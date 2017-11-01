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17:07 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 90 тысяч рублей после матча 1/8 финала Кубка России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 90 тысяч рублей по итогам матча 1/8 финала Кубка России против клуба «Спартак-Нальчик». Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц по итогам заседания комитета, прошедшего в среду в Доме футбола в Москве.

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Встреча прошла 25 октября в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

«Спартак» оштрафован на 10 тыс. за скандирование фанатами ненормативной лексики и на 80 тыс. — за использование болельщиками пиротехники, — сказал Григорьянц.

Спартак М 5:2
Первый тайм: 1:1
Спартак Нч
25.10.2017, 19:00 Зрители: 16552 Плей-офф: 1/8 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Сергей Трубицин
Голы
30′ Марио Пашалич 50
48′ Лоренсо Мельгарехо 25
52′ Лоренсо Мельгарехо 25
81′ Ислам Жилов  
89′ Илья Кутепов 29
  Вениамин Медников 19′
  Магомед Гугуев 58′
Составы
Александр Максименко 98
Марко Петкович 3
57′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
Педро Роша 99
де Соуза Луиз Адриану 12
Денис Глушаков (к) 8
Марио Пашалич 50
66′ Сальваторе Боккетти 16
Георгий Джикия 14
58′ Лоренсо Мельгарехо 25
68′ Квинси Промес 10
78′ Денис Давыдов 69
Ивелин Попов 71
1 Борис Шогенов
3 Ислам Жилов
23 Астемир Абазов
40 Халид Шахтиев
90 Идрис Муслуев 68′
7 Руслан Паштов
10 Магомед Гугуев
11 Ислам Тлупов
4 Сергей Миронов 86′
95 Чингиз Магомадов
14 Алим Каркаев 66′
17 Хачим Машуков
15 Вениамин Медников 62′ 17′
21 Хасан Ахриев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Угловые 6
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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