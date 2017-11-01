В день рождения прекрасной олимпийской чемпионки вспоминаем, как изменилась её красота за последние годы
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 90 тысяч рублей после матча 1/8 финала Кубка России
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/.
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/.
Встреча прошла 25 октября в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.
«Спартак» оштрафован на 10 тыс. за скандирование фанатами ненормативной лексики и на 80 тыс. — за использование болельщиками пиротехники, — сказал Григорьянц.
|Спартак М
|
5:2
Первый тайм: 1:1
|Спартак Нч
|Массимо Каррера
|Сергей Трубицин
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Угловые
|6
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)