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16:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» — «Спартак». Мельгарехо выйдет с первых минут в обороне

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч ¼ финала Кубка России.

С первых минут в обороне красно-белых появится номинальный хавбек Лоренсо Мельгарехо.

Полностью составы выглядят следующим образом:

«Крылья Советов»: Конюхов, Ланин, Надсон, Таранов, Бурлак, Ятченко — Кленкин, Алиев, Чочиев — Соболев, Корниленко.

Запасные — Леонов, Шильников, Башкиров, Гаджибеков, Зотов, Мияйлович, Самодин, Кулик, Тихонов, Георгиевский.

«Спартак»: Селихов — Ещенко, Максимович, Кутепов, Мельгарехо — Фернанду, Глушаков — Зобнин, Луиз Адриану, Промес — Зе Луиш.

Запасные — Ребров, Максименко, Петкович, Таски, Боккетти, Бакаев, Самедов, Комбаров, Ханни, Тимофеев, Пашалич, Роша.

Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

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