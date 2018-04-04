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21:11 (мск), источник: ТАСС

Селихов: «Спартак» пропустил необязательный гол в концовке матча с «Крыльями Советов»

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» пропустил необязательный гол в концовке матча четвертьфинала Кубка России против «Крыльев Советов». Об этом журналистам сказал вратарь красно-белых Александр Селихов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Спартак» со счетом 3:1 выиграл в гостях у самарского клуба в четвертьфинальном матче Кубка России и стал последним полуфиналистом турнира.

«Получили в концовке необязательный гол, будем работать. Да, [главный тренер Массимо] Каррера подошел после матча и сказал, что надо говорить защитникам быть злее и играть до конца», — сказал Селихов.

В этой встрече первый мяч в 2018 году забил лучший бомбардир красно-белых Квинси Промес. «Для любого игрока важно забивать. Тем более у Квинси никогда не было никакого кризиса — он всегда играл на команду, всегда старался. Просто иногда бывает, что что-то не получается», — сказал Селихов.

На непривычной позиции левого защитника в составе «Спартака» сыграл хавбек Лоренсо Мельгарехо. «Он уже играл слева в обороне, так что для него, думаю, это не проблема. Тем более это “Спартак” — думаю, здесь каждый может сыграть на любой позиции», — отметил Селихов.

В полуфинале Кубка России «Спартак» 18 апреля сыграет с «Тосно» из Ленинградской области.

Крылья Советов 1:3
Первый тайм: 0:1
Спартак М
4.04.2018, 17:30 Зрители: 15833 Плей-офф: 1/4 финала Металлург
Главные тренеры
Андрей Тихонов Массимо Каррера
Голы
90+2′ Александр Соболев (Г. Зотов) 7
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (Фернанду) 20′
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш) 71′
12 де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш) 77′
Составы
Евгений Конюхов 14
Жозе Феррейра Надсон 6
Тарас Бурлак 90
Дмитрий Ятченко 3
Азер Алиев 10
Александр Соболев 7
Данил Кленкин 27
17′ Олег Ланин 64
74′ Иван Таранов (к) 4
Георгий Зотов 15
82′ Алан Чочиев 9
Евгений Башкиров 2
79′ Сергей Корниленко 8
Срджан Мияйлович 20
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду
47 Роман Зобнин 78′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 89′
30 Софьян Ханни
12 де Соуза Луиз Адриану 80′
50 Марио Пашалич
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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