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03:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивосток остался без домашней игры «Луча» против питерского «Тосно» в Кубке России

«Тигры» сыграют против крепкого коллектива из премьер-лиги при многотысячной поддержке питерских болельщиков.

Владивосток, 1 ноября, PrimaMedia.

В Кубке России по футболу определились хозяева матчей четвертьфинала Кубка России по футболу. По итогам жеребьевки, которая состоялась во вторник, 31 октября, в московском Доме футбола, «Луч-Энергия» лишился поддержки домашних стен в борьбе за выход в полуфинальную стадию турнира.

Матч «желто-синих» против ленинградкого «Тосно» из премьер-лиги состоится на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 28 февраля 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Фаворитом на пути к второму по значимости футбольному трофею в России, очевидно, является действующий чемпион страны московский «Спартак».

Еще один представитель элитного дивизиона, пермский «Амкар», который на стадии ¼ сразится с курским «Авангардом», также будет стремиться завоевать Кубок. Мотивация пермяков обусловлена отсутствием успехов в текущем чемпионате России — команда Гаджи Гаджиева плетется на 13 месте в турнирной таблице.

В других матчах четвертьфинала хабаровский СКА примет «Шинник» из Ярославля, а столичные «красно-белые» дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

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