Сергей Куликов: Перенос матча зависит от решения «Тосно» и «Луч-Энергии»

В Петербурге решение принимать будут комиссар матча Баркалов Петр Владимирович и судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным. Так же, как я сейчас буду решать схожий вопрос по игре в Самаре, там меня ждет комиссар Александр Разинский. В Петербурге этим будут заниматься другие люди на момент проведения мероприятия. Ршение должно быть обоюдным. Или команды играют, или обе соглашаются на перенос. У меня вчера так было в Хабаровске, откуда я только что прилетел. Спросили у ребят из «СКА-Хабаровска» и «Шинника», они ответили: «Мы не гламурные, будем играть». Так же и Пермь с Курском. Здесь же все зависит от решения «Тосно» и «Луч-Энергии». Посмотрим, каким оно будет, — передает слова Куликова «Спорт день за днем».