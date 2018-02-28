Павел Погребняк: Хотел играть и забить. Хорошо, что удержали победу
После победы над «Лучом-Энергией» Парфенов жалел журналистов и хвалил команду, а Погребняк обещал улучшать связи с партнерами.
После победы над «Лучом-Энергией» Парфенов жалел журналистов и хвалил команду, а Погребняк обещал улучшать связи с партнерами.
Поскольку Александр Григорян был дисквалифицирован на матч, на
— Было много разговоров перед матчем, состоится ли он.
— Сами хотели, чтобы матч состоялся?
— Можно было матч и перенести, но это не так важно, по регламенту в «-15» можно играть.
А Дмитрий Парфенов не остался равнодушным.
— Вы живые? — спросил он у журналистов, когда вышел из раздевалки.
Представители прессы ответили утвердительно и остались караулить Павла Погребняка, а тренер ушел в
— Это событие для клуба, мы впервые вышли в полуфинал, — отметил достижение команды Парфенов. — Но сейчас стоит задача восстановить силы к матчу в Хабаровске. Хочу поблагодарить ребят. Я увидел команду, которую хочу видеть каждый матч.
— Можно ли играть в такую погоду?
— Погода нормальная. Я и сам в такую играл. Да, для игроков это неприятно, но если у нас такой календарь, что мы летом отдыхаем, а зимой играем, приходится с этим мириться.
— Оцените игру Погребняка.
— Он не мальчик, чтобы давать ему аванс. Мы на него рассчитываем. Паша — молодец, но я больше привык говорить о команде. С Погребняком потом поговорю отдельно.
«Самые главные матчи впереди»
Сам герой не убежал от вопросов журналистов. Пока он отвечал, за его спиной болельщик просил у него футболку, но не дождался.
— Не просто было играть в такой мороз, но погодные условия для всех одинаковые — говорил Погребняк, ставший автором победного гола. — Все хотели играть, и я в том числе. Хотел играть и хотел забить. Завтра выходной, если бы матча не было — не было бы и выходного.
— Когда приехали на стадион, были уверены, что матч состоится?
— Да, на термометре было «-12», а по регламенту можно до «-15» играть.
— Своей игрой довольны?
— Многое, конечно, не получалось, второй тайм получился сумбурным. Хорошо, что удержали победный счет.
— Как оцените свое состояние?
— Это мои первые 90 минут за два года. Есть к чему стремиться.
— Взаимопонимание с партнерами нашли?
— Находим. Самые главные матчи впереди, включая полуфинал Кубка. Будем прогрессировать.
«Не люблю играть в шапке»
— Всем было тяжело, только приехали со сборов в Турции и сразу в холод — признавался автор еще одного гола Андрей Буйволов. — Дышать тяжело было. Первый тайм прошел для нас как нельзя лучше. Забили два быстрых мяча. Во втором тайме мы пропустили необязательный гол, и соперник почувствовал, что он может забить еще, и начал играть агрессивнее. Мы старались сыграть по счету, что нам и удалось.
— Только вы и Павел Погребняк играли без шапки и забили. Совпадение?
— Я не люблю играть в шапке.
— Это важнейший матч в вашей карьере?
— Один из важнейших. В полуфинал я уже выходил с «Волгой».
— Кого ждете в полуфинале?
— Все равно с кем играть, все покажет матч «Крыльев Советов» и «Спартака».
— Впереди выезд в Хабаровск, готовы к нему?
— У нас команда опытная. Многие играли в ФНЛ и знают, что такое лететь в Хабаровск и играть там. Проблем не будет.
|Тосно
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2:1
Первый тайм: 2:0
|Луч-Энергия
|Дмитрий Парфенов
|Александр Григорян
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)