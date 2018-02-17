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11:25 (мск), источник: ТАСС

Инспектор РФС: Поле в Самаре должно быть готово к игре «Крылья Советов» — «Спартак»

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) осталась довольна состоянием поля на стадионе в Самаре, которому предстоит принять матч Кубка страны между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком». Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов, возглавляющий комиссию.

Источник: РИА "Новости"

Четвертьфинальные матчи кубка откроют «весеннюю» часть сезона в России. На 27 февраля запланированы встречи в Перми между «Амкаром» и курским «Авангардом» и в Хабаровске — между «СКА-Хабаровском» и ярославским «Шинником». Днем позже должны состояться матчи в Самаре и Санкт-Петербурге, где «Тосно» примет на стадионе «Петровский» владивостокский «Луч-Энергию».

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В пятницу комиссия побывала в Самаре, где в последние сезоны на местном стадионе регулярно возникали проблемы с газоном.

«Переживания, само собой, есть, но поле ровное, зеленое, где-то есть молодая поросль, но еще есть 12 дней, всё в работе, — сказал Куликов. — Сейчас поле накрыто, под пленкой 13 градусов. Думаю, всё должно быть нормально, но мы, само собой, свои рекомендации высказали».

«Они перестелили газон, пропесковали, и теперь он не “плывет”, как было в последние годы. Сейчас главное, чтобы дернина набрала силу», — отметил он.

По словам Куликова, в других городах проведению матчей может помешать только чрезмерно холодная погода. «На остальных стадионах искусственные покрытия. Главное, чтобы общая атмосферная погода не опустилась до минус 15−20 градусов», — сказал он.

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