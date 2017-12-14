Финал Кубка России по футболу пройдет 9 мая в Волгограде
ТАСС, 14 декабря. Финальный матч Кубка России по футболу сезона-2017/18 пройдет в Волгограде 9 мая. Об этом сообщает
ТАСС, 14 декабря. Финальный матч Кубка России по футболу сезона-2017/18 пройдет в Волгограде 9 мая. Об этом сообщает
Впервые в истории Кубка России финальный матч турнира примет Волгоград. Игра пройдет на стадионе «Волгоград-Арена», который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Четвертьфинальные игры Кубка страны пройдут 28 февраля и 1 марта 2018 года. На этой стадии турнира состоятся встречи «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва), «Амкар» (Пермь) — «Авангард» (Курск), «СКА-Хабаровск» — «Шинник» (Ярославль), «Тосно» — «Луч-Энергия» (Владивосток). Клуб «Ротор-Волгоград» проиграл на стадии 1/32 финала астраханскому «Волгарю» (0:2).
На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» пройдут четыре матча мирового первенства. Здесь состоятся матчи Тунис — Англия (группа G, 18 июня), Нигерия — Исландия (группа D, 22 июня), Саудовская Аравия — Египет (группа A, 25 июня), Япония — Польша (группа H, 28 июня). Ожидается, что работы по строительству стадиона завершатся в декабре 2017 года.