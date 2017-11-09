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16:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» оштрафован за кричалки фанатов, носящие дискриминационный характер

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения комитет принял по итогам матча 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Спартак-Нальчик» (5:2).

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«По матчу Кубка России «Спартак» — «Спартак-Нальчик» мы рассмотрели несколько вопросов. В КДК поступила служебная записка от Алексея Смертина, он член исполкома, и это является основанием для возбуждения дела.

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Он попросил рассмотреть оскорбительные кричалки, носящие дискриминационный характер. Кричалки были зафиксированы на 68-й минуте со стороны болельщиков «Спартака» в адрес футболистов «Спартак-Нальчик». Вся трибуна скандировала оскорбления связанные с происхождением.

За это мы оштрафовали «Спартак» на 100 тысяч рублей, а также запретили допуск зрителей на трибуну B на один матч Кубка России условно. Определили испытательный срок до конца текущего розыгрыша Кубка России. Также за сожжение флага «Спартак-Нальчик» болельщиками «Спартака» мы оштрафовали клуб на 100 тысяч рублей, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Спартак М
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