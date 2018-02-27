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01:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сосуля Cup. Российский футбол возвращается

Матчи ¼ финала пройдут в неподходящую для футбола погоду, из-за чего турнир выглядит еще более несуразно.

Источник: Спорт-Экспресс

СКА-ХАБАРОВСК — ШИННИК
Сегодня. Хабаровск. Стадион им. Ленина. 11.30 (Матч ТВ — 11.25).
Судья: Турбин (Дмитров).

АМКАР — АВАНГАРД
Сегодня. Пермь. Стадион «Звезда». 17.30 (Матч ТВ — 17.25).
Судья: Левников (Санкт-Петербург).

Заходим на популярный сайт с прогнозами погоды. Смотрим, какая температура ожидается в городах, где во вторник и среду должны состояться четвертьфинальные матчи. Хватаемся за голову.

Хабаровск, вечер 27 февраля (матч «СКА-Хабаровск» — «Шинник») — минус 12 градусов.

Пермь, вечер 27 февраля («Амкар» — «Авангард» — минус 15, снегопад.

Самара, вечер 28 февраля («Крылья Советов» — «Спартак») — минус 18.

Санкт-Петербург, вечер 28 февраля (матч «Тосно» — «Луч-Энергия») — минус 18.

Символично: в ноябре хабаровский мороз казался запредельным, когда туда прилетал ЦСКА. Теперь же дальневосточный город получается самым «теплым», хотя условия будут примерно те же.

Вокруг матчей ходят споры: играть или нет. Протестующих против беготни на жутком холоде и при пустых трибунах хватает, но позиция РФС пока тверда: матчи должны состояться.

Но почему?! Почему нельзя перенести эти игры, например, на начало апреля? Тем более участников еврокубков среди четвертьфиналистов нет — «Спартак» постарался. Значит, посреди недели они будут свободны. Почему нельзя провести матчи на нейтральных полях в южных городах? Как вариант — на «Фиште», все равно стоит до чемпионата мира без дела.

Логичных ответов на эти вопросы мы не слышим. Да и откуда им взяться… Кстати, в регламенте УЕФА указано, что при температуре минус 15 и ниже играть нельзя, если хотя бы одна из команд против. Но у России особый путь: здесь все решает арбитр.

А ведь к Кубку России хватает вопросов и без морозов. Даже если бы зима по всей стране выдалась аномально теплая, никуда не делись бы возмущения наплевательским отношением многих клубов премьер-лиги к турниру. 1/16 финала преодолели только шесть клубов элиты. В ¼ их всего четыре.

Кроме того, нельзя забывать, что победитель турнира получает путевку в Лигу Европы. И как тут не беспокоиться. Язык не повернется назвать стабильным финансовое положение сразу нескольких клубов, претендующих на трофей. «Амкар» дождался денег из регионального бюджета и доиграет сезон, но что с ним будет дальше — загадка. Главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев не исключил, что уйдет летом, если потребуется «разгрузить зарплатную ведомость».

Игроки «Тосно» недавно бойкотировали тренировки из-за долгов. А перед Новым годом на грани банкротства стоял «Луч-Энергия». Кто-нибудь из этих клубов сдаст экзамен на правила финансового fair play? Верится с трудом. Да и за «Шинник» с «Авангардом» тревожно. Не молиться же теперь на победу «Спартака» — лишь бы избежать позора на всю Европу. Не по-спортивному это.

Недавно прошла информация, что у российской премьер-лиги может появиться новое название. Среди вариантов «Лига Орла», «Гранд Лига», «Р-Лига» и так далее. Предлагаю не обойти ребрендингом и Кубок страны. Например, назвать его Кубком сосули. Это идеально отразит зимний колорит турнира. А заодно отношение составителей календаря и ряда клубов к болельщикам.

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