«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Голы у «Спартака» забили Зе Луиш (21-я минута), Квинси Промес (71) и Луис Адриано (77), у «Крыльев Советов» отличился Александр Соболев (90+2).
Для Промеса этот гол стал 59-м в составе «Спартака», по этому показателю он догнал Георгия Ярцева и Николая Осянина. Последний раз «Спартак» выходил в полуфинал Кубка России в 2011 году.
28 февраля матч «Крылья Советов» — «Спартак» был отменен за час до начала из-за плохих погодных условий, температура воздуха возле поля опустилась ниже 15 градусов мороза. Инспекторы, прибывшие в Самару для проверки качества газона, признали состояние газона на стадионе лучшим, чем оно было 28 февраля.
В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области. В другом матче полуфинала встретятся клубы первенства Футбольной национальной лиги курский «Авангард» и ярославский «Шинник». Обе встречи пройдут 18 апреля, финал состоится в Волгограде 9 мая.