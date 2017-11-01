Владивосток остался без домашней игры «Луча» против питерского «Тосно» в Кубке России
«Тигры» сыграют против крепкого коллектива из
«Тигры» сыграют против крепкого коллектива из
Владивосток, 1 ноября, PrimaMedia.
В Кубке России по футболу определились хозяева матчей четвертьфинала Кубка России по футболу. По итогам жеребьевки, которая состоялась во вторник, 31 октября, в московском Доме футбола, «Луч-Энергия» лишился поддержки домашних стен в борьбе за выход в полуфинальную стадию турнира.
Матч «желто-синих» против ленинградкого «Тосно» из
Фаворитом на пути к второму по значимости футбольному трофею в России, очевидно, является действующий чемпион страны московский «Спартак».
Еще один представитель элитного дивизиона, пермский «Амкар», который на стадии ¼ сразится с курским «Авангардом», также будет стремиться завоевать Кубок. Мотивация пермяков обусловлена отсутствием успехов в текущем чемпионате России — команда Гаджи Гаджиева плетется на 13 месте в турнирной таблице.
В других матчах четвертьфинала хабаровский СКА примет «Шинник» из Ярославля, а столичные «красно-белые» дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».