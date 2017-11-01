Владивосток остался без домашней игры «Луча» против питерского «Тосно» в Кубке России

Владивосток, 1 ноября, PrimaMedia.

В Кубке России по футболу определились хозяева матчей четвертьфинала Кубка России по футболу. По итогам жеребьевки, которая состоялась во вторник, 31 октября, в московском Доме футбола, «Луч-Энергия» лишился поддержки домашних стен в борьбе за выход в полуфинальную стадию турнира.

Матч «желто-синих» против ленинградкого «Тосно» из премьер-лиги состоится на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 28 февраля 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Фаворитом на пути к второму по значимости футбольному трофею в России, очевидно, является действующий чемпион страны московский «Спартак».

Еще один представитель элитного дивизиона, пермский «Амкар», который на стадии ¼ сразится с курским «Авангардом», также будет стремиться завоевать Кубок. Мотивация пермяков обусловлена отсутствием успехов в текущем чемпионате России — команда Гаджи Гаджиева плетется на 13 месте в турнирной таблице.