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес заявил, что смог вернуть себе лучшую форму. Об этом футболист сказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Спартак» обыграл на выезде «Крылья Советов» со счетом 3:1 в рамках четвертьфинала Кубка России. Промес забил второй гол команды и отличился впервые в текущем году.

«Да, был период, когда мне не удавалось показывать хорошую статистику, но люди всегда знали, на что я способен, и верили в меня. Сегодня наконец мне удалось забить, так что отличный день для меня, но я знаю, что мои победы еще впереди, я прекрасно знаю, как могу играть. У меня были проблемы с формой, и некоторые говорили, что это больше не старый Промес, но я всегда оставался собой. По прошлой игре с “Тосно” и сегодняшней игре вы могли видеть, что я вернулся», — заявил Промес.

На вопрос, испытал ли он давление в период без голов, голландец ответил: «Нет, это просто люди говорят. А что могу я сделать в такой ситуации? Ничего, просто показывать свою лучшую игру. Так что спасибо тем, кто меня поддерживал».

В полуфинале Кубка России «Спартак» 18 апреля сыграет с «Тосно» из Ленинградской области.

Крылья Советов 1:3
Первый тайм: 0:1
Спартак М
4.04.2018, 17:30 Зрители: 15833 Плей-офф: 1/4 финала Металлург
Главные тренеры
Андрей Тихонов Массимо Каррера
Голы
90+2′ Александр Соболев (Г. Зотов) 7
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (Фернанду) 20′
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш) 71′
12 де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш) 77′
Составы
Евгений Конюхов 14
Жозе Феррейра Надсон 6
Тарас Бурлак 90
Дмитрий Ятченко 3
Азер Алиев 10
Александр Соболев 7
Данил Кленкин 27
17′ Олег Ланин 64
74′ Иван Таранов (к) 4
Георгий Зотов 15
82′ Алан Чочиев 9
Евгений Башкиров 2
79′ Сергей Корниленко 8
Срджан Мияйлович 20
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду
47 Роман Зобнин 78′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 89′
30 Софьян Ханни
12 де Соуза Луиз Адриану 80′
50 Марио Пашалич
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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