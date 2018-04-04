Каррера: Промес сыграл с «Крыльями Советов» на своем топ-уровне

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду московский «Спартак» со счетом 3:1 выиграл у самарских «Крыльев Советов» в четвертьфинальном матче Кубка России и стал последним полуфиналистом турнира. В этой встрече Промес, лучший бомбардир «Спартака» последних четырех сезонов, забил первый мяч в 2018 году.

«Думаю, что это и есть настоящий Промес, который является топ-игроком», — подчеркнул Каррера.

«Эту победу нельзя назвать легкой. “Крылья” провели хороший матч, особенно в начале второго тайма. Несмотря на то, что мы им многого не позволили. Единственное, что мне не понравилось — пропущенный гол», — добавил итальянец.

В этой встрече на позиции левого защитника вышел парагваец Лоренсо Мельгарехо, который обычно выступает в роли крайнего полузащитника. «Я практически не хвалю какого- то игрока, но сегодня я хочу поаплодировать Мельгарехо, который провел отличный матч. Сегодня он играл слева в защите, это еще один вариант, который у нас есть», — отметил Каррера.