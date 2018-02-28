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14:48 (мск), источник: Onedivision.ru

Сергей Куликов: Перенос матча зависит от решения «Тосно» и «Луч-Энергии»

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, возглавляющий комиссию по инспекции стадионов прокомментировал ситуацию о переносах матчей 1\4 финала Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

— Не комментирую решение судей, тем более на расстоянии, — заявил Куликов. — Я сейчас в Шереметьево, вылетаю в Самару.

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В Петербурге решение принимать будут комиссар матча Баркалов Петр Владимирович и судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным. Так же, как я сейчас буду решать схожий вопрос по игре в Самаре, там меня ждет комиссар Александр Разинский. В Петербурге этим будут заниматься другие люди на момент проведения мероприятия. Ршение должно быть обоюдным. Или команды играют, или обе соглашаются на перенос. У меня вчера так было в Хабаровске, откуда я только что прилетел. Спросили у ребят из «СКА-Хабаровска» и «Шинника», они ответили: «Мы не гламурные, будем играть». Так же и Пермь с Курском. Здесь же все зависит от решения «Тосно» и «Луч-Энергии». Посмотрим, каким оно будет, — передает слова Куликова «Спорт день за днем».

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