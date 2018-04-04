Селихов: «Спартак» пропустил необязательный гол в концовке матча с «Крыльями Советов»

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Спартак» со счетом 3:1 выиграл в гостях у самарского клуба в четвертьфинальном матче Кубка России и стал последним полуфиналистом турнира.

«Получили в концовке необязательный гол, будем работать. Да, [главный тренер Массимо] Каррера подошел после матча и сказал, что надо говорить защитникам быть злее и играть до конца», — сказал Селихов.

В этой встрече первый мяч в 2018 году забил лучший бомбардир красно-белых Квинси Промес. «Для любого игрока важно забивать. Тем более у Квинси никогда не было никакого кризиса — он всегда играл на команду, всегда старался. Просто иногда бывает, что что-то не получается», — сказал Селихов.

На непривычной позиции левого защитника в составе «Спартака» сыграл хавбек Лоренсо Мельгарехо. «Он уже играл слева в обороне, так что для него, думаю, это не проблема. Тем более это “Спартак” — думаю, здесь каждый может сыграть на любой позиции», — отметил Селихов.