«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в четвертьфинале Кубка России по футболу
ТАСС, 28 февраля. Матчи четвертьфинала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду в
ТАСС, 28 февраля. Матчи четвертьфинала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду в
Самарский клуб в нынешнем сезоне решает задачу возвращения в
В «Крыльях Советов» собраны в основном футболисты, имеющие достаточный опыт игры в
Таски в Самаре не сыграет
«Спартак» в нынешнем году уже провел два матча Лиги Европы, выбыв в 1/16 финала в противостоянии с испанским «Атлетиком». Проиграв дома (1:3), «Спартак» победил в ответном матче в гостях — 2:1, показав достаточно неплохой для февраля футбол. При этом «Спартаку» в воскресенье предстоит ключевой матч чемпионата России с «Локомотивом», так что команда Массимо Карреры уже успела набрать форму. В Самаре смогут сыграть все футболисты «Спартака», готовившиеся ко второй части сезона, за исключением получившего травму Сердара Таски.
В Самаре в усиленном режиме готовили к матчу поле стадиона «Металлург». По словам руководителя департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергея Куликова, поле должно быть готово к игре, хотя идеальным оно, конечно, не будет. «Поле сейчас под двойным слоем пленки, температура под ней вполне хорошая — 18−22 градуса», — сообщил Куликов ТАСС.
При этом к вечеру среды в Самаре ожидается до 20 градусов мороза, днем будет идти небольшой снег.
Матч начнется в 17:30 мск, главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа. Предыдущую встречу в Самаре, которая прошла 1 декабря 2016 года, «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Это поражение стало самым крупным для команды в чемпионском сезоне.
«Тосно» рассчитывает на Погребняка
В 19:30 мск аутсайдер
Григорян приехал в гости к «Тосно»
Главным усилением «Луча-Энергии» стал главный тренер Александр Григорян, уже работавший во Владивостоке с 2013 по 2014 год. Под его руководством «Луч-Энергия» занял восьмое место в ФНЛ, с тех пор выше не поднимаясь. После ухода из «Луча» Григорян возглавил «Тосно», с которым, впрочем, не провел ни одного официального матча, вскоре неожиданно покинув команду.
Зимой «Луч-Энергия» укрепил состав целой группой футболистов из других клубов ФНЛ, самым известным из которых стал голкипер Дмитрий Абакумов, выступавший в элите за «Оренбург».
Григорян уже высказал недовольство по поводу проведения матча с «Тосно», учитывая, что в
В розыгрыше Кубка России по футболу команды проводят по одному матчу, если будет ничья в основные 90 минут, то назначаются дополнительные 30 минут, а в случае необходимости — серия пенальти. Победители матчей среды сыграют между собой в полуфинале 18 апреля.
Во вторник определились первые полуфиналисты Кубка России. Пару составили клубы ФНЛ — ярославский «Шинник» и курский «Авангард», которые накануне в серии пенальти обыграли соответственно «СКА-Хабаровск» и «Амкар».