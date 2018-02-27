Андрей Будогосский: Есть рекомендация при ниже минус 15 не играть
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью «СЭ» высказался о ситуации вокруг матча четвертьфинала Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак».
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью «СЭ» высказался о ситуации вокруг матча четвертьфинала Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак».
В день игры ожидается температура около минус 15 градусов. Как сообщил в интервью «СЭ»
— Как ситуацию с погодой регламентируют правила игры, и как будет приниматься решение о проведении матча?
— Есть инструкции международных организаций. Но в любом случае решение принимается по факту и не позднее, чем за час до начала матча. Хотел бы обратить внимание на то, что исполняющий обязанности президента Александр Алаев сделал соответствующее заявление — о том, что в любом случае РФС пойдет навстречу клубам, если вдруг возникнет ситуация, связанная с опасностью для здоровья игроков. То есть все будет сделано с человеческих позиций — спорт спортом, но здоровье игроков на первом месте, и я бы не хотел сегодня говорить об однозначном решении, которое может быть принято. Оно может быть любым.
— Правильно понимаю, что если температура окажется ниже минус 15 градусов, то рекомендация — не играть?
— Есть такая рекомендация. Но если команды хотят играть, а это их право, то должен быть оформлен соответствующий письменный документ. То есть руководители команды подтверждают готовность провести матч. Но еще раз подчеркну — все по факту и не позднее, чем за час до начала. А в самое ближайшее время будут выпущены регламентные нормы, которые коснутся не только соревнований профессиональных команд, но и любительских турниров. Необходимо четко прописать параметры температуры. Пока же мы ориентируемся на инструкции международных организаций.