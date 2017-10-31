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16:01 (мск), источник: Р-Спорт

Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в Самаре

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Матч ¼ финала Кубка России по футболу между самарскими «Крылья Советов» и московским «Спартаком» по результатам жеребьевки пройдет в Самаре, сообщается на официальном сайте волжан.

Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка состоялась во вторник в Москве.

В других парах ¼ финала Кубка России сыграют (первыми идут хозяева):

«Амкар» (Пермь) — «Авангард» (Курск),

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Шинник» (Ярославль),

«Тосно» (Ленинградская область) — «Луч-Энергия» (Владивосток).

Матчи данной стадии турнира должны пройти 28 февраля и 1 марта.

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