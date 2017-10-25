«Хотим дойти до финала»: амбиции «Тосно» после выхода в четвертьфинал Кубка

«Могли решить все в основное время»

— Мы понимали, как надо играть с командой РФПЛ, — главный тренер томичей Валерий Петраков много лет работал в высшем дивизионе, его мало чем удивить. — Конечно, у ребят из «Тосно» больше мастерства. Соперник владел преимуществом, но мы грамотно играли в обороне, не давали создавать острые моменты у своих ворот. В общем, играли вторым номером и искали счастье в контратаках. Я доволен ребятами, они проявили характер и бились до конца. На кону стояло многое, но, к сожалению, не получилось забить. В серии пенальти удачливее оказались наши соперники.

Дмитрий Парфенов не любит на что-то жаловаться, но отметил газон на Малой арене «Петровского». Команда-то привыкла чаще играть на натуральном поле, а тут пришлось выйти на искусственное.

— Можно сказать, что играли в гостях, потому что впервые вышли на этот газон за долгое время, говорил главный тренер «Тосно». — Могли решить все в основное время, но приехала крепкая команда с опытным тренером. Пенальти — психологическая лотерея, благодарю своих парней за эту игру.

«Думали, спокойно выиграем»

В отсутствие Давида Юрченко капитанскую повязку надел Раде Дугалич. Когда серб вышел из раздевалки, его сначала спросили именно об этом.

— Все как обычно, просто я капитан, — ответил защитник. — Но мне очень приятно, что меня выбрали и мне доверяют.

— Как настраивались на соперника классом ниже?

— Так же, как и на любую игру. Настраиваться надо было на поле Малой арены. На нем тяжело, но главное, что мы выиграли.

— Когда началась серия пенальти, сильно нервничали?

— Это фарт. Кому повезет, тот и выиграет.

— Знали заранее, куда будете бить?

— Я всегда смотрю, где вратарь. Бью в другую от него сторону.

— Перед матчем пенальти отрабатывали?

— Даже не думали об этом. Думали, что спокойно выиграем.

— Какие теперь задачи на Кубок? Ставите цель выиграть турнир?

— Дойти до финала. Получится ли выиграть, посмотрим.

«Хотелось на “Енисей” попасть»

Вратарь Михаил Опарин провел всего второй матч в воротах «Тосно», и снова в Кубке. В Тюмени он пропустил один гол, а с «Томью» удалось сыграть на ноль и взять послематчевый пенальти.

— Кубковые матчи всегда очень трудные, потому что команды ФНЛ всегда серьезно настраиваются на соперников из РФПЛ, — сказал голкипер. — Плюс погодные условия внесли свою лепту: было достаточно прохладно, ветрено. По игре мы выглядели лучше, были лучше. Могли все раньше закончить. Слава богу, что так выиграли.

— Почему не смогли раньше дожать «Томь»?

— У нас была игра три дня назад, и большая часть игроков в ней участвовала. Наслаивается усталость. Может, где-то нефарт. В любом случае парни — молодцы. Мы настраивались на этот матч, как на любой другой. Не считали игру проходной, так и получилось.

— Тренер «Луча-Энергии» хочет пробиться в еврокубки, чтобы клуб заработал денег. Сами этот момент успели продумать?

— Мы не ставим никаких задач на длительную перспективу. Есть матч, и мы его должны выиграть любыми способами, то ест отдать все силы. Все в наших руках.

— У вас были записочки.

— У всех есть свои хитрости. Пусть останется в секрете. Мало ли еще. Впереди — три стадии в Кубке.