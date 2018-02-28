Гол Погребняка вывел «Тосно» в полуфинал Кубка России по футболу

В составе победителей голы забили Андрей Буйволов (22-я минута) и Павел Погребняк (27), который провел первый официальный матч за «Тосно». У проигравших отличился Андрей Мязин (52).

Погребняк отличился впервые с 25 октября 2015 года, когда он в составе московского «Динамо» забил мяч в ворота столичного «Спартака» (2:3) в домашнем матче чемпионата России.

«Тосно» после 20 туров занимает 14-е место в Российской футбольной премьер-лиге. «Луч-Энергия» после 25 туров располагается на 15-й строчке в Футбольной национальной лиге. Клуб «Тосно», основанный в 2013 году, впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России. Ранее команда дважды выходила в четвертьфинал турнира и оба раза проигрывала, в розыгрыше Кубка России сезона-2013/14 клуб уступил «Краснодару» (0:3), в сезоне-2016/17 — московскому «Локомотиву» (0:1).

Примерно за час до начала кубковой встречи специальная комиссия с участием представителей команд, судейского корпуса и официальных лиц матча приняла решение о проведении матча, который мог быть перенесен из-за мороза. Комиссия определила температуру у поля (13 градусов ниже нуля) и вынесла вердикт о возможности проведения встречи.

Ранее в среду другой четвертьфинальный матч Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» был перенесен из-за низкой температуры воздуха у поля (15 градусов ниже нуля). Встреча должна была пройти в Самаре на стадионе «Металлург» и начаться в 19:30 мск, о новой дате будет объявлено позднее.