УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»

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А ведь интереснее этих матчей для страны вряд ли что-то можно было что-то придумать. Люди ведь не идиоты — они не могли не понимать, что без «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и других по-барски отстранившихся большой трофей оказался столь близко. Болельщики не могли не просчитать, что вслед за Кубком России получат и групповой турнир Лиги Европы с какими-нибудь «Миланом» и «Арсеналом». Они должны были оценить, что их команды вряд ли когда-то еще будут так близки к мировому футболу.

После 1/32 финала я представлял, что Кубок России не просто не умер, а, наоборот, дал нашему футболу возможность прямого регионального развития. Когда так близки и цель, и финансы, и внимание центра.

Я ошибался, потому что сейчас придется писать эпитафию.

Начнем с Владивостока и Хабаровска. Замечательные города обделенных футболом регионов. Сюда не ездит сборная, здесь не видят еврокубов вживую и вынуждены включать Лигу чемпионов в 5 утра, а дерби «Спартак» — «Зенит» — ночью. В этом сезоне их клубы реально могли прорваться на новый уровень, но на «Луч» в Кубке России пришла 1000 человек, а на СКА — 4000. Это если не считать солдат, семей и бюджетников.

После 1/32 финала я представлял, что Кубок России не просто не умер, а, наоборот, дал нашему футболу возможность прямого регионального развития.

Это худшие результаты клубов в сезоне. Точнее, не так. Это лучший показатель того, что «Арсенал», «Милан» и любые «чашки» в громадном регионе вообще никого не интересуют. Как там говорил классик: футбол родился и умер за Уралом?

Хотя на западе вряд ли лучше. В Казани, например. Новая арена вмещает 45 000 зрителей, на матч с «Крыльями» приходит около 3000 человек. И ладно, что в «Рубине» играют футболисты с контрактами около миллиарда рублей. И не так волнует, что тренирует суперизвестный тренер. И наплевать на «чашки» с Европами. Но ведь у Казани с Самарой дерби! ДЕРБИ! Эй, футбол в Татарстане, остался здесь кто живой?

Пойдем на юг в «Ростов». Кубок для футбольного города — шанс вновь пошуметь в Европе, причем, уже на новом стадионе. На трибунах 4500.

Эй, футбол в Татарстане, остался здесь кто живой?

Приближаемся к Москве. Пресытившийся футболом Тамбов — 3500. «Шинник», выброшенный из Ярославля на поле стадиона «Урожай», находящегося в поле, где сейчас собирают урожай, собирает 500 человек. Безродное «Тосно» на Петровском — от 0 до 200.

Итого: 7 матчей — 17 000 человек. Примерно 2500 на каждом. Почти все названные мной города — миллионники или крупные административные центры.

Ну что, скажем про себя за упокой и поблагодарим всех тех, кто в последние годы развивал российский футбол. К сожалению, именно эти цифры — ваша заслуга. А вот к 17 000 на «Спартаке», на который в тусовке принято смотреть из вип-ложи, вы отношения не имеете, потому что этот клуб существовал, существует и будет существовать автономно за счет интереса людей.

Да, Массимо Каррера с таким интересом людей к футболу и к Кубку России в частности скорее всего выиграет очередной титул. Но он будет самым унылым в истории футбола. Настоящее УГ, даже похлеще первого тайма с Нальчиком. Клуба второго дивизиона, где еще месяц назад не было денег даже на бинты.