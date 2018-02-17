Инспектор РФС: Поле в Самаре должно быть готово к игре «Крылья Советов» — «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Четвертьфинальные матчи кубка откроют «весеннюю» часть сезона в России. На 27 февраля запланированы встречи в Перми между «Амкаром» и курским «Авангардом» и в Хабаровске — между «СКА-Хабаровском» и ярославским «Шинником». Днем позже должны состояться матчи в Самаре и Санкт-Петербурге, где «Тосно» примет на стадионе «Петровский» владивостокский «Луч-Энергию».

В пятницу комиссия побывала в Самаре, где в последние сезоны на местном стадионе регулярно возникали проблемы с газоном.

«Переживания, само собой, есть, но поле ровное, зеленое, где-то есть молодая поросль, но еще есть 12 дней, всё в работе, — сказал Куликов. — Сейчас поле накрыто, под пленкой 13 градусов. Думаю, всё должно быть нормально, но мы, само собой, свои рекомендации высказали».

«Они перестелили газон, пропесковали, и теперь он не “плывет”, как было в последние годы. Сейчас главное, чтобы дернина набрала силу», — отметил он.