Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
«Высший пилотаж»: ролик с учительницей вокала восхитил соцсети
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Олег Газманов с сыном извалялись полуобнаженными в снегу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.02
Атлетико4
Леганес0
Футбол. Зарубежный
28.02
Эйбар1
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
28.02
Хетафе3
Депортиво0
Футбол. Зарубежный
28.02
Атлетик1
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
28.02
Малага0
Севилья1
Футбол. Кубок России
28.02
Тосно2
Луч-Энергия1
Футбол. Кубок России
28.02
Крылья Советов
Спартак М
Все события
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
Забронзовелый памятник Пхенчхану. Почему Знарку лучше уйти
«Атлетико» победил «Леганес» благодаря четырем голам Гризманна
«Шоу двойников»: Алину Загитову сравнили с Маргаритой Мамун
Маркл и Миддлтон в изысканных платьях вместе выступили на форуме
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 24 февраля
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
28 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Погребняку мороз не страшен. «Тосно» — в полуфинале Кубка

«Лучу» не хватило энергии, чтобы выстоять в Санкт-Петербурге.

Источник: Спорт-Экспресс

Егор БЫЧКОВ
из Санкт-Петербурга

ОЩУЩЕНИЯ — РЕАЛЬНОСТЬ

После отмены самарского матча в Санкт-Петербурге затаили дыхание — как поступят со встречей «Тосно» — «Луч-Энергия»? Утром в городе на Неве было 20 градусов мороза, к обеду потеплело до 13, но до последнего момента судьба заключительного четвертьфинала Кубка России была неясна, итоговое решение должны были принять за час до начала встречи. В 18.30 телефон показывал 15 градусов ниже нуля, по ощущениям было все 20, но контрольные замеры оказались неумолимы: минус 13, игра состоится.

ШИЗА «ТОСНО»

Малая арена стадиона «Петровский», где предстояло сыграть командам, стоит в нескольких десятках метров от берега Малой Невы — холод от этого чувствуется еще сильнее. За пять минут до начала встречи на трибунах не было и сотни болельщиков, но в течение первого тайма несколько секторов заметно заполнились. Самым активным был участок с фанатами «Тосно» — примерно 30−40 человек не умолкали ни на минуту, кричалками и песнями подбадривая игроков и себя. В конце первого тайма самые активные и подогретые изнутри и вовсе устроили на трибуне кучу-малу — иначе согреться не получалось.

ГОЛ ПОГРЕБНЯКА

На поле в это время «Лучу» явно не хватало энергии. «Тосно» начал давить с первых минут, загубил пару хороших выходов к воротам гостей, а потом забил первый гол с игры во всех кубковых четвертьфиналах: Буйволов затолкал мяч головой в сетку после подачи углового. Не прошло и пяти минут, как фанатский сектор хозяев вновь победно вскинул руки — это Погребняк в дебютном же матче за «Тосно» забил первый с октября 2015 года гол в официальных встречах, в касание катнув мяч мимо вратаря. Кому-кому, а ему мороз не страшен.

ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ В ИСТОРИИ

Вторую половину гости начали решительнее и усилиями Мязина быстро отыграли один мяч. Зрители на трибунах кутались в одеяла, пили моментально остывающий на февральском воздухе чай, но болеть за своих не переставали. Хозяева не подвели — «Тосно» не позволил «Лучу» сравнять счет, довел встречу до победы и впервые в клубной истории вышел в полуфинал Кубка России. На фанатской трибуне начался настоящий праздник — она его в этот морозный вечер точно заслужила.

Тосно 2:1
Первый тайм: 2:0
Луч-Энергия
28.02.2018, 19:30 Плей-офф: 1/4 финала МСА Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Александр Григорян
Голы
23′ Андрей Буйволов 25
27′ Павел Погребняк 33
87 Андрей Мязин 52′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Евгений Чернов 28
90+1′ Тимофей Маргасов 24
Андрей Буйволов 25
Раде Дугалич 26
Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
Павел Погребняк 33
Илья Жигулев 4
90′ Вагиз Галиулин 21
Никола Труич 77
58′ Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
Александр Карницкий 14
50 Егор Шамов
6 Дмитрий Тихий
90 Деян Болевич
30 Сослан Таказов
39 Сергей Цуканов
77 Андрей Павленко 86′
9 Руслан Гордиенко
12 Сергей Пономаренко
29 Амир Бажев (к) 46′
7 Ишхан Гелоян
4 Семен Фомин 65′
15 Дмитрий Маляка
87 Андрей Мязин 73′ 47′
19 Максим Машнев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Луч-Энергия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Забронзовелый памятник Пхенчхану. Почему Знарку лучше уйти
«Атлетико» победил «Леганес» благодаря четырем голам Гризманна
Веселый Знарок и порхающая Загитова. Путин наградил олимпийцев
Отменили матч «Крылья» - «Спартак». А дальше-то что?
Стали известны финалисты Кубка Италии по футболу
Тренером сборной Италии станет Конте, Манчини или Ди Бьяджо
Ковальчук: Выполнили одну из основных задач — вернуть флаг РФ
Спорт-Экспресс
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Застывшие пузыри во льду Байкала снимают с коптеров иркутские и московские ученые Ученые отправились на Байкал — на охоту за белыми пузырями
Кино
18-летняя дочь поддержала Риз Уизерспун на премьере фильма По красной дорожке прошли крупнейшие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
«Высший пилотаж»: ролик с учительницей вокала восхитил соцсети Запись собрала тысячи восторженных комментариев.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь