Промес заявил, что смог вернуться на прежний уровень игры

«Да, был период, когда мне не удавалось показывать хорошую статистику, но люди всегда знали, на что я способен, и верили в меня. Сегодня наконец мне удалось забить, так что отличный день для меня, но я знаю, что мои победы еще впереди, я прекрасно знаю, как могу играть. У меня были проблемы с формой, и некоторые говорили, что это больше не старый Промес, но я всегда оставался собой. По прошлой игре с “Тосно” и сегодняшней игре вы могли видеть, что я вернулся», — заявил Промес.