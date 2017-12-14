Финал Кубка России по футболу пройдет 9 мая в Волгограде

Источник: РИА "Новости"

Впервые в истории Кубка России финальный матч турнира примет Волгоград. Игра пройдет на стадионе «Волгоград-Арена», который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Четвертьфинальные игры Кубка страны пройдут 28 февраля и 1 марта 2018 года. На этой стадии турнира состоятся встречи «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва), «Амкар» (Пермь) — «Авангард» (Курск), «СКА-Хабаровск» — «Шинник» (Ярославль), «Тосно» — «Луч-Энергия» (Владивосток). Клуб «Ротор-Волгоград» проиграл на стадии 1/32 финала астраханскому «Волгарю» (0:2).