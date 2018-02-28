«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в четвертьфинале Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Самарский клуб в нынешнем сезоне решает задачу возвращения в премьер-лигу, после 25 туров Футбольной национальной лиги занимая третье место. Команда отстает от второй строчки всего на два очка. Борьбу за Кубок России продолжают лишь клубы ФНЛ и «Тосно», так что «Спартак» считается главным претендентом на трофей.

В «Крыльях Советов» собраны в основном футболисты, имеющие достаточный опыт игры в премьер-лиге, при этом зимой команду усилили опытный полузащитник Владислав Кулик, а также молодой форвард Александр Соболев из «Томи».

Команда Тихонова на пути к четвертьфиналу Кубка страны обыграла два клуба премьер-лиги — «Локомотив» и «Рубин». В прошлом году трофей завоевал «Локомотив».

Таски в Самаре не сыграет

«Спартак» в нынешнем году уже провел два матча Лиги Европы, выбыв в 1/16 финала в противостоянии с испанским «Атлетиком». Проиграв дома (1:3), «Спартак» победил в ответном матче в гостях — 2:1, показав достаточно неплохой для февраля футбол. При этом «Спартаку» в воскресенье предстоит ключевой матч чемпионата России с «Локомотивом», так что команда Массимо Карреры уже успела набрать форму. В Самаре смогут сыграть все футболисты «Спартака», готовившиеся ко второй части сезона, за исключением получившего травму Сердара Таски.

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В Самаре в усиленном режиме готовили к матчу поле стадиона «Металлург». По словам руководителя департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергея Куликова, поле должно быть готово к игре, хотя идеальным оно, конечно, не будет. «Поле сейчас под двойным слоем пленки, температура под ней вполне хорошая — 18−22 градуса», — сообщил Куликов ТАСС.

При этом к вечеру среды в Самаре ожидается до 20 градусов мороза, днем будет идти небольшой снег.

Матч начнется в 17:30 мск, главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа. Предыдущую встречу в Самаре, которая прошла 1 декабря 2016 года, «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Это поражение стало самым крупным для команды в чемпионском сезоне.

«Тосно» рассчитывает на Погребняка

В 19:30 мск аутсайдер премьер-лиги «Тосно» сыграет с клубом «Луч-Энергия» из Владивостока, который расположился рядом с зоной вылета в Футбольной национальной лиге. Для обеих команд главная задача на сезон — это сохранить место в своих турнирах, при этом зимой как «Тосно», так и «Луч» ждали серьезные изменения. Команда из Ленинградской области, столкнувшись с финансовыми проблемами, рассталась с двумя нападающими — Антон Заболотный был продан в «Зенит», а Евгений Марков — в столичное «Динамо».

Долги перед футболистами руководство клуба в итоге закрыло, и «Тосно» в последний момент получил возможность заявить новичков, самым известным из которых стал Павел Погребняк. Вернулся в команду из ЦСКА полузащитник Александр Макаров, у «Краснодара» был арендован Илья Жигулев, у «Локомотива» — защитник Тимофей Маргасов. Пришли в «Тосно» и два легионера — бразилец Рикардиньо из сербской «Црвены Звезды» и черногорский защитник Неманья Миюшкович, ранее выступавший за казахстанский «Тараз».

Григорян приехал в гости к «Тосно»

Главным усилением «Луча-Энергии» стал главный тренер Александр Григорян, уже работавший во Владивостоке с 2013 по 2014 год. Под его руководством «Луч-Энергия» занял восьмое место в ФНЛ, с тех пор выше не поднимаясь. После ухода из «Луча» Григорян возглавил «Тосно», с которым, впрочем, не провел ни одного официального матча, вскоре неожиданно покинув команду.

Зимой «Луч-Энергия» укрепил состав целой группой футболистов из других клубов ФНЛ, самым известным из которых стал голкипер Дмитрий Абакумов, выступавший в элите за «Оренбург».

Григорян уже высказал недовольство по поводу проведения матча с «Тосно», учитывая, что в Санкт-Петербурге ожидается до 20 градусов мороза. «Тосно» перенес встречу на малую арену стадиона «Петровский», чтобы поберечь главный стадион, где команда проводит домашние матчи. Состоится ли игра, должен решить в среду главный арбитр Алексей Матюнин из Москвы.

В розыгрыше Кубка России по футболу команды проводят по одному матчу, если будет ничья в основные 90 минут, то назначаются дополнительные 30 минут, а в случае необходимости — серия пенальти. Победители матчей среды сыграют между собой в полуфинале 18 апреля.