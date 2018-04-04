Тихонов пожелал «Спартаку» выиграть Кубок России по футболу

Самарские «Крылья Советов» проиграли московскому «Спартаку» со счетом 1:3 в четвертьфинале Кубка России. Возглавляющий «Крылья Советов» Тихонов восемь раз становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок в составе «Спартака».
«Любая команда не может на что-то рассчитывать, если выходить на игру обреченными. Местами у нас получалось неплохо, просто ребята вышли немного зажатыми, некоторые не играли с такими большими командами. В данный момент “Спартак” показывает самый привлекательный футбол [в России]. Желаю “Спартаку” выиграть Кубок», — сказал Тихонов.
«Мы старались, выходили играть на победу. Но сказалось мастерство “Спартака”, особенно когда они выбегали из обороны в атаку», — добавил тренер.
Во время матча болельщики «Крыльев Советов» и «Спартака» устраивали переклички в честь Тихонова. «Меня это не стесняет. Это нормально, я благодарю болельщиков, они меня благодарят. Огромное спасибо и нашим болельщикам, и болельщикам «Спартака», — сказал Тихонов.
В субботу «Крыльям Советов» предстоит сыграть со «Спартаком-2» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Перед нами стоит задача выхода в премьер-лигу. Если мы в следующей игре потеряем очки, то не знаю, что скажут болельщики», — отметил Тихонов.