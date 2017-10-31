В России оригинально поздравили легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону с днем рождения.
Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в Самаре
МОСКВА, 31 окт —
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МОСКВА, 31 окт —
Жеребьевка состоялась во вторник в Москве.
В других парах ¼ финала Кубка России сыграют (первыми идут хозяева):
«Амкар» (Пермь) — «Авангард» (Курск),
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Шинник» (Ярославль),
«Тосно» (Ленинградская область) — «Луч-Энергия» (Владивосток).
Матчи данной стадии турнира должны пройти 28 февраля и 1 марта.