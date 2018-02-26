Куда лететь «Спартаку»? Кубок — под угрозой срыва
Погода — против февральского футбола в России.
Погода — против февральского футбола в России.
Внутренний сезон в России официально не возобновился, а футбольные чиновники — уже в мыле. Половину матчей 23-го тура РФПЛ (два столичных, по одному питерскому и казанскому) сдвинули по настоятельной рекомендации министерства внутренних дел. Только куда — неизвестно. Силовикам в день президентских выборов лишние скопления народных масс в
Вы удивитесь, но меньше всего предпосылок к срыву матча — в Хабаровске, каждое путешествие в которых производит неизгладимое впечатление на звёзд более респектабельных клубов. Стадиончик у дальневосточных «армейцев» неказистый, древний и не шибко комфортабельный — зато публика, его исправно заполняющая, — закалённая. Её десятком градусов мороза не изумить, не испугать. Наоборот, для парней Рината Билялетдинова климатический фактор может стать дополнительным козырем в противоборстве с более теплолюбивым «Шинником».
Остальным «кубковым» городам повезло меньше. Футболисты «Амкара» и курского «Авангарда» во вторник выйдут на пермскую синтетику (если выйдут) примерно в «минус 17». Но и это ещё не предел. В Самаре и
«Спартаку» вообще «везёт» в последнее время с погодой в Самаре. Своё самое чувствительное поражение в чемпионском сезоне — 0:4 —
Этим и объясняется обеспокоенность «Спартака»: до игры двое суток, а в клубе до сих пор теряются в догадках, когда и куда лететь из Сочи, где команда проходит реакклиматизацию после солнечных Дубая и Марбельи. Рейс на Самару предварительно запланирован на 16:00 вторника, но в любой момент может быть отменён. Концентрации команды на тренировочном процессе возникшая неопределённость не может не мешать.
Не меньше, а возможно, даже больше футболистов волнуются болельщики, сопровождающие своих любимцев на всех выездах. Перспектива впустую прокатиться в Самару и обратно за свои кровные едва ли
Проблема заключается в несовершенстве нормативных документов. Если бы регламент содержал чёткое определение
Выражаясь шахматной терминологией, футбольный союз оказался в цугцванге: куда ни сходи — всё плохо. Оставив игры в Перми, Самаре и Петербурге на своих местах, он постфактум не оберётся обвинений в пренебрежении здоровьем участников и зрителей. Переохлаждение — это ещё не худшее, что может случиться с человеком за два часа неподвижного сидения на такой холодине.
Отменив игры, РФС внесёт ещё большую сумятицу в календарь (ему ещё слоты для 23-го тура и, предположительно, кубкового финала искать). Повод для недовольства клубов и их почитателей и тут налицо.
Вот вам и первое серьёзное испытание для «и. о.» президента РФС Александра Алаева. Каким бы тяжёлым ни было решение, его придётся принять. И лучше, наверное, раньше, чем позже. Футбол в «-19» — это не футбол, а издевательство над здравым смыслом. И над людьми заодно.