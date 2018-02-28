Павел Погребняк: Хотел играть и забить. Хорошо, что удержали победу

Источник: Советский спорт

Поскольку Александр Григорян был дисквалифицирован на матч, на пресс-конференции за него выступал старший тренер Александр Алферов.

— Было много разговоров перед матчем, состоится ли он. Из-за этого мы плохо начали первый тайм и пропустили быстрые голы. Во втором тайме мы внесли коррективы, забили гол и держали всех в напряжении до конца игры.

— Сами хотели, чтобы матч состоялся?

— Можно было матч и перенести, но это не так важно, по регламенту в «-15» можно играть.

А Дмитрий Парфенов не остался равнодушным.

— Вы живые? — спросил он у журналистов, когда вышел из раздевалки.

Представители прессы ответили утвердительно и остались караулить Павла Погребняка, а тренер ушел в пресс-центр.

— Это событие для клуба, мы впервые вышли в полуфинал, — отметил достижение команды Парфенов. — Но сейчас стоит задача восстановить силы к матчу в Хабаровске. Хочу поблагодарить ребят. Я увидел команду, которую хочу видеть каждый матч.

— Можно ли играть в такую погоду?

— Погода нормальная. Я и сам в такую играл. Да, для игроков это неприятно, но если у нас такой календарь, что мы летом отдыхаем, а зимой играем, приходится с этим мириться.

— Оцените игру Погребняка.

— Он не мальчик, чтобы давать ему аванс. Мы на него рассчитываем. Паша — молодец, но я больше привык говорить о команде. С Погребняком потом поговорю отдельно.

«Самые главные матчи впереди»

Сам герой не убежал от вопросов журналистов. Пока он отвечал, за его спиной болельщик просил у него футболку, но не дождался.

— Не просто было играть в такой мороз, но погодные условия для всех одинаковые — говорил Погребняк, ставший автором победного гола. — Все хотели играть, и я в том числе. Хотел играть и хотел забить. Завтра выходной, если бы матча не было — не было бы и выходного.

— Когда приехали на стадион, были уверены, что матч состоится?

— Да, на термометре было «-12», а по регламенту можно до «-15» играть.

— Своей игрой довольны?

— Многое, конечно, не получалось, второй тайм получился сумбурным. Хорошо, что удержали победный счет.

— Как оцените свое состояние?

— Это мои первые 90 минут за два года. Есть к чему стремиться.

— Взаимопонимание с партнерами нашли?

— Находим. Самые главные матчи впереди, включая полуфинал Кубка. Будем прогрессировать.

«Не люблю играть в шапке»

— Всем было тяжело, только приехали со сборов в Турции и сразу в холод — признавался автор еще одного гола Андрей Буйволов. — Дышать тяжело было. Первый тайм прошел для нас как нельзя лучше. Забили два быстрых мяча. Во втором тайме мы пропустили необязательный гол, и соперник почувствовал, что он может забить еще, и начал играть агрессивнее. Мы старались сыграть по счету, что нам и удалось.

— Только вы и Павел Погребняк играли без шапки и забили. Совпадение?

— Я не люблю играть в шапке.

— Это важнейший матч в вашей карьере?

— Один из важнейших. В полуфинал я уже выходил с «Волгой».

— Кого ждете в полуфинале?

— Все равно с кем играть, все покажет матч «Крыльев Советов» и «Спартака».