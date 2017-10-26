Александр Максименко: Селихов сказал: «Ну вот, а ты боялся»

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— Как считаете, справились со своими обязанностями?

— Если посмотреть на мои действия в целом, то, думаю, справился. Хотя два пропущенных мяча, конечно, подпортили настроение.

— Но в первом случае вы едва ли могли выручить команду?

— Да, там было очень сложно. Пошла подача на дальнюю штангу, я даже туда не успел посмотреть, и игрок Нальчика замкнул этот пас.

— А второй гол?

— Я попытался сложиться. Но немного не повезло, не получилось это сделать быстро…

— Вы сказали, что тренер вратарей перед матчем просил играть вас проще. Что он вкладывал в это понятие?

— Имелось ввиду, что я не должен показывать какие-то свои экстраординарные вещи. Нужно было просто сыграть так, как я умею.

— А экстраординарные вещи — это что?

— Скажем так. Вещи, которые я делать не умею. Сложно навскидку привести какой-то пример.

— Массимо Каррера на пресс-конференции признался, что в перерыве сказал команде в лицо все, что он думает о ней по первому тайму. Вам тоже от него досталось?

— Каррера обращался ко всей команде. Получается, мне тоже где-то досталось.

— Тренер призывал всех проснуться и играть на максимуме?

— Совершенно верно. Он сказал, что с любой командой нужно выкладываться на 100 процентов. И не важно, из какой лиги соперник.

— А после матча что лично вам сказал итальянский специалист?

— Просто поздравил с дебютом. Сказал, что все хорошо.

— Что можете ответить тем скептикам, которые удивляются: как чемпион России мог пропустить аж два гола от команды второго дивизиона?

— В футболе все бывает. Думаю, любая команда может забить чемпиону при определенном стечении обстоятельств. Что тут еще скажешь? Сколько людей — столько и мнений. Не нужно им возражать. Пусть говорят то, что думают. Это их точка зрения.

— Кому из защитников пришлось подсказывать больше всего?

— Сами защитники еще до игры просили меня, чтобы я ничего не стеснялся и подсказывал, что делать на поле. Чтобы не молчал, а действительно кричал. Кому чаще что-то говорил? Да всем по очереди.

— Когда старожил команды Дмитрий Комбаров не очень удачно действовал в начале встречи, сомневались, повышать на него голос или нет?

— Дмитрий большой профессионал. Он сам все прекрасно понимал. Просто подсказывал, где игрок соперника находился у него за спиной.

— Артем Ребров написал про вас теплые слова в Инстаграме. Что сказал после матча Александр Селихов?

— Саша тоже поздравил: «Ну вот, а ты боялся. Молодец, неплохо сыграл» (улыбается). Да и остальные футболисты поддержали. Было очень приятно.

ХАРТ НЕ ТО ЧТОБЫ КУМИР, ПРОСТО НРАВИТСЯ.

— То есть сильно нервничали до матча?

— Ну… Немного волновался. Думаю, это нормально для моего возраста. Тем более играли на таком стадионе. В первые пять минут меня потряхивало. А когда первый раз коснулся мяча, успокоился.

— В дубле «Спартака» вы работали с легендой клуба с Ринатом Дасаевым. Самый ценный совет, который он вам дал?

— Да какой-то один совет мне сложно выделить. Он очень много мне подсказывал, здорово помогал.

— Вы как-то сказали, что вашим кумир является Джо Харт. Почему именно он?

— Не то чтобы кумир. Просто мне нравится, как он выступал в «Манчестер Сити». Уверен в себе, прыгучий, хорошо ногами играет. Все в комплексе. И вообще он столько лет держит такой высокий уровень!

— А в России на кого равняетесь?

— Да даже не могу сейчас сказать.

— Почему Игорь Акинфеев столько лет является номером один?

— Секрет заключается в его упорной работе. Он же встал в ворота в 17 лет. У него огромнейший опыт за плечами. На сегодняшний день Акинфеев закономерно является первым номером в России. Это даже не обсуждается.

— Вы дебютировали за основной состав команды в Кубке страны. Что дальше? Каковы ваши перспективы в «Спартаке» при здоровых Селихове и Реброве?

— Считаю, мне ни в коем случае нельзя останавливаться в развитии. Надо работать дальше и перенимать полезные вещи у более опытных и мастеровитых партнеров — Сани Селихова и Артема Реброва. Работать до седьмого пота. А там уже посмотрим, как сложится.

— А вы не устанавливали для себя какой-то дедлайн? Допустим, если до 20 лет не пробьюсь в основу, попрошу отпустить меня в аренду?

— Нет, об этом я не думаю. Так далеко не заглядываю. Сейчас намерен выкладываться на тренировках и в матчах каждый день.

— Антон Митрюшкин в вашем возрасте — в 19 лет — покинул «Спартак» и подписал контракт с швейцарским «Сьоном». Как вам такой вариант развития карьеры?