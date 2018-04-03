Андрей Тихонов: Поле бережем — даже сами не тренируемся
Сердце наставника «Крыльев Советов» перед четвертьфинальной встречей Кубка России со «Спартаком», несомненно, разрывается на части.
Сердце наставника «Крыльев Советов» перед четвертьфинальной встречей Кубка России со «Спартаком», несомненно, разрывается на части.
В «Спартаке» он провел девять сезонов, сыграл 192 матча, забил 68 мячей, восемь раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны. Были в карьере Андрея и шесть лет в «Крыльях Советов» (126 матчей, 26 голов). С самарцами он брал бронзу и играл в единственном для крылышек финале Кубка России (с «Тереком» — 0:1). Накануне встречи со «Спартаком» Тихонов ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».
— Андрей Валерьевич, 31 марта в Тамбове «Крылья» играли в манеже, сейчас тренируются на искусственном поле, а играть будут на траве. Тяжело даются такие переходы?
— Да, еще вы не учли переход со свежего воздуха и с нулевой температуры в манеж, где трудно дышать, и обратно. И поля искусственные у нас на базе и в тамбовском манеже разного качества. В таких переходах ничего хорошего нет.
— Сейчас в Самаре теплее, чем было 28 февраля (матч должен был состояться именно в последний день февраля, но был перенесен
— У нас уже наступила весна. На улице — семь градусов тепла.
— В каком состоянии поле стадиона «Металлург»?
— Оно зеленое и в отличном состоянии.
— Вы на нем тренируетесь?
— Его мы бережем. На «Металлурге» в этом году мы провели только две игры с «Тюменью» и «Оренбургом».
— Даже предыгровую тренировку проводить не будете?
— Нет.
— А «Спартак» просил позаниматься? Насколько знаю, по регламенту гости имеют право попробовать игровое поле.
— Даже если бы просил, мы бы не разрешили. Какой смысл? За полчаса можно «убить» поле. А «Спартак» сам заинтересован в том, чтобы поляна была ровная и качественная. Сейчас многие серьезные команды перешли на такой режим: тренируются на сих базах в хороших условиях, прилетают в другой город, ужинают, а на следующий день — игра. «Спартак» поступил также.
— Как продаются билеты? Ажиотаж в городе чувствуется?
— Точные цифры не скажу, но в такую хорошую погоду, думаю, болельщиков будет много.
— Для вас игра со «Спартаком» особенная?
— Без комментариев.