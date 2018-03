Семин атакует

Я поздравляю руководителей «Спартака», которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов. Играть в такой мороз действительно опасно! Почему же игроки «Локомотива», «ЦСКА», «Амкара», «Авангарда», «СКА Хабаровск» вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях? Такие избирательные решения не украшают наш чемпионат.

