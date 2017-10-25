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00:06 (мск), источник: Советский спорт

«Хотим дойти до финала»: амбиции «Тосно» после выхода в четвертьфинал Кубка

Парфенов назвал домашний матч гостевым, Петракову понравилась игра «Томи», а капитан «Тосно» ждал спокойной победы, а не по пенальти.

«Могли решить все в основное время»

— Мы понимали, как надо играть с командой РФПЛ, — главный тренер томичей Валерий Петраков много лет работал в высшем дивизионе, его мало чем удивить. — Конечно, у ребят из «Тосно» больше мастерства. Соперник владел преимуществом, но мы грамотно играли в обороне, не давали создавать острые моменты у своих ворот. В общем, играли вторым номером и искали счастье в контратаках. Я доволен ребятами, они проявили характер и бились до конца. На кону стояло многое, но, к сожалению, не получилось забить. В серии пенальти удачливее оказались наши соперники.

Дмитрий Парфенов не любит на что-то жаловаться, но отметил газон на Малой арене «Петровского». Команда-то привыкла чаще играть на натуральном поле, а тут пришлось выйти на искусственное.

— Можно сказать, что играли в гостях, потому что впервые вышли на этот газон за долгое время, говорил главный тренер «Тосно». — Могли решить все в основное время, но приехала крепкая команда с опытным тренером. Пенальти — психологическая лотерея, благодарю своих парней за эту игру.

«Думали, спокойно выиграем»

В отсутствие Давида Юрченко капитанскую повязку надел Раде Дугалич. Когда серб вышел из раздевалки, его сначала спросили именно об этом.

— Все как обычно, просто я капитан, — ответил защитник. — Но мне очень приятно, что меня выбрали и мне доверяют.

— Как настраивались на соперника классом ниже?
— Так же, как и на любую игру. Настраиваться надо было на поле Малой арены. На нем тяжело, но главное, что мы выиграли.

— Когда началась серия пенальти, сильно нервничали?
— Это фарт. Кому повезет, тот и выиграет.

— Знали заранее, куда будете бить?
— Я всегда смотрю, где вратарь. Бью в другую от него сторону.

— Перед матчем пенальти отрабатывали?
— Даже не думали об этом. Думали, что спокойно выиграем.

— Какие теперь задачи на Кубок? Ставите цель выиграть турнир?
— Дойти до финала. Получится ли выиграть, посмотрим.

«Хотелось на “Енисей” попасть»

Вратарь Михаил Опарин провел всего второй матч в воротах «Тосно», и снова в Кубке. В Тюмени он пропустил один гол, а с «Томью» удалось сыграть на ноль и взять послематчевый пенальти.

— Кубковые матчи всегда очень трудные, потому что команды ФНЛ всегда серьезно настраиваются на соперников из РФПЛ, — сказал голкипер. — Плюс погодные условия внесли свою лепту: было достаточно прохладно, ветрено. По игре мы выглядели лучше, были лучше. Могли все раньше закончить. Слава богу, что так выиграли.

— Почему не смогли раньше дожать «Томь»?
— У нас была игра три дня назад, и большая часть игроков в ней участвовала. Наслаивается усталость. Может, где-то нефарт. В любом случае парни — молодцы. Мы настраивались на этот матч, как на любой другой. Не считали игру проходной, так и получилось.

— Тренер «Луча-Энергии» хочет пробиться в еврокубки, чтобы клуб заработал денег. Сами этот момент успели продумать?
— Мы не ставим никаких задач на длительную перспективу. Есть матч, и мы его должны выиграть любыми способами, то ест отдать все силы. Все в наших руках.

— У вас были записочки.
— У всех есть свои хитрости. Пусть останется в секрете. Мало ли еще. Впереди — три стадии в Кубке.

— «Луч» выбил не последний для вас клуб — «Енисей». Дополнительная мотивация на игру с ними будет?
— Очень хотелось на «Енисей» попасть, сыграть против своих ребят. К сожалению, не удалось. Дополнительной мотивации отомстить за «Енисей» не будет. Самое главное, чтобы выигрывал «Тосно». Для меня это будет главной мотивацией. Если буду играть, надеюсь принести максимальную пользу команде.

Тосно 0:0
По пенальти: 6:5
Основное время: 0:0 (0:0)
Томь
25.10.2017, 19:00 Зрители: 1248 Плей-офф: 1/8 финала МСА Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Валерий Петраков
Составы
Михаил Опарин 1
Сергей Сухарев 8
Виталий Шахов 13
41′ Раде Дугалич (к) 26
Евгений Чернов 28
Александр Карницкий 14
Резиуан Мирзов 22
Ян Казаев 91
Евгений Марков 20
68′ Максим Палиенко 11
Никола Труич 77
85′ Вагиз Галиулин 21
Нуну Роша 15
42 Александр Мелихов
2 Андрей Иванов
5 Томас Микуцкис
6 Анте Пульич
23 Сергей Зуйков 43′
93 Эдвинас Гирдвайнис
16 Алексей Померко
17 Павел Кудряшов
11 Павел Деобальд 65′
8 Даниил Большунов
31 Антон Макурин 91′ 55′
98 Никита Гвинейский
10 Анзор Саная (к) 80′ 78′
9 Александр Соболев
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 6
11 Удары в створ 3
9 Угловые 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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