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28 февраля, источник: ТАСС

Гол Погребняка вывел «Тосно» в полуфинал Кубка России по футболу

ТАСС, 28 февраля. «Тосно» из Ленинградской области со счетом 2:1 одержал домашнюю победу над владивостокским клубом «Луч-Энергия» в четвертьфинале Кубка России по футболу.

В составе победителей голы забили Андрей Буйволов (22-я минута) и Павел Погребняк (27), который провел первый официальный матч за «Тосно». У проигравших отличился Андрей Мязин (52).

Погребняк отличился впервые с 25 октября 2015 года, когда он в составе московского «Динамо» забил мяч в ворота столичного «Спартака» (2:3) в домашнем матче чемпионата России.

«Тосно» после 20 туров занимает 14-е место в Российской футбольной премьер-лиге. «Луч-Энергия» после 25 туров располагается на 15-й строчке в Футбольной национальной лиге. Клуб «Тосно», основанный в 2013 году, впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России. Ранее команда дважды выходила в четвертьфинал турнира и оба раза проигрывала, в розыгрыше Кубка России сезона-2013/14 клуб уступил «Краснодару» (0:3), в сезоне-2016/17 — московскому «Локомотиву» (0:1).

Примерно за час до начала кубковой встречи специальная комиссия с участием представителей команд, судейского корпуса и официальных лиц матча приняла решение о проведении матча, который мог быть перенесен из-за мороза. Комиссия определила температуру у поля (13 градусов ниже нуля) и вынесла вердикт о возможности проведения встречи.

Ранее в среду другой четвертьфинальный матч Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» был перенесен из-за низкой температуры воздуха у поля (15 градусов ниже нуля). Встреча должна была пройти в Самаре на стадионе «Металлург» и начаться в 19:30 мск, о новой дате будет объявлено позднее.

«Тосно» в полуфинале Кубка России сыграет с победителем пары между «Крыльями Советов» и «Спартаком». В другом полуфинале встретятся два клуба ФНЛ — курский «Авангард» и ярославский «Шинник». Таким образом, в финале национального Кубка нынешнего сезона точно будет один представитель второго по силе дивизиона чемпионата страны. Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 18 апреля, финал состоится 9 мая на стадионе «Волгоград-Арена», который примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Тосно 2:1
Первый тайм: 2:0
Луч-Энергия
28.02.2018, 19:30 Плей-офф: 1/4 финала МСА Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Александр Григорян
Голы
23′ Андрей Буйволов 25
27′ Павел Погребняк 33
87 Андрей Мязин 52′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Евгений Чернов 28
90+1′ Тимофей Маргасов 24
Андрей Буйволов 25
Раде Дугалич 26
Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
Павел Погребняк 33
Илья Жигулев 4
90′ Вагиз Галиулин 21
Никола Труич 77
58′ Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
Александр Карницкий 14
50 Егор Шамов
6 Дмитрий Тихий
90 Деян Болевич
30 Сослан Таказов
39 Сергей Цуканов
77 Андрей Павленко 86′
9 Руслан Гордиенко
12 Сергей Пономаренко
29 Амир Бажев (к) 46′
7 Ишхан Гелоян
4 Семен Фомин 65′
15 Дмитрий Маляка
87 Андрей Мязин 73′ 47′
19 Максим Машнев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
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