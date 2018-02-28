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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Язык к штанге прилип. Почему «Спартак» будет играть в минус 20

Давайте поплачем о российском футболе. Давно ведь не ныли, а тут он вернулся в лучшем виде, дал повод.

Источник: РИА "Новости"

О, этот февральский Кубок! Холод. Народу на трибунах нет. Голов тоже. А подмороженные иностранные футболисты лезут в камеру во время трансляций и матерятся по-русски. «Как можно при минус 30 в футбол играть?! — интересуется болгарин Петр Занев из «Амкара».

Мы тоже понятия не имеем и, утирая замёрзающие слёзки, ругаем РФС. Сидят, значит, чудаки на Таганке, прилипли задницами к стульям, ни календарь заранее не могут составить, ни антикризисное решение сейчас принять. А люди, команды, все-все-все из-за них страдают.

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И ладно, чёрт с ними с «Шинниками» и «Авангардами», но как же жалко «Спартак»! Там ведь игроки сборной России, там звёздный Промес, там любитель тепла, бикини и тверка Зе Луиш. Вы что, чинушки, хотите угробить их в этой Самаре на железяке под названием стадион «Металлург»?!

И ведь вроде «Спартак» обращался, предлагал перенести матч в Сочи или в Москву, хотел передать всю выручку и РФС, и «Крыльям». Вам что, даже деньги не нужны? Так нравится в холоде играть? Ну гады, разрушители, сволочи!

Стоп. Поныли? Лучше стало? Ваш нынешний плач вообще отличается от прошлогоднего? А от слёз 10-летней давности? У меня нет. Всё то же самое, поэтому для себя выбор делаю: хватит.

Хватит, потому что календарь согласуют и принимают именно клубы.

Хватит, потому что президента РФПЛ и, по сути, РФС, тоже выбирают клубы.

Хватит, потому что решение не играть в Самаре «Спартак» может принять и без чиновников с «Крыльями».

Нужно просто убедиться, что на градуснике меньше 15 и написать официальное письмо, основанное на рекомендациях УЕФА.

РФС уже разослал такие предупреждающие сообщения делегатам — у тех не будет шанса отказать. В связи с вылетом из ЛЕ у «Спартака» есть возможность сыграть в резервный день. Да, придётся тратиться на дополнительный перелёт в Самару, но ведь Леонид Федун сказал, что здоровье футболистов дороже.

Хватит ещё и потому, что надоело слушать все эти ужасы об опасности игры на холоде, скрытые за поиском турнирной выгоды. Какой перенос в Сочи?! Какая Москва?! Почему «Крылья» должны на это вестись и лишаться реального шанса выиграть Кубок России, попасть в Лигу Европы и заработать ещё больше денег?!

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Хватит, потому что мы живём в мало предсказуемой стране, где в январе в Самаре может быть «+10», в феврале «+5», в мае «-5», а в марте «-30».

Хватит, потому что страна не создана для футбола, а Промесы и Зе Луиши, приезжая сюда, должны понимать, что дополнительные нули в контрактах здесь рисуются как раз за то, что пару-тройку раз в году им придётся помучиться на ледяном поле при пустых трибунах. И они, кстати, понимают, не жалуются.

Хватит, потому что это Кубок РОССИИ. Не Кубок Москвы, Питера, Ростова или Сочи, а огромной, местами холодной и голодной страны. И если в одну её часть стекается вся нефть, трансформируясь в Халков или Промесов, зелёные газоны или тёплые стадионы с крышами, то это не значит, что другая не заслуживает права видеть хотя бы морозный такой футбол. Потому что другого у неё всё равно не будет (хотя Самаре повезло — у неё как раз будет).

Нет, недовольные, конечно, могут обратиться прямо наверх. Сказать: какого чёрта вы неправильно распределяете средства? Не стыдно строить арены к ЧМ в Москве и Питере, если в общем по России разруха? Или, может, давайте мы скинемся на стадион в Сибири? Если уж начали говорить о логике и справедливости, то давайте продолжим.

Или что, язык на морозе к штанге прилип?

Дмитрий Егоров

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