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28 февраля, источник: Советский спорт

Павел Погребняк: Хотел играть и забить. Хорошо, что удержали победу

После победы над «Лучом-Энергией» Парфенов жалел журналистов и хвалил команду, а Погребняк обещал улучшать связи с партнерами.

Источник: Советский спорт

Поскольку Александр Григорян был дисквалифицирован на матч, на пресс-конференции за него выступал старший тренер Александр Алферов.

— Было много разговоров перед матчем, состоится ли он. Из-за этого мы плохо начали первый тайм и пропустили быстрые голы. Во втором тайме мы внесли коррективы, забили гол и держали всех в напряжении до конца игры.

— Сами хотели, чтобы матч состоялся?
— Можно было матч и перенести, но это не так важно, по регламенту в «-15» можно играть.

А Дмитрий Парфенов не остался равнодушным.

— Вы живые? — спросил он у журналистов, когда вышел из раздевалки.

Представители прессы ответили утвердительно и остались караулить Павла Погребняка, а тренер ушел в пресс-центр.

— Это событие для клуба, мы впервые вышли в полуфинал, — отметил достижение команды Парфенов. — Но сейчас стоит задача восстановить силы к матчу в Хабаровске. Хочу поблагодарить ребят. Я увидел команду, которую хочу видеть каждый матч.

— Можно ли играть в такую погоду?
— Погода нормальная. Я и сам в такую играл. Да, для игроков это неприятно, но если у нас такой календарь, что мы летом отдыхаем, а зимой играем, приходится с этим мириться.

— Оцените игру Погребняка.
— Он не мальчик, чтобы давать ему аванс. Мы на него рассчитываем. Паша — молодец, но я больше привык говорить о команде. С Погребняком потом поговорю отдельно.

«Самые главные матчи впереди»

Сам герой не убежал от вопросов журналистов. Пока он отвечал, за его спиной болельщик просил у него футболку, но не дождался.

— Не просто было играть в такой мороз, но погодные условия для всех одинаковые — говорил Погребняк, ставший автором победного гола. — Все хотели играть, и я в том числе. Хотел играть и хотел забить. Завтра выходной, если бы матча не было — не было бы и выходного.

— Когда приехали на стадион, были уверены, что матч состоится?
— Да, на термометре было «-12», а по регламенту можно до «-15» играть.

— Своей игрой довольны?
— Многое, конечно, не получалось, второй тайм получился сумбурным. Хорошо, что удержали победный счет.

— Как оцените свое состояние?
— Это мои первые 90 минут за два года. Есть к чему стремиться.

— Взаимопонимание с партнерами нашли?
— Находим. Самые главные матчи впереди, включая полуфинал Кубка. Будем прогрессировать.

«Не люблю играть в шапке»

— Всем было тяжело, только приехали со сборов в Турции и сразу в холод — признавался автор еще одного гола Андрей Буйволов. — Дышать тяжело было. Первый тайм прошел для нас как нельзя лучше. Забили два быстрых мяча. Во втором тайме мы пропустили необязательный гол, и соперник почувствовал, что он может забить еще, и начал играть агрессивнее. Мы старались сыграть по счету, что нам и удалось.

— Только вы и Павел Погребняк играли без шапки и забили. Совпадение?
— Я не люблю играть в шапке.

— Это важнейший матч в вашей карьере?
— Один из важнейших. В полуфинал я уже выходил с «Волгой».

— Кого ждете в полуфинале?
— Все равно с кем играть, все покажет матч «Крыльев Советов» и «Спартака».

— Впереди выезд в Хабаровск, готовы к нему?
— У нас команда опытная. Многие играли в ФНЛ и знают, что такое лететь в Хабаровск и играть там. Проблем не будет.

Тосно 2:1
Первый тайм: 2:0
Луч-Энергия
28.02.2018, 19:30 Плей-офф: 1/4 финала МСА Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Александр Григорян
Голы
23′ Андрей Буйволов 25
27′ Павел Погребняк 33
87 Андрей Мязин 52′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Евгений Чернов 28
90+1′ Тимофей Маргасов 24
Андрей Буйволов 25
Раде Дугалич 26
Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
Павел Погребняк 33
Илья Жигулев 4
90′ Вагиз Галиулин 21
Никола Труич 77
58′ Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
Александр Карницкий 14
50 Егор Шамов
6 Дмитрий Тихий
90 Деян Болевич
30 Сослан Таказов
39 Сергей Цуканов
77 Андрей Павленко 86′
9 Руслан Гордиенко
12 Сергей Пономаренко
29 Амир Бажев (к) 46′
7 Ишхан Гелоян
4 Семен Фомин 65′
15 Дмитрий Маляка
87 Андрей Мязин 73′ 47′
19 Максим Машнев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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