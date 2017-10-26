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19:47 (мск), источник: Советский спорт

Андрей Червиченко: «Спартак» уже выиграл Кубок России. На 99 процентов

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко — о матчах 1/8 финала Кубка России.

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«КУБОК ИНТЕРЕСЕН ТЕМ КОМАНДАМ, КОМУ ДЕНЬГИ ДЕВАТЬ НЕКУДА».

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— В Казани за 4 час до матча было продано 450 билетов. К началу игры 3 тысячи зрителей все же набралось. В Ростове меньше 5 тысяч. А ведь эти две команды реально могли выиграть трофей. Почему нет интереса к престижному в советские времена турниру?
— В первую очередь, турнир не интересен болельщикам. Когда зрители видят, что нет такой борьбы, остроты, такие матчи не вызывают интереса. Тем более, игры идут в рабочие дни, часто в не очень удобное время. А кто составляет основную массу болельщиков? Люди среднего достатка, рабочий класс. И зачем им тащиться посреди недели на стадион, затем к ночи возвращаться, а затем рано утром вставать на работу?

— Проблема только в болельщиках?
— Нет. Для любой команды, у которой нет неограниченного бюджета, выступление в Кубке России — удар по кошельку, без явной перспективы на успех. Большинство таких небогатых клубов понимают, что дальше полуфинала они вряд ли пройдут. Там их будет ждать «Зенит» или «Спартак». А чтобы дойти до полуфинала, надо сыграть пять-шесть матчей, потратить деньги на перелеты, гостиницы. Если сыграли успешно, надо будет игрокам заплатить какие-то премиальные. И там, где нет дурных денег, руководители клубов понимают, что участие в Кубке невыгодно финансово, бьет по бюджету. Поэтому ставят вторые составы, проверяют молодых игроков. Отсутствие призовой финансовой составляющий превратило турнир из престижного в напряжный.

Если были хотя бы небольшие премиальные: допустим, за выход в 1//8 финала — 100 тысяч долларов. Тогда будет некая заинтересованность. Из этих денег можно будет оплатить расходы на дорогу и что-то заплатить игрокам.

— Представим, что вы президент небогатого клуба: условного «Тосно», или тульского «Арсенала». Вы заходите в раздевалку: «Ребята, Кубок нам не интересен, давайте сосредоточимся на чемпионате». Как вы такое скажите игрокам?
— В этом нет ничего страшного, вы же не призываете сдать матч. «Ребята, Кубок — это очень хорошо, но давайте сосредоточимся на чемпионате, а Кубок — как пойдет. Будем бороться, но если вылетим, трагедии не будет». Примерно такой спич можно произнести перед командой.

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«Спартак» и Каррера — против Тихонова

«КУБОК НЕОБХОДИМ КАРРЕРЕ. И ЕЩЕ КОЕ-КОМУ».

— Есть одна команда, которая нацелена на Кубок, это всем очевидно — «Спартак».
— Скорее всего, «Спартак» его и выиграет, на 99 процентов. Я не вижу среди оставшихся соперников, кто может помешать «Спартаку» это сделать.

— Самый опасный конкурент — «Амкар», но с ним не раньше финала красно-белые могут встретиться.
— Думаю, это не проблема для «Спартака». Мы же видели, при каком преимуществе красно-белых прошел недавно матч между этими командами. 80 минут подавляющего преимущества, просто фарта не хватило — «Спартак» не меньше трех голов должен был забивать.

— А судья пенальти не дал в ворота «Спартака»…
— Да, в конце уже «Амкар» мог выиграть.

— Но согласны, что «Спартаку» Кубок жизненно необходим?
— Необходим Каррере, кое-кому еще, кто 15 лет был без трофеев. А так — чемпионство и Кубок — полный комплект.

Спартак М
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