Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: МИД Китая объяснил Трампу, кто победил террористов в Сирии
Названа самая пьющая страна Европы
Кадровое голодание: сфера, где зарплаты выросли до 200 тыс. руб.
Назван лучший по качеству жизни город России
Власти Крыма ответили на слова посла США о полуострове
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.12
Вест Хэм Юнайтед0
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
13.12
Манчестер Юнайтед1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
13.12
Ливерпуль0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
13.12
Тоттенхэм Хотспур2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
13.12
Суонси0
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
13.12
Саутгемптон1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
13.12
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
13.12
Герта3
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
13.12
Бавария1
Кельн0
Футбол. Зарубежный
13.12
Шальке-043
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
13.12
Байер1
Вердер0
Все события
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Россиян лишили накопительных пенсий на годы вперед
Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
Русско-шведская война Знарка
Названо место проведения финала Кубка России
Бондарчук, Андреева и Рудковская повеселились на вечеринке
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Послу США в России посоветовали «ознакомиться с географией»
Путин вместе с Ротенбергом снимался в кино в 70-х
Фоторепортажи
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
11:07 (мск), источник: ТАСС

Финал Кубка России по футболу пройдет 9 мая в Волгограде

ТАСС, 14 декабря. Финальный матч Кубка России по футболу сезона-2017/18 пройдет в Волгограде 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Источник: РИА "Новости"

Впервые в истории Кубка России финальный матч турнира примет Волгоград. Игра пройдет на стадионе «Волгоград-Арена», который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Читайте также
Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в Самаре

Четвертьфинальные игры Кубка страны пройдут 28 февраля и 1 марта 2018 года. На этой стадии турнира состоятся встречи «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва), «Амкар» (Пермь) — «Авангард» (Курск), «СКА-Хабаровск» — «Шинник» (Ярославль), «Тосно» — «Луч-Энергия» (Владивосток). Клуб «Ротор-Волгоград» проиграл на стадии 1/32 финала астраханскому «Волгарю» (0:2).

На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» пройдут четыре матча мирового первенства. Здесь состоятся матчи Тунис — Англия (группа G, 18 июня), Нигерия — Исландия (группа D, 22 июня), Саудовская Аравия — Египет (группа A, 25 июня), Япония — Польша (группа H, 28 июня). Ожидается, что работы по строительству стадиона завершатся в декабре 2017 года.

 Только один "зимний чемпион" упустил победу в РФПЛ
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Русско-шведская война Знарка
Сборная России по гандболу стала пятой на ЧМ
Казахстанский клуб желает видеть Карпина главным тренером
У российского хоккеиста «Далласа» подозрение на травму (видео)
Биатлонистка Канады испугалась за сохранность допинг-проб в РФ
Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Оттаве» в НХЛ
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Максим Галкин показал, как проходит утро с детьми Милый ролик растрогал пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь