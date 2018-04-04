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19:53 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:1 выиграл у самарских «Крыльев Советов» в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу и стал последним полуфиналистом турнира. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург».

Источник: ИТАР-ТАСС

Голы у «Спартака» забили Зе Луиш (21-я минута), Квинси Промес (71) и Луис Адриано (77), у «Крыльев Советов» отличился Александр Соболев (90+2).

Для Промеса этот гол стал 59-м в составе «Спартака», по этому показателю он догнал Георгия Ярцева и Николая Осянина. Последний раз «Спартак» выходил в полуфинал Кубка России в 2011 году.

28 февраля матч «Крылья Советов» — «Спартак» был отменен за час до начала из-за плохих погодных условий, температура воздуха возле поля опустилась ниже 15 градусов мороза. Инспекторы, прибывшие в Самару для проверки качества газона, признали состояние газона на стадионе лучшим, чем оно было 28 февраля.

В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области. В другом матче полуфинала встретятся клубы первенства Футбольной национальной лиги курский «Авангард» и ярославский «Шинник». Обе встречи пройдут 18 апреля, финал состоится в Волгограде 9 мая.

Крылья Советов 1:3
Первый тайм: 0:1
Спартак М
4.04.2018, 17:30 Зрители: 15833 Плей-офф: 1/4 финала Металлург
Главные тренеры
Андрей Тихонов Массимо Каррера
Голы
90+2′ Александр Соболев (Г. Зотов) 7
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (Фернанду) 20′
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш) 71′
12 де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш) 77′
Составы
Евгений Конюхов 14
Жозе Феррейра Надсон 6
Тарас Бурлак 90
Дмитрий Ятченко 3
Азер Алиев 10
Александр Соболев 7
Данил Кленкин 27
17′ Олег Ланин 64
74′ Иван Таранов (к) 4
Георгий Зотов 15
82′ Алан Чочиев 9
Евгений Башкиров 2
79′ Сергей Корниленко 8
Срджан Мияйлович 20
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду
47 Роман Зобнин 78′
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес 89′
30 Софьян Ханни
12 де Соуза Луиз Адриану 80′
50 Марио Пашалич
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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