КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 90 тысяч рублей после матча 1/8 финала Кубка России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 90 тысяч рублей по итогам матча 1/8 финала Кубка России против клуба «Спартак-Нальчик». Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц по итогам заседания комитета, прошедшего в среду в Доме футбола в Москве.