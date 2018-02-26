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13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Куда лететь «Спартаку»? Кубок — под угрозой срыва

Погода — против февральского футбола в России.

Источник: Чемпионат.com

Внутренний сезон в России официально не возобновился, а футбольные чиновники — уже в мыле. Половину матчей 23-го тура РФПЛ (два столичных, по одному питерскому и казанскому) сдвинули по настоятельной рекомендации министерства внутренних дел. Только куда — неизвестно. Силовикам в день президентских выборов лишние скопления народных масс в городах-миллионниках совершенно ни к чему. Теперь внезапно (?) под угрозой переноса оказался финал Кубка России, недальновидно поставленный на 9 мая. Полиция вроде как и тут усмотрела риск возникновения беспорядков. Но и это ещё цветочки — ягодки зреют на стадии четвертьфинала. За один-два дня до матчей всё ещё неизвестно, состоятся ли они в срок. И тут уже высокие чины при погонах не при чём — бери выше, и намного. Сами небеса, кажется, воспротивились февральскому футболу в России.

Вы удивитесь, но меньше всего предпосылок к срыву матча — в Хабаровске, каждое путешествие в которых производит неизгладимое впечатление на звёзд более респектабельных клубов. Стадиончик у дальневосточных «армейцев» неказистый, древний и не шибко комфортабельный — зато публика, его исправно заполняющая, — закалённая. Её десятком градусов мороза не изумить, не испугать. Наоборот, для парней Рината Билялетдинова климатический фактор может стать дополнительным козырем в противоборстве с более теплолюбивым «Шинником».

Остальным «кубковым» городам повезло меньше. Футболисты «Амкара» и курского «Авангарда» во вторник выйдут на пермскую синтетику (если выйдут) примерно в «минус 17». Но и это ещё не предел. В Самаре и Санкт-Петербурге сутками позже ожидается до 19 градусов ниже нуля!

«Спартаку» вообще «везёт» в последнее время с погодой в Самаре. Своё самое чувствительное поражение в чемпионском сезоне — 0:4 — красно-белые потерпели в первый день зимы 2016-го на «Металлурге». На берегах Волги тоже было, мягко говоря, не жарко, но на фоне нынешних заморозков даже тогдашние «минус 10» покажутся столичным футболистам детским лепетом.

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Этим и объясняется обеспокоенность «Спартака»: до игры двое суток, а в клубе до сих пор теряются в догадках, когда и куда лететь из Сочи, где команда проходит реакклиматизацию после солнечных Дубая и Марбельи. Рейс на Самару предварительно запланирован на 16:00 вторника, но в любой момент может быть отменён. Концентрации команды на тренировочном процессе возникшая неопределённость не может не мешать.

Не меньше, а возможно, даже больше футболистов волнуются болельщики, сопровождающие своих любимцев на всех выездах. Перспектива впустую прокатиться в Самару и обратно за свои кровные едва ли кого-то воодушевляют. Но и они вынуждены ждать — если не милостей от природы, то чёткого вердикта футбольных властей. Чем дольше его нет, тем сильнее нервозность в красно-белых рядах.

Проблема заключается в несовершенстве нормативных документов. Если бы регламент содержал чёткое определение форс-мажора, вопросов к функционерам возникало бы меньше. Но его нет! В регламенте Кубка России-2017/18 подробно расписаны механизмы доигровки или переигровки матча и ни слова не сказано о минимально, равно как и максимально допустимой температуре воздуха для соревнований. А это значит, что решение о возможности/невозможности проведения матча снова надлежит принимать арбитру с делегатом РФС.

Выражаясь шахматной терминологией, футбольный союз оказался в цугцванге: куда ни сходи — всё плохо. Оставив игры в Перми, Самаре и Петербурге на своих местах, он постфактум не оберётся обвинений в пренебрежении здоровьем участников и зрителей. Переохлаждение — это ещё не худшее, что может случиться с человеком за два часа неподвижного сидения на такой холодине.

Отменив игры, РФС внесёт ещё большую сумятицу в календарь (ему ещё слоты для 23-го тура и, предположительно, кубкового финала искать). Повод для недовольства клубов и их почитателей и тут налицо.

Вот вам и первое серьёзное испытание для «и. о.» президента РФС Александра Алаева. Каким бы тяжёлым ни было решение, его придётся принять. И лучше, наверное, раньше, чем позже. Футбол в «-19» — это не футбол, а издевательство над здравым смыслом. И над людьми заодно.

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