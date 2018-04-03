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16:11 (мск), источник: Советский спорт

Андрей Тихонов: Поле бережем — даже сами не тренируемся

Сердце наставника «Крыльев Советов» перед четвертьфинальной встречей Кубка России со «Спартаком», несомненно, разрывается на части.

Источник: Советский спорт

В «Спартаке» он провел девять сезонов, сыграл 192 матча, забил 68 мячей, восемь раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны. Были в карьере Андрея и шесть лет в «Крыльях Советов» (126 матчей, 26 голов). С самарцами он брал бронзу и играл в единственном для крылышек финале Кубка России (с «Тереком» — 0:1). Накануне встречи со «Спартаком» Тихонов ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

— Андрей Валерьевич, 31 марта в Тамбове «Крылья» играли в манеже, сейчас тренируются на искусственном поле, а играть будут на траве. Тяжело даются такие переходы?
— Да, еще вы не учли переход со свежего воздуха и с нулевой температуры в манеж, где трудно дышать, и обратно. И поля искусственные у нас на базе и в тамбовском манеже разного качества. В таких переходах ничего хорошего нет.

— Сейчас в Самаре теплее, чем было 28 февраля (матч должен был состояться именно в последний день февраля, но был перенесен из-за 15-градусного мороза)?
— У нас уже наступила весна. На улице — семь градусов тепла.

— В каком состоянии поле стадиона «Металлург»?
— Оно зеленое и в отличном состоянии.

— Вы на нем тренируетесь?
— Его мы бережем. На «Металлурге» в этом году мы провели только две игры с «Тюменью» и «Оренбургом».

— Даже предыгровую тренировку проводить не будете?
— Нет.

— А «Спартак» просил позаниматься? Насколько знаю, по регламенту гости имеют право попробовать игровое поле.
— Даже если бы просил, мы бы не разрешили. Какой смысл? За полчаса можно «убить» поле. А «Спартак» сам заинтересован в том, чтобы поляна была ровная и качественная. Сейчас многие серьезные команды перешли на такой режим: тренируются на сих базах в хороших условиях, прилетают в другой город, ужинают, а на следующий день — игра. «Спартак» поступил также.

— Как продаются билеты? Ажиотаж в городе чувствуется?
— Точные цифры не скажу, но в такую хорошую погоду, думаю, болельщиков будет много.

— Для вас игра со «Спартаком» особенная?
— Без комментариев.

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