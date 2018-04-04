«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

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Голы у «Спартака» забили Зе Луиш (21-я минута), Квинси Промес (71) и Луис Адриано (77), у «Крыльев Советов» отличился Александр Соболев (90+2).

Для Промеса этот гол стал 59-м в составе «Спартака», по этому показателю он догнал Георгия Ярцева и Николая Осянина. Последний раз «Спартак» выходил в полуфинал Кубка России в 2011 году.

28 февраля матч «Крылья Советов» — «Спартак» был отменен за час до начала из-за плохих погодных условий, температура воздуха возле поля опустилась ниже 15 градусов мороза. Инспекторы, прибывшие в Самару для проверки качества газона, признали состояние газона на стадионе лучшим, чем оно было 28 февраля.