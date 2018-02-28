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Отменили матч в Самаре. Дальше-то что?
Несколько вопросов к российскому футболу.
Несколько вопросов к российскому футболу.
Матч в Самаре
В российском футболе даже правильные решения принимают по книгам Хармса. Абсолютно верно было отменить игру в Самаре, чтобы сохранить здоровье игроков, тренеров и болельщиков. Кромешный идиотизм — делать это вот так. Потому что возникает сразу несколько вопросов.
Что делать тем, кто уже в Самаре?
Сейчас в Самаре несколько тысяч болельщиков «Спартака». Ради чего они прилетели, и что им делать дальше? Массимо Каррера уже после решения о переносе игры поблагодарил болельщиков за поддержку. В это же время
Расходы на транспорт и жилье, судя по всему, им не вернет ни РФС, ни клуб. Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов вообще назвал ситуацию с болельщиками гостей «издержками производства». Умолчал, что производят одни, а издержки совсем у других.
Игру перенесут на очередную неудобную дату (удобных свободных просто нет), и им опять придется тратить деньги,
Это все не значит, что матч надо было играть — просто предсказать примерную погоду в Самаре на середину февраля можно было еще полгода назад. А почти точную — за пару недель. Илья Казаков обожает рассказывать историю про Гууса Хиддинка и понятие «авось», которое голландец категорически отказывался понимать. Хотя «авось» — это про Кубок России, про матч в Самаре, про весь наш футбол.
Что делать остальным клубам?
Ладно «Авангард» и «Шинник» — они уже свои матчи выиграли. Да и статус такой, что никто не стал бы слушать. Но есть ЦСКА и «Локомотив», которые в ноябре летали в заледеневший и снежный Хабаровск. И армейцы, напомню, вернулись оттуда с двумя переломанными футболистами. Оба клуба тогда заранее поднимали шум, что условия для игры непригодные. Предлагали варианты переноса или смены места проведения — есть же резервные стадионы. РФПЛ в обоих случаях отказала.
Они создали прецедент, который логично использовать всем остальным в дальнейшем. Теперь лига просто обязана будет каждый раз удовлетворять желание одной из команд не играть в чертов холод. Первая проверка работы прецедента могла состояться уже на сегодня — «Луч-Энергия» заявлял, что если в
И что теперь?
Окей, сегодня матч отменили. Когда его играть? Массимо Каррера вспомнил о датах Лиги Европы — у «Спартака» освободились четверги. Но если бы нет? Сергей Прядкин десятки раз подчеркивал в интервью, что
Сейчас главное — какие вообще будут сделаны выводы из истории в Самаре. Пропишут ли оговорки в регламенте Кубка и чемпионата о проведении матчей в теплых регионах. Будут ли составлять календарь с учетом географии и погоды. Запретят ли клубам менять круги местами, как это сделал ЦСКА — а потом сам и страдал. Россия — огромная страна. Но