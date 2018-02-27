Сосуля Cup. Российский футбол возвращается
Матчи ¼ финала пройдут в неподходящую для футбола погоду,
Матчи ¼ финала пройдут в неподходящую для футбола погоду,
Сегодня. Хабаровск. Стадион им. Ленина. 11.30 (Матч ТВ — 11.25).
Судья: Турбин (Дмитров).
АМКАР — АВАНГАРД
Сегодня. Пермь. Стадион «Звезда». 17.30 (Матч ТВ — 17.25).
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
Заходим на популярный сайт с прогнозами погоды. Смотрим, какая температура ожидается в городах, где во вторник и среду должны состояться четвертьфинальные матчи. Хватаемся за голову.
Хабаровск, вечер 27 февраля (матч «СКА-Хабаровск» — «Шинник») — минус 12 градусов.
Пермь, вечер 27 февраля («Амкар» — «Авангард» — минус 15, снегопад.
Самара, вечер 28 февраля («Крылья Советов» — «Спартак») — минус 18.
Символично: в ноябре хабаровский мороз казался запредельным, когда туда прилетал ЦСКА. Теперь же дальневосточный город получается самым «теплым», хотя условия будут примерно те же.
Вокруг матчей ходят споры: играть или нет. Протестующих против беготни на жутком холоде и при пустых трибунах хватает, но позиция РФС пока тверда: матчи должны состояться.
Но почему?! Почему нельзя перенести эти игры, например, на начало апреля? Тем более участников еврокубков среди четвертьфиналистов нет — «Спартак» постарался. Значит, посреди недели они будут свободны. Почему нельзя провести матчи на нейтральных полях в южных городах? Как вариант — на «Фиште», все равно стоит до чемпионата мира без дела.
Логичных ответов на эти вопросы мы не слышим. Да и откуда им взяться… Кстати, в регламенте УЕФА указано, что при температуре минус 15 и ниже играть нельзя, если хотя бы одна из команд против. Но у России особый путь: здесь все решает арбитр.
А ведь к Кубку России хватает вопросов и без морозов. Даже если бы зима по всей стране выдалась аномально теплая, никуда не делись бы возмущения наплевательским отношением многих клубов
Кроме того, нельзя забывать, что победитель турнира получает путевку в Лигу Европы. И как тут не беспокоиться. Язык не повернется назвать стабильным финансовое положение сразу нескольких клубов, претендующих на трофей. «Амкар» дождался денег из регионального бюджета и доиграет сезон, но что с ним будет дальше — загадка. Главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев не исключил, что уйдет летом, если потребуется «разгрузить зарплатную ведомость».
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