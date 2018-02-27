Андрей Будогосский: Есть рекомендация при ниже минус 15 не играть

Источник: Спорт-Экспресс

В день игры ожидается температура около минус 15 градусов. Как сообщил в интервью «СЭ» вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов, красно-белые предлагали перенести матч в Москву, Сочи или Краснодар, выражая при этом готовность к оплате сопернику перелета и проживания, однако самарский клуб ответил отказом.

— Как ситуацию с погодой регламентируют правила игры, и как будет приниматься решение о проведении матча?

— Есть инструкции международных организаций. Но в любом случае решение принимается по факту и не позднее, чем за час до начала матча. Хотел бы обратить внимание на то, что исполняющий обязанности президента Александр Алаев сделал соответствующее заявление — о том, что в любом случае РФС пойдет навстречу клубам, если вдруг возникнет ситуация, связанная с опасностью для здоровья игроков. То есть все будет сделано с человеческих позиций — спорт спортом, но здоровье игроков на первом месте, и я бы не хотел сегодня говорить об однозначном решении, которое может быть принято. Оно может быть любым.

— Правильно понимаю, что если температура окажется ниже минус 15 градусов, то рекомендация — не играть?