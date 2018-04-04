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20:33 (мск), источник: ТАСС

Каррера: Промес сыграл с «Крыльями Советов» на своем топ-уровне

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Болельщики смогли увидеть настоящего Квинси Промеса в матче с «Крыльями Советов», футболист «Спартака» сыграл на своем высоком уровне. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду московский «Спартак» со счетом 3:1 выиграл у самарских «Крыльев Советов» в четвертьфинальном матче Кубка России и стал последним полуфиналистом турнира. В этой встрече Промес, лучший бомбардир «Спартака» последних четырех сезонов, забил первый мяч в 2018 году.

«Думаю, что это и есть настоящий Промес, который является топ-игроком», — подчеркнул Каррера.

«Эту победу нельзя назвать легкой. “Крылья” провели хороший матч, особенно в начале второго тайма. Несмотря на то, что мы им многого не позволили. Единственное, что мне не понравилось — пропущенный гол», — добавил итальянец.

В этой встрече на позиции левого защитника вышел парагваец Лоренсо Мельгарехо, который обычно выступает в роли крайнего полузащитника. «Я практически не хвалю какого- то игрока, но сегодня я хочу поаплодировать Мельгарехо, который провел отличный матч. Сегодня он играл слева в защите, это еще один вариант, который у нас есть», — отметил Каррера.

В полуфинале Кубка России «Спартак» 18 апреля сыграет с «Тосно» из Ленинградской области. Каррера не стал оценивать шансы команды на победу в турнире. «Мы победили сегодня, и точка. В воскресенье у нас игра чемпионата с «Анжи», — сказал он в заключение.

Крылья Советов 1:3
Первый тайм: 0:1
Спартак М
4.04.2018, 17:30 Зрители: 15833 Плей-офф: 1/4 финала Металлург
Главные тренеры
Андрей Тихонов Массимо Каррера
Голы
90+2′ Александр Соболев (Г. Зотов) 7
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (Фернанду) 20′
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш) 71′
12 де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш) 77′
Составы
Евгений Конюхов 14
Жозе Феррейра Надсон 6
Тарас Бурлак 90
Дмитрий Ятченко 3
Азер Алиев 10
Александр Соболев 7
Данил Кленкин 27
17′ Олег Ланин 64
74′ Иван Таранов (к) 4
Георгий Зотов 15
82′ Алан Чочиев 9
Евгений Башкиров 2
79′ Сергей Корниленко 8
Срджан Мияйлович 20
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду
47 Роман Зобнин 78′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 89′
30 Софьян Ханни
12 де Соуза Луиз Адриану 80′
50 Марио Пашалич
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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