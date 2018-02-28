Андрей Тихонов: Каждая игра для нас решающая
Главный тренер «Крыльев Советов» — о предстоящем матче с действующим чемпионом России в Кубке страны, погодных условиях в Самаре и возобновлении сезона.
Главный тренер «Крыльев Советов» — о предстоящем матче с действующим чемпионом России в Кубке страны, погодных условиях в Самаре и возобновлении сезона.
Самой интересной встречей в четвертьфиналах Кубка России обещает стать противостояние московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». И без того яркой афише добавляет интерес тот факт, что волжан сейчас тренирует легендарный в прошлом игрок
В преддверии важнейшего матча со своим бывшим клубом Андрей Тихонов в интервью «Известиям» рассказал об ожиданиях от предстоящей игры, сложных погодных условиях в Самаре и возобновлении сезона в ФНЛ.
— Насколько «Крылья Советов» готовы к предстоящему кубковому матчу со «Спартаком»?
— Сложно сказать, это покажет только сама игра. Очень тяжелые погодные условия — непонятно, состоится ли вообще матч. Мы сами этого пока не знаем. Думаю, итоговое решение об этом будет принято за
— Что можете сказать про вашего соперника — московский «Спартак»?
— Я про «Спартак» вообще никаких комментариев не даю.
— Видели поле на стадионе «Металлург» в Самаре? Говорят, там так много снега, что даже болельщики помогают расчищать поле…
— Болельщики расчищают не газон, а только трибуны. Само поле — зеленое. Оно под пленкой, чистое.
— С появлением нового стадиона в Самаре к чемпионату мира подобные проблемы исчезнут?
— Честно признаться, я еще даже не видел ни разу новую арену, только на видео.
— Как оцените подготовительный этап, который прошли «Крылья» во время зимних сборов?
— Предстоящий матч и даст ответ на этот вопрос. Оценивать подготовку можно будет только по итогам наших игр.
— Перед возобновлением сезона ваша команда идет в тройке лидеров ФНЛ. Какие шансы у «Крыльев Советов» на возвращение в
— Перспективы точно такие же, как и у еще
— Но «Крылья Советов» можно назвать одним из фаворитов борьбы за выход в
— Фаворитами можно назвать команды, которые идут на первом и втором местах в таблице («Енисей» — 56 очков, «Оренбург» — 54, «Крылья Советов» — 51. — «Известия»). Мы же будем стараться сделать всё, чтобы их обогнать.