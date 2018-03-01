Семин атакует

«БОМБА» В ИНСТАГРАМЕ

Тренер «Локо» за год работы с президентом клуба Ильей Геркусом освоил не только WhatsApp, но и Instagram, который при помощи внучки успешно ведет, сделав эту соцсеть каналом связи с болельщиками.

Вчера Юрий Павлович, не произнося ни одной фамилии, коротким постом поддел:

— Того самого Геркуса, по версии тренера, видимо, не сумевшего защитить интересы футболистов, игравших в конце ноября в Хабаровске почти в минус 20;.

— президента РФПЛ Сергея Прядкина и исполняющего обязанности главы РФС Александра Алаева, чьи избирательные, по мнению Семина, решения не украшают чемпионат;.

— руководителя судейского корпуса Андрея Будогосского, ведь именно слово арбитра Владимира Москалева в среду в Самаре оказалось решающим в плане переноса кубкового четвертьфинала «Крылья Советов» — «Спартак» на более поздний срок.

Возмущение тренера, который, пусть и не назвав фамилий, передал «привет» Геркусу и Прядкину, понятно. Красно-белые перед встречей с «Локо» не бились на поле, а просто слетали туда туристами и, значит, много сил не потратили.

Семин прав — решения действительно не украшают ни чемпионат, ни в данном случае Кубок. Но окажись «Спартак» в Хабаровске (как «Локо» в прошлом году) или Томске (как сами красно-белые в РФПЛ-2016/17), разве мы увидели бы тот же сценарий? Лететь в Сибирь или на Дальний Восток, отменять там матч, а потом отправляться туда еще раз — такая перспектива, полагаю, не устраивала никого. Именно поэтому в Хабаровске выступили сначала московские армейцы, потом железнодорожники, а в Томске годом ранее в без малого 20-градусный мороз выходил на поле и «Спартак».

Добираться до Поволжья банально намного быстрее. Кроме того, в непростых условиях результат встречи становился слишком непредсказуемым, а ведь на кону вылет или продолжение борьбы за кубок.

Самарский перенос подарил нам и правило, о котором не слышали, полагаю, большинство клубов РФПЛ и внезапно, за сутки до игры на Волге, напомнил всегда очень осторожно ведущий себя Алаев.

Если упрощенно, звучит оно так: если при температуре минус 15 и ниже одна команда письменно отказывается от игры, арбитр принимает решение об отмене матча. Если оба соперника готовы выйти на поле, встреча состоится.

Настолько четко об этом, насколько помню, не говорилось ни перед хабаровскими вояжами ЦСКА и «Локо», ни перед кубковым матчем «Амкара» с курским «Авангардом» (хотя в Перми, по-моему, было несколько холоднее, чем в Самаре)…

Создан прецедент, по которому, вероятно, предстоит действовать уже в ближайшем будущем. И как вообще трактуется документами этот замер температуры — у самого ли газона (где от подогрева теплее) или на расстоянии от него, где градус ниже?

И как регламент трактует в таких случаях взаимоотношения с болельщиками, особенно гостей, — кто им вернет деньги за перелет и проживание?

НЕГДЕ ИГРАТЬ

В общем, год начался для футбольной России не очень хорошо.

Организаторы ЧМ-2018 и ФИФА любят говорить о наследии, которое получит страна в июле этого года. С десяток новых современных стадионов — это действительно круто. Но только ли это нужно стране в плане вида спорта номер один?

Вспоминаю, как несколько лет назад в эфир программы, гостем которой стал почетный президент РФС Вячеслав Колосков, позвонил слушатель с вопросом, который звучал примерно так: «Зачем России такое количество больших арен? Не лучше ли, учитывая климат, сделать их меньшей вместимости, но увеличить число построенных с учетом наших климатических условий — с крышей?».

Вячеслав Иванович ответил в том духе, что если бы возвели больше, но снизили вместимость, то нам бы не дали ЧМ.

Все верно, у ФИФА строгие правила по инфраструктурным параметрам, и если ввязались, необходимо им следовать. Но вы не находите странным тот факт, что за три месяца до чемпионата мира в городе, где пройдут матчи турнира, стадион еще не готов? Ведь нужно провести тестовые мероприятия, но станет ли одним из них перенесенная встреча четвертьфинала Кубка?

Есть и другой вопрос — окажись новая арена в порядке, это дало бы шанс на то, что «Спартак» и «Крылья» сыграли бы 28 февраля? Разве там есть крыша, как в Петербурге, или в Самаре подогревают воздух?

Очевидно, что даже при глобальном потеплении климата и все более мягких зимах февраль у нас останется месяцем суровым. И клубы или их спонсоры, которые желают избежать форс-мажора, будут вынуждены пойти на перестройку, как это сейчас делает «Локо», разрабатывающий проект установки перекрытия над стадионом в Черкизове. Цена вопроса — около миллиарда рублей.

Уже писал об этом, но еще раз повторю — во власти РФС было перенести не один, как предлагал «Спартак», а все четыре четвертьфинала, в Сочи.

Посмотрел погоду на 27 — 28 февраля (согласно сайту Росгидромета) в столице Олимпиады-2014 — плюс 15 градусов! Потом поинтересовался в соцсетях, там один из моих подписчиков делился впечатлениями — солнце, тепло! Почему этот вариант вообще не рассматривался?

ФУТБОЛ — ИГРА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ? МИФ

После того как я предложил вариант с Сочи, в соцсетях люди стали писать о том, что «поклонники команды XXX (используем популярную формулировку) заслужили право увидеть ее игру на родном стадионе», а глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов упомянул о детях из ДЮСШ, которые тоже хотели бы прийти на трибуны.

Что ж, посмотрим на посещаемость. Хабаровск, матч «СКА-Энергия» — «Шинник» — 2405 зрителей. Пермь, матч «Амкар» — «Авангард» — 2000 зрителей. Санкт-Петербург, матч «Тосно» — «Луч-Энергия» — 300 зрителей. Самара, матч «Крылья Советов» — «Спартак», по прогнозам, около 10 тысяч зрителей.

Итого на трех встречах побывало 4705 человек. Это «болельщики региона заслуживают того, чтобы посмотреть на свою любимую команду на родном стадионе»? Сначала нужно обеспечить им условия для просмотра, разве не так? Если клубы не могут — РФС, как организатор Кубка, обязан диктовать свою волю, проявлять инициативу и устанавливать стандарты отношения к аудитории. Не может футбольный союз — почему бы спонсору, который забрендировал турнир, не указать федерации на этот позор?

В прошлом году владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с инициативой реформы Кубка. Коротко напомню — встречи 1/16, 1/8 и четвертьфинала проводить в городах, которые примут ЧМ-2018, но не имеют своих представителей в РФПЛ. При этом в ½ финала сделать по два матча — дома и в гостях, а финал закрепить за «Лужниками».

Это предложение, насколько понимаю, не рассматривали, и в будущем сезоне все останется так, как есть. Но мало кто знает, что предложена и еще одна реформа турнира, не столь радикальная. Ее инициатор — Андрей Соколов, глава ПФЛ, проводящей первенство второго дивизиона.

По моей информации, перемены обсуждаются около двух лет — сначала на региональных совещаниях, затем документ отправили в РФС, РФПЛ и ФНЛ. Говорят, программу Соколова рассматривали и на заседании комитета профессионального футбола.

Как думаете, каков результат? Мы увидели его в Самаре, перед матчем — несколько градусников, крепленных на палках, выставленных в ряд у поля.

Это вообще супер. Никто не привез новейший термометр, никто не достал современный смартфон. Нет, у Самары свой ртутный градусник, врач «Спартака» Михаил Вартапетов поставил свой, чтобы не обманули.

Но вернемся к тому, что предлагает Соколов.

Возможности нового формата Кубка:

— увеличение количества официальных игр клубов ПФЛ;.

— увеличение соревновательного периода и сокращение зимнего перерыва в первенстве ПФЛ (за счет официальных матчей Кубка в конце февраля — марте);.

— высвобождение некоторого количества игровых дней для команд РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ в период проведения чемпионата и первенств.

Квалификационный этап Кубка России:

— участники: клубы ПФЛ и любительские команды;.

— формат: групповой этап (4 — 6 коллективов в одной группе), 12 — 14 групп;.

— cроки проведения и количество игровых дней: конец февраля — март, 3 — 5 игровых дней для одной группы;.

— места проведения — стадионы и манежи, имеющие сертификат соответствия РФС. Например, крытые спортсооружения в Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Москве (ЦСКА), Саранске (после завершения строительства), а также стадионы ЮФО и СКФО, имеющие поля с искусственным покрытием;.

— победители квалификационного этапа выходят в 1/32 финала Кубка;.

— финансовые условия: затраты на обеспечение мест проведения за счет средств организатора Кубка. Ориентировочная стоимость проведения квалификационного этапа — 12 — 14 миллионов рублей;.

— стадия 1/32 финала, сроки проведения — июль.

От 1/16 финала до финала Кубка России:

— участники — победители 1/32 финала и клубы РФПЛ, срок проведения — август;.

— 1/8 финала, срок проведения — сентябрь;.

— четвертьфинал, срок проведения — октябрь;.

— полуфинал, срок проведения — апрель;.

— финал, срок проведения — май.

Итак, выгода для ПФЛ — большая занятость клубов второго дивизиона, для которых переход на систему «осень — весна» стал убийственным.

Для команд ФНЛ/РФПЛ польза очевидна — посмотрите на календарь: уходит февральский этап, который превратился в настоящий кошмар. И в целом турнир проводится в нормальное для футбола время: весной, летом и осенью.

А цена вопроса, напомню, — всего-то 12 — 14 миллионов рублей. Для справки — в «Динамо» до перехода в «Ростов» полузащитник Александр Сапета зарабатывал 120 тысяч евро в месяц. Или около 8,5 миллиона рублей. То есть реформа Кубка обойдется в полтора оклада футболиста Сапеты.

По-моему, не столь дорого. ​