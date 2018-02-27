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27 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Леонид Федун: Никому бы не советовал играть в футбол при «минус 18»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал обстоятельства проведения матча четвертьфинала Кубка России, в котором красно-белые встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится завтра, начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: Спорт-Экспресс

— Как играть в таких условиях и что предпринимали, чтобы перенести матч?

— Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в «минус 18», как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент.

— В интервью «СЭ» в прошлом году вы предлагали проводить такие матчи на стадионах ЧМ-2018 и использовать принцип климатического календаря. Почему бы сейчас не сыграть все четвертьфиналы в Сочи, где комфортные «плюс 15»?

— Сейчас уже бесполезно говорить. Мы и предлагали сыграть в Сочи, все оплатить — только ради того, чтобы был футбол, а не то, что будет в среду в Самаре.

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