Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан, Лепс и Галкин на завтраке «Премии Муз-ТВ 2018»
Названы простые способы улучшить память
Мама-фотограф показала, что значит растить троих сыновей
Реакция Серебрякова на инициативу депутата после слов о русских
Подруги Елены Летучей восхищаются ее пышными формами
Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.02
Жирона1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
27.02
Эспаньол1
Реал0
Футбол. Кубок России
27.02
АмкарП 6:70
Авангард К0
Футбол. Кубок России
27.02
СКА-ХабаровскП 1:40
Шинник0
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Спартак М
Футбол. Кубок России
19:30
Тосно
Луч-Энергия
Все события
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
«Реал» проиграл «Эспаньолу», пропустив на 3-й добавленной минуте
В УЕФА рассказали об изменении формата Лиги чемпионов
Агутин рассказал о лучшем свидании с Варум
Подруги Елены Летучей восхищаются ее пышными формами
Прождавшая три часа «скорую» жительница Твери умерла в больнице
Названы простые способы улучшить память
Москвичи предпочитают однокомнатные квартиры
Два российских стадиона вошли в топ лучших в мире
Фоторепортажи
40Церемония закрытия Олимпиады: как это было
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
00:35 (мск), источник: Известия

Андрей Тихонов: Каждая игра для нас решающая

Главный тренер «Крыльев Советов» — о предстоящем матче с действующим чемпионом России в Кубке страны, погодных условиях в Самаре и возобновлении сезона.

Источник: РИА "Новости"

Самой интересной встречей в четвертьфиналах Кубка России обещает стать противостояние московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». И без того яркой афише добавляет интерес тот факт, что волжан сейчас тренирует легендарный в прошлом игрок красно-белых — Андрей Тихонов. Он является одной из самых уважаемых персон среди спартаковских болельщиков. Сейчас 47-летний специалист проводит первый сезон на тренерском мостике самарцев, и под его руководством команда показывает неплохие результаты. «Крылья» идут в тройке лидеров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и считаются одними из главных претендентов на выход в премьер-лигу.

В преддверии важнейшего матча со своим бывшим клубом Андрей Тихонов в интервью «Известиям» рассказал об ожиданиях от предстоящей игры, сложных погодных условиях в Самаре и возобновлении сезона в ФНЛ.

— Насколько «Крылья Советов» готовы к предстоящему кубковому матчу со «Спартаком»?

— Сложно сказать, это покажет только сама игра. Очень тяжелые погодные условия — непонятно, состоится ли вообще матч. Мы сами этого пока не знаем. Думаю, итоговое решение об этом будет принято за час-два до начала встречи, погода может быть очень суровой.

— Что можете сказать про вашего соперника — московский «Спартак»?

— Я про «Спартак» вообще никаких комментариев не даю.

— Видели поле на стадионе «Металлург» в Самаре? Говорят, там так много снега, что даже болельщики помогают расчищать поле…

— Болельщики расчищают не газон, а только трибуны. Само поле — зеленое. Оно под пленкой, чистое.

— С появлением нового стадиона в Самаре к чемпионату мира подобные проблемы исчезнут?

— Честно признаться, я еще даже не видел ни разу новую арену, только на видео.

— Как оцените подготовительный этап, который прошли «Крылья» во время зимних сборов?

— Предстоящий матч и даст ответ на этот вопрос. Оценивать подготовку можно будет только по итогам наших игр.

— Перед возобновлением сезона ваша команда идет в тройке лидеров ФНЛ. Какие шансы у «Крыльев Советов» на возвращение в премьер-лигу?

— Перспективы точно такие же, как и у еще трех-четырех команд, находящихся вверху турнирной таблицы ФНЛ. Осталось 13 матчей в чемпионате, и каждый из них будет для нас решающим.

— Но «Крылья Советов» можно назвать одним из фаворитов борьбы за выход в премьер-лигу?

— Фаворитами можно назвать команды, которые идут на первом и втором местах в таблице («Енисей» — 56 очков, «Оренбург» — 54, «Крылья Советов» — 51. — «Известия»). Мы же будем стараться сделать всё, чтобы их обогнать.

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 У этой сборной есть характер
Антон Бабиков: «Мы должны извлечь урок из неудачи в Пхёнчхане»
Прокуратура заинтересовалась делом Крушельницкого
Два клуба ФНЛ сыграют в полуфинале Кубка России по футболу
«Реал» проиграл «Эспаньолу», пропустив на 3-й добавленной минуте
В УЕФА рассказали об изменении формата Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» Тихонова в Кубке России
ВАДА опровергло информацию о запрете турниров на территории РФ
Черчесов предложил включить допинг-офицеров в заявку сборной РФ
Спорт-Экспресс
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
MWC 2018: ASUS представляет безрамочный Zenfone 5 Lite с 4 камерами Смартфон с 4 камерами. На что он способен?
Кино
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках Агата Муцениеце рассказала, что во время записи шоу волновалась не меньше, чем сами конкурсанты
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Кейт Миддлтон показала заметно округлившийся живот Жена принца Уильяма находится на последних месяцах беременности.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь