Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках
Прождавшая три часа «скорую» жительница Твери умерла в больнице
Дети разучились держать ручку из-за смартфонов
Экс-тренер о завоевавшей золото Игр россиянке: не умела трудиться
Как выглядит 20-летний сын Олега Газманова
Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.02
Жирона1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
27.02
Эспаньол1
Реал0
Футбол. Кубок России
27.02
АмкарП 6:70
Авангард К0
Футбол. Кубок России
27.02
СКА-ХабаровскП 1:40
Шинник0
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Спартак М
Футбол. Кубок России
19:30
Тосно
Луч-Энергия
Все события
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
«Реал» проиграл «Эспаньолу», пропустив на 3-й добавленной минуте
В УЕФА рассказали об изменении формата Лиги чемпионов
Агутин рассказал о лучшем свидании с Варум
Подруги Елены Летучей восхищаются ее пышными формами
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Москвичи предпочитают однокомнатные квартиры
Два российских стадиона вошли в топ лучших в мире
Фоторепортажи
231:0 в минус 14. «Локо» победил «Ниццу»
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
27 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Пермское проклятие: Курск в полуфинале Кубка России

Вторым полуфиналистом Кубка России стал курский «Авангард», в Перми обыгравший «Амкар» в серии послематчевых пенальти. Уральцы пятый раз подряд выбывают из борьбы в таких сериях.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Задержавшийся в раздевалке на минуту Гаджи Гаджиев ничего не пропустил, но как только тренер хозяев поприветствовал своих коллег — работавшего ранее в Перми Хасанби Биджиева и Игоря Чугайнова — уральцы создали первый из немногочисленных голевых моментов. Припорошенное снегом поле «Амкару» совершенно не мешало. И сразу вспомнилось, как Игорь Шалимов, в декабре победивший там с «Краснодаром», высказался положительно по поводу визуально выглядевшего менее привлекательно газона «Звезды» и подчеркнул: он ровный и не мешает играть в пас. Поэтому Идову и сумел выполнить практически идеальную подачу в середине первого тайма, однако Оланаре с нескольких метров отправил мяч головой мимо ворот. Лучше своим шансом после передачи из глубины поля мог воспользоваться и Комолов.

«Авангард» в обороне также не отсиживался, стараясь именно играть в футбол. Порой получалось неплохо, и замерзнуть Нигматуллину гости не давали. Но как трактор в перерыве не успел полностью очистить поле, так и команды не уложились в 90 минут, доигравшись до дополнительного времени. Температура к этом времени опустилась до -16 градусов, а результативность так и осталась на нуле, хотя к успеху были близки Бодул, Гащенков и 33-летний Синяев, забивавший «Амкару» в кубке еще летом 2009-го. Как и в Хабаровске, все решилось в серии пенальти, судьбу которой решил отразивший два удара Кобзев.

Температуры в городах, где запланированы четвертьфиналы Кубка России | Источник: Спорт-Экспресс

ЦИФРЫ

0 мячей в текущем турнире пропустил «Авангард», держащий ворота на замке 420 минут.

2 раза проиграл в этом розыгрыше «Авангарду» нападающий Оланаре — с ЦСКА и «Амкаром».

7 серий пенальти в пяти последних розыгрышах Кубка России на счету «Амкара», в пяти из которых пермяки проиграли «Мордовии», «Тосно», «Зениту», «Уралу» и «Авангарду».

Амкар 0:0
По пенальти: 6:7
Основное время: 0:0 (0:0)
Авангард К
27.02.2018, 17:30 Плей-офф: 1/4 финала Звезда
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Хасанби Биджиев
Составы
Артур Нигматуллин 1
Петар Занев 3
Николай Зайцев 4
90′ Брайн Оладапо Идову 19
Фегор Огуде 8
Михаил Сиваков 18
113′ Павел Комолов 20
Аарон Самуэль Оланаре 80
58′ 62′ Януш Гол 5
Сергей Баланович 16
31′ 78′ Михаил Костюков 27
Михаил Гащенков 17
84′ Браун Фелисио Форбс 26
Дарко Бодул 9
16 Александр Кобзев
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
71 Михаил Багаев
97 Денис Никитин
52 Равиль Нетфуллин
87 Дмитрий Коробов
14 Ислам Тлупов
8 Игорь Киреев 72′
9 Артем Митасов
70 Ильнур Альшин 98′
17 Денис Синяев
67 Артем Федчук 102′
10 Азамат Гурфов
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Прокуратура заинтересовалась делом Крушельницкого
Два клуба ФНЛ сыграют в полуфинале Кубка России по футболу
«Реал» проиграл «Эспаньолу», пропустив на 3-й добавленной минуте
В УЕФА рассказали об изменении формата Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» Тихонова в Кубке России
ВАДА опровергло информацию о запрете турниров на территории РФ
Черчесов предложил включить допинг-офицеров в заявку сборной РФ
Спорт-Экспресс
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
MWC 2018: ASUS представляет безрамочный Zenfone 5 Lite с 4 камерами Смартфон с 4 камерами. На что он способен?
Кино
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках Агата Муцениеце рассказала, что во время записи шоу волновалась не меньше, чем сами конкурсанты
Недвижимость
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов
Переселенцы нашли недочеты в первых квартирах по реновации
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Кейт Миддлтон показала заметно округлившийся живот Жена принца Уильяма находится на последних месяцах беременности.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь