Александр Максименко: Селихов сказал: «Ну вот, а ты боялся»
19-летний голкипер «Спартака», дебютировавший за основной состав команды в кубковом матче с нальчикским «Спартаком», ответил на вопросы корреспондента «СЭ».
19-летний голкипер «Спартака», дебютировавший за основной состав команды в кубковом матче с нальчикским «Спартаком», ответил на вопросы корреспондента «СЭ».
— Как считаете, справились со своими обязанностями?
— Если посмотреть на мои действия в целом, то, думаю, справился. Хотя два пропущенных мяча, конечно, подпортили настроение.
— Но в первом случае вы едва ли могли выручить команду?
— Да, там было очень сложно. Пошла подача на дальнюю штангу, я даже туда не успел посмотреть, и игрок Нальчика замкнул этот пас.
— А второй гол?
— Я попытался сложиться. Но немного не повезло, не получилось это сделать быстро…
— Вы сказали, что тренер вратарей перед матчем просил играть вас проще. Что он вкладывал в это понятие?
— Имелось ввиду, что я не должен показывать
— А экстраординарные вещи — это что?
— Скажем так. Вещи, которые я делать не умею. Сложно навскидку привести
— Массимо Каррера на
— Каррера обращался ко всей команде. Получается, мне тоже
— Тренер призывал всех проснуться и играть на максимуме?
— Совершенно верно. Он сказал, что с любой командой нужно выкладываться на 100 процентов. И не важно, из какой лиги соперник.
— А после матча что лично вам сказал итальянский специалист?
— Просто поздравил с дебютом. Сказал, что все хорошо.
— Что можете ответить тем скептикам, которые удивляются: как чемпион России мог пропустить аж два гола от команды второго дивизиона?
— В футболе все бывает. Думаю, любая команда может забить чемпиону при определенном стечении обстоятельств. Что тут еще скажешь? Сколько людей — столько и мнений. Не нужно им возражать. Пусть говорят то, что думают. Это их точка зрения.
— Кому из защитников пришлось подсказывать больше всего?
— Сами защитники еще до игры просили меня, чтобы я ничего не стеснялся и подсказывал, что делать на поле. Чтобы не молчал, а действительно кричал. Кому чаще
— Когда старожил команды Дмитрий Комбаров не очень удачно действовал в начале встречи, сомневались, повышать на него голос или нет?
— Дмитрий большой профессионал. Он сам все прекрасно понимал. Просто подсказывал, где игрок соперника находился у него за спиной.
— Артем Ребров написал про вас теплые слова в Инстаграме. Что сказал после матча Александр Селихов?
— Саша тоже поздравил: «Ну вот, а ты боялся. Молодец, неплохо сыграл» (улыбается). Да и остальные футболисты поддержали. Было очень приятно.
ХАРТ НЕ ТО ЧТОБЫ КУМИР, ПРОСТО НРАВИТСЯ.
— То есть сильно нервничали до матча?
— Ну… Немного волновался. Думаю, это нормально для моего возраста. Тем более играли на таком стадионе. В первые пять минут меня потряхивало. А когда первый раз коснулся мяча, успокоился.
— В дубле «Спартака» вы работали с легендой клуба с Ринатом Дасаевым. Самый ценный совет, который он вам дал?
— Да
— Вы
— Не то чтобы кумир. Просто мне нравится, как он выступал в «Манчестер Сити». Уверен в себе, прыгучий, хорошо ногами играет. Все в комплексе. И вообще он столько лет держит такой высокий уровень!
— А в России на кого равняетесь?
— Да даже не могу сейчас сказать.
— Почему Игорь Акинфеев столько лет является номером один?
— Секрет заключается в его упорной работе. Он же встал в ворота в 17 лет. У него огромнейший опыт за плечами. На сегодняшний день Акинфеев закономерно является первым номером в России. Это даже не обсуждается.
— Вы дебютировали за основной состав команды в Кубке страны. Что дальше? Каковы ваши перспективы в «Спартаке» при здоровых Селихове и Реброве?
— Считаю, мне ни в коем случае нельзя останавливаться в развитии. Надо работать дальше и перенимать полезные вещи у более опытных и мастеровитых партнеров — Сани Селихова и Артема Реброва. Работать до седьмого пота. А там уже посмотрим, как сложится.
— А вы не устанавливали для себя
— Нет, об этом я не думаю. Так далеко не заглядываю. Сейчас намерен выкладываться на тренировках и в матчах каждый день.
— Антон Митрюшкин в вашем возрасте — в 19 лет — покинул «Спартак» и подписал контракт с швейцарским «Сьоном». Как вам такой вариант развития карьеры?
— У каждого своя голова на плечах. Антоха решил сменить обстановку, уехал за границу. Видите, ему это помогло. Готов ли я продолжить карьеру за рубежом? Сейчас не могу сказать. Сегодня я игрок «Спартака» и буду делать все от себя зависящее для