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14:13 (мск), источник: Советский спорт

Марат Измайлов: С «Араратом» расстались по-дружески

Экс-полузащитник сборной России Марат Измайлов дал интервью «Советскому спорту».

Источник: Советский спорт

35-летний футболист вспомнил свое выступление за «Арарат», рассказал об Александре Григоряне и впечатлениях от второго дивизиона.

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«ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДОВОЛЬНО МНОГО».

— Чем занимались последний месяц, после ухода из «Арарата»?
— Делами, которые не касаются футбола. Когда действует профессиональный контракт, ни на что другое времени не остается. По крайней мере, у меня так. Полностью посвящаю себя работе, ухожу в нее с головой. Остальное — на втором-третьем месте. В результате много всего накапливается: начиная от бытовых ситуаций заканчивая более серьезными проектами. Сейчас стараюсь эти вопросы закрывать. С утра до вечера бегаю, ничего не успеваю, везде опаздываю.

— На связи со своим агентом Паулу Барбозой? Варианты продолжения карьеры возникают?
— Да, контактирую с Паулу и другими людьми из футбольного мира. Предложений довольно много — интересных и не очень. Они всплывают постоянно.

— Была информация, что вы покинули «Арарат» из-за травмы.
— Я ушел не из-за травмы. Истинные причины озвучивать некорректно, ведь это касается не только меня, но и руководителей клуба, к которым отношусь с уважением. Мы расстались тепло, по-дружески. Пусть это останется нашим внутренним делом. Могу лишь заверить: здесь и близко не было никаких конфликтов, скандалов. Все решили цивилизованно. Очень рад, что мне пошли навстречу.

— Получается, инициатором ухода были вы?
— Да.

— Вы провели в «Арарате» три месяца, хотя договор был рассчитан на год. Легко уладили формальности по разрыву соглашения?
— Безусловно, это было не так просто. Не совсем нормально, когда профессиональный футболист уходит до истечения срока действия контракта. На расторжение потребовалось некоторое время. Но главное, что удалось легко найти общий язык.

— После десятилетнего отсутствия вы играли за московский клуб и вот снова покинули родину. Родители расстроились?
— Родители всегда хотят лучшего для своих детей. В этом плане они мне доверяют. Папа немного расстроился. Он снова приходил на стадион, лицезрел мою игру вживую. Сейчас такой возможности нет. Но это единственное, из-за чего стоит огорчаться.

— Вы провели в ПФЛ четыре матча, забили два мяча. Отличный КПД! Но играли все-таки мало. Виной тому исключительно травмы?
— Я приехал чуть позже остальных. На самом старте сезона мне позволили набрать форму, а команде — выступать составом, который наигрывался на сборах. Я плавно вливался в коллектив, схему игры. Проведя подряд несколько матчей, в Белгороде получил надрыв мышцы. Лечился около месяца, уже начал работать с командой. Но так совпало, что в тот период мы расторгли соглашение, я ушел.

«ГРИГОРЯН — БЛЕСТЯЩИЙ МОТИВАТОР».

— Наставником «Арарата» сперва был Сергей Булатов, в августе его сменил Александр Григорян. С кем было комфортнее работать?
— У меня практически никогда не возникало проблем с тренерами. Булатов и Григорян не исключения. С каждым из них было интересно.

— Александр Витальевич очень лестно высказался о совместной работе с вами. А каков сам Григорян? Многие называют его самым эпатажным футбольным тренером России.
— Раньше я его не знал, познакомились в «Арарате».

Мое мнение о Григоряне было такое же, как у большинства людей: сомнительное. Но, поработав под его руководством, увидел совсем другого человека — очень умного, глубокого. И отличного тренера.

Могу сказать об Александре Витальевиче только самое хорошее.

— Сергей Паршивлюк вспоминал: «У Григоряна многое строилось на эмоциях, самоотверженности, бойцовских качествах». Так и есть?
— Да, он в том числе блестящий мотиватор, а это немаловажно для профессионального спорта. Умеет в нужный момент завести команду. Благодаря этому с первых же дней в «Арарате» он начал добиваться результата.

— Самая необычная его установка на матч?
— Дело не в том, что говорит тренер. Важно — как. Имеет значение именно эмоция. Одни и те же слова, произнесенные двумя людьми, могут звучать по-разному. Григорян это прекрасно доказывает. Вместе с тем все очень профессионально. Счастлив, что удалось поработать с Александром Витальевичем.

— Почему он покинул «Арарат» спустя два с половиной месяца?
— Никаких предположений. Меня к тому моменту уже не было в команде.

— Что происходило в клубе в начале сентября? Он действительно был на грани исчезновения?
— Как я понимаю, вопрос о закрытии «Арарата» не стоял. Но был короткий период, когда могло произойти все что угодно.

— Именно тогда вы приняли решение уйти?
— Скажем так: тогда появилось первое зерно. С этого все началось.

— С вами рассчитались полностью?
— Мы разошлись мирно, у нас нет друг к другу никаких претензий.

— Команда лидирует в зоне «Центр» с 13-очковым отрывом от второго места. Так силен «Арарат», или так слабы конкуренты?

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— И то и другое. Прежде я не видел второй дивизион даже со стороны, никогда не следил за ним. И ожидал немного большего. Допускал, что некоторым командам может не хватать качества, но думал, они будут использовать силовую манеру игры, выезжать за счет «физики», порой даже наглости и грубости. Но этого я не увидел. Наверное, к счастью для «Арарата» и для меня: все оказалось проще, чем предполагал.

— Не жалеете об этом периоде?
— Нисколько не кривя душой, могу сказать, что невероятно счастлив получить такой опыт. Я узнал футбол с другой стороны, познакомился с очень интересными людьми. И сейчас с ними на связи, в дружеских отношениях. В ПФЛ совсем другой мир по сравнению с премьер-лигой: менталитет, психология… Любопытно было через это пройти.

Арарат М
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