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«Крылья Советов» — «Спартак». Мельгарехо выйдет с первых минут в обороне
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч ¼ финала Кубка России.
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч ¼ финала Кубка России.
С первых минут в обороне
Полностью составы выглядят следующим образом:
«Крылья Советов»: Конюхов, Ланин, Надсон, Таранов, Бурлак, Ятченко — Кленкин, Алиев, Чочиев — Соболев, Корниленко.
Запасные — Леонов, Шильников, Башкиров, Гаджибеков, Зотов, Мияйлович, Самодин, Кулик, Тихонов, Георгиевский.
«Спартак»: Селихов — Ещенко, Максимович, Кутепов, Мельгарехо — Фернанду, Глушаков — Зобнин, Луиз Адриану, Промес — Зе Луиш.
Запасные — Ребров, Максименко, Петкович, Таски, Боккетти, Бакаев, Самедов, Комбаров, Ханни, Тимофеев, Пашалич, Роша.
Матч начнется в 17.30 по московскому времени.