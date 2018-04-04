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20:34 (мск), источник: ТАСС

Тихонов пожелал «Спартаку» выиграть Кубок России по футболу

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов пожелал московскому «Спартаку» одержать победу в Кубке России по футболу. Об этом Тихонов сказал на послематчевой пресс-конференции.

Источник: ИТАР-ТАСС

Самарские «Крылья Советов» проиграли московскому «Спартаку» со счетом 1:3 в четвертьфинале Кубка России. Возглавляющий «Крылья Советов» Тихонов восемь раз становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок в составе «Спартака».

«Любая команда не может на что-то рассчитывать, если выходить на игру обреченными. Местами у нас получалось неплохо, просто ребята вышли немного зажатыми, некоторые не играли с такими большими командами. В данный момент “Спартак” показывает самый привлекательный футбол [в России]. Желаю “Спартаку” выиграть Кубок», — сказал Тихонов.

«Мы старались, выходили играть на победу. Но сказалось мастерство “Спартака”, особенно когда они выбегали из обороны в атаку», — добавил тренер.

Во время матча болельщики «Крыльев Советов» и «Спартака» устраивали переклички в честь Тихонова. «Меня это не стесняет. Это нормально, я благодарю болельщиков, они меня благодарят. Огромное спасибо и нашим болельщикам, и болельщикам «Спартака», — сказал Тихонов.

В субботу «Крыльям Советов» предстоит сыграть со «Спартаком-2» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Перед нами стоит задача выхода в премьер-лигу. Если мы в следующей игре потеряем очки, то не знаю, что скажут болельщики», — отметил Тихонов.

Крылья Советов 1:3
Первый тайм: 0:1
Спартак М
4.04.2018, 17:30 Зрители: 15833 Плей-офф: 1/4 финала Металлург
Главные тренеры
Андрей Тихонов Массимо Каррера
Голы
90+2′ Александр Соболев (Г. Зотов) 7
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (Фернанду) 20′
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш) 71′
12 де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш) 77′
Составы
Евгений Конюхов 14
Жозе Феррейра Надсон 6
Тарас Бурлак 90
Дмитрий Ятченко 3
Азер Алиев 10
Александр Соболев 7
Данил Кленкин 27
17′ Олег Ланин 64
74′ Иван Таранов (к) 4
Георгий Зотов 15
82′ Алан Чочиев 9
Евгений Башкиров 2
79′ Сергей Корниленко 8
Срджан Мияйлович 20
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду
47 Роман Зобнин 78′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 89′
30 Софьян Ханни
12 де Соуза Луиз Адриану 80′
50 Марио Пашалич
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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