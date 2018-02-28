Погребняку мороз не страшен. «Тосно» — в полуфинале Кубка

Источник: Спорт-Экспресс

Егор БЫЧКОВ

из Санкт-Петербурга

ОЩУЩЕНИЯ — РЕАЛЬНОСТЬ

После отмены самарского матча в Санкт-Петербурге затаили дыхание — как поступят со встречей «Тосно» — «Луч-Энергия»? Утром в городе на Неве было 20 градусов мороза, к обеду потеплело до 13, но до последнего момента судьба заключительного четвертьфинала Кубка России была неясна, итоговое решение должны были принять за час до начала встречи. В 18.30 телефон показывал 15 градусов ниже нуля, по ощущениям было все 20, но контрольные замеры оказались неумолимы: минус 13, игра состоится.

ШИЗА «ТОСНО»

Малая арена стадиона «Петровский», где предстояло сыграть командам, стоит в нескольких десятках метров от берега Малой Невы — холод от этого чувствуется еще сильнее. За пять минут до начала встречи на трибунах не было и сотни болельщиков, но в течение первого тайма несколько секторов заметно заполнились. Самым активным был участок с фанатами «Тосно» — примерно 30−40 человек не умолкали ни на минуту, кричалками и песнями подбадривая игроков и себя. В конце первого тайма самые активные и подогретые изнутри и вовсе устроили на трибуне кучу-малу — иначе согреться не получалось.

ГОЛ ПОГРЕБНЯКА

На поле в это время «Лучу» явно не хватало энергии. «Тосно» начал давить с первых минут, загубил пару хороших выходов к воротам гостей, а потом забил первый гол с игры во всех кубковых четвертьфиналах: Буйволов затолкал мяч головой в сетку после подачи углового. Не прошло и пяти минут, как фанатский сектор хозяев вновь победно вскинул руки — это Погребняк в дебютном же матче за «Тосно» забил первый с октября 2015 года гол в официальных встречах, в касание катнув мяч мимо вратаря. Кому-кому, а ему мороз не страшен.

ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ В ИСТОРИИ