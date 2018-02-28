Погребняку мороз не страшен. «Тосно» — в полуфинале Кубка
«Лучу» не хватило энергии, чтобы выстоять в
«Лучу» не хватило энергии, чтобы выстоять в
Егор БЫЧКОВ
из
ОЩУЩЕНИЯ — РЕАЛЬНОСТЬ
После отмены самарского матча в
ШИЗА «ТОСНО»
Малая арена стадиона «Петровский», где предстояло сыграть командам, стоит в нескольких десятках метров от берега Малой Невы — холод от этого чувствуется еще сильнее. За пять минут до начала встречи на трибунах не было и сотни болельщиков, но в течение первого тайма несколько секторов заметно заполнились. Самым активным был участок с фанатами «Тосно» — примерно 30−40 человек не умолкали ни на минуту, кричалками и песнями подбадривая игроков и себя. В конце первого тайма самые активные и подогретые изнутри и вовсе устроили на трибуне
ГОЛ ПОГРЕБНЯКА
На поле в это время «Лучу» явно не хватало энергии. «Тосно» начал давить с первых минут, загубил пару хороших выходов к воротам гостей, а потом забил первый гол с игры во всех кубковых четвертьфиналах: Буйволов затолкал мяч головой в сетку после подачи углового. Не прошло и пяти минут, как фанатский сектор хозяев вновь победно вскинул руки — это Погребняк в дебютном же матче за «Тосно» забил первый с октября 2015 года гол в официальных встречах, в касание катнув мяч мимо вратаря.
ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ В ИСТОРИИ
Вторую половину гости начали решительнее и усилиями Мязина быстро отыграли один мяч. Зрители на трибунах кутались в одеяла, пили моментально остывающий на февральском воздухе чай, но болеть за своих не переставали. Хозяева не подвели — «Тосно» не позволил «Лучу» сравнять счет, довел встречу до победы и впервые в клубной истории вышел в полуфинал Кубка России. На фанатской трибуне начался настоящий праздник — она его в этот морозный вечер точно заслужила.
|Тосно
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2:1
Первый тайм: 2:0
|Луч-Энергия
|Дмитрий Парфенов
|Александр Григорян
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)