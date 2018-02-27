Пермское проклятие: Курск в полуфинале Кубка России

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Задержавшийся в раздевалке на минуту Гаджи Гаджиев ничего не пропустил, но как только тренер хозяев поприветствовал своих коллег — работавшего ранее в Перми Хасанби Биджиева и Игоря Чугайнова — уральцы создали первый из немногочисленных голевых моментов. Припорошенное снегом поле «Амкару» совершенно не мешало. И сразу вспомнилось, как Игорь Шалимов, в декабре победивший там с «Краснодаром», высказался положительно по поводу визуально выглядевшего менее привлекательно газона «Звезды» и подчеркнул: он ровный и не мешает играть в пас. Поэтому Идову и сумел выполнить практически идеальную подачу в середине первого тайма, однако Оланаре с нескольких метров отправил мяч головой мимо ворот. Лучше своим шансом после передачи из глубины поля мог воспользоваться и Комолов.

«Авангард» в обороне также не отсиживался, стараясь именно играть в футбол. Порой получалось неплохо, и замерзнуть Нигматуллину гости не давали. Но как трактор в перерыве не успел полностью очистить поле, так и команды не уложились в 90 минут, доигравшись до дополнительного времени. Температура к этом времени опустилась до -16 градусов, а результативность так и осталась на нуле, хотя к успеху были близки Бодул, Гащенков и 33-летний Синяев, забивавший «Амкару» в кубке еще летом 2009-го. Как и в Хабаровске, все решилось в серии пенальти, судьбу которой решил отразивший два удара Кобзев.

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ЦИФРЫ

0 мячей в текущем турнире пропустил «Авангард», держащий ворота на замке 420 минут.

2 раза проиграл в этом розыгрыше «Авангарду» нападающий Оланаре — с ЦСКА и «Амкаром».