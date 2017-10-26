В Казани задержали 13 болельщиков ФК «Крылья советов»
13 болельщиков задержали 25 октября, в день матча «Рубин» — «Крылья советов», сообщает
13 болельщиков задержали 25 октября, в день матча «Рубин» — «Крылья советов», сообщает
Фанатов самарского клуба задержали за нарушение статей 19.3 и 20.21 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ч.ч.1, 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах).
Кроме того, в отношении 17-летнего фаната решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Троих задержанных направили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РТ.